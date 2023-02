En menos de un mes dos viceministras de la administración del presidente Gustavo Petro se marcharon de sus cruciales puestos con fuertes señalamientos a la gestión de quienes fueron sus jefes: la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y la ministra de Minas y Energía Irene Vélez.

Flor Esther Salazar, exviceministra de Trabajo, fue tajante al afirmar que en la cúpula del ministerio se están tomando decisiones "de una manera poco responsable". Mientras que Belizza Ruiz, exvice de Minas, dijo que la ministra Vélez le mintió al país al utilizar estadísticas erradas sobre las reservas que tiene el país de cara a la transición energética.



Este lunes, Salazar, quien también hacía parte de la junta de Colpensiones (donde pasó su carta de renuncia el día viernes), reveló en sus redes un comunicado en el que expresa que tomó "una decisión difícil" pero que sus "valores éticos y profesionales" la llevaron a alejarse porque considera que "la elaboración del proyecto de reforma se ha venido dando de una manera poco responsable”.



Esto en referencia al proyecto de reforma pensional que el gobierno del presidente Gustavo Petro se apresta a llevar al Congreso.



En el mismo comunicado, Salazar afirma que arrancando enero se encontró con que con apenas una reunión temática de la Subcomisión Intersectorial de Reforma Pensional, realizada el 20 de diciembre de 2022), se había tomado la decisión de presentar la iniciativa en marzo próximo y "sin que se tuviese algún insumo técnico o borrador de articulado" para un cambio institucional que, dice, se realiza en un país "cada tres o cuatro décadas".



Y agrega: "Le hice saber a la ministra (Ramírez) en distintos momentos la urgencia e importancia de disponer de apoyo técnico para desarrollar los puntos que delineé como de especial importancia; sin embargo, no conté con el apoyo, ni con el equipo necesario para trabajar en el diseño, estructuración, definiciones y elaboración del proyecto de ley"



Menciona que no fue tenida en cuenta su opinión en diversas circunstancias y deja la claridad que informó al Presidente de los temas críticos que presenta Colpensiones, que afirma "debe ser una entidad con altos niveles de eficiencia, transparencia y solidez en todos sus procesos, máxime si se espera sea el eje central de la reforma pensional”.



Las críticas como expertas en el tema a la manera como se están adelantando los proyectos esenciales en las carteras de las que eran segundas al mando unen a Salazar y a Ruiz.



Esta última salió en medio de grandes ruidos de la cartera de Minas, donde cuestionó la idoneidad de su jefe, la polémica ministra Irene Vélez. Ruiz aseguró, en declaraciones a la revista Cambio, que ella no avaló el polémico informe de reservas en el que, sin embargo, aparece su nombre.



"Como ciudadana, yo quisiera tener una persona diferente al frente del Ministerio de Minas", dijo Ruiz en entrevista con EL TIEMPO. Y resaltó que la ministra "es muy buena en la parte ambiental y social, pero en las cuestiones técnicas tiene unas deficiencias".



En los dos casos, se trata de personas con reconocidas trayectorias profesionales en sus sectores que están en desacuerdo con sus jefes: tanto Vélez como Ramírez son muy cercanas al presidente Petro y pueden considerarse representantes del sector más radical de su movimiento.



Un choque entre técnicos y políticos que también se ha visto en la discusión de la reforma de la salud y que cada vez está generando más ruido, incluso entre los sectores de Gobierno.



