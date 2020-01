Polémica: 'Acuerdo de Paz con Farc es semifallido', dice MinInterior

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se despachó este martes contra el Acuerdo de Paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc.



Durante el Gran Foro Colombia 2020: ¿Para dónde va el país?, organizado por Semana, Gutiérrez replicó al excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien aseguró que el gobierno Duque polarizó y no unió al país.



Para la jefe de la cartera del Interior, esta afirmación "no corresponde a la realidad", pues el actual gobierno encontró "un ambiente de país polarizado".

Por ejemplo, recordó que la oposición en el Congreso de la República no busca propuestas que lleven a soluciones reales del país, "sino más bien con el ánimo de destruir".



"El gobierno del presidente Duque encontró un ambiente de país polarizado por una discusión, que no es el momento de darla, pero por una negociación política que no recogió a las mayorías del país. En segundo lugar, con una oposición fuerte. Yo presidí el Congreso de la República en el año 2007 y hoy en día la composición política es totalmente diferente. Hay una oposición política fuerte que muchas veces no es un discurso de buscar realmente unas propuestas que vayan a llegar a soluciones reales sino más bien con el ánimo de destruir", comentó la ministra.



Pero la crítica más fuerte la hizo al Acuerdo de Paz. Para Gutiérrez, este es "semifallido", pero no por responsabilidad del Gobierno, "que ha respetado la institucionalidad", sino por las actuaciones de Farc.

"Lo cierto del caso es que las Farc, como tal, no respondieron a quienes creyeron en ellas. Unos sectores se apartaron del proceso, hoy en día son disidencias (...) La institucionalidad que estaba prevista para una implementación a 10 años, terminó siendo una carga inicial para este gobierno", aseveró la ministra.



