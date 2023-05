En el marco de las manifestaciones que se dieron en el país para conmemorar el Día del Trabajo, la vicepresidenta Francia Márquez se unió a la marcha que se realizó en El Obrero, en Cali. Esta manifestación tenía el objetivo de brindar un tributo a los jóvenes caídos de primera línea y conmemorar la lucha de los sectores que impulsaron estas marchas.



La vicepresidenta dio un discurso en el punto de concentración de la movilización en el que dedicó un minuto de silencio a los líderes y sindicalistas que han sido asesinados y resaltó el trabajo que han realizado en las comunidades a las que pertenecen.



Adicionalmente, Márquez se refirió a los jóvenes de la primera línea que se movilizaron hace dos años en esta ciudad:



"A esos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el pueblo en las calles y que vilmente a muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos y a otros los han encarcelado. Aquí les decimos que estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes", expresó la vicepresidenta.



Agregó además que "hoy ustedes (en este primero de mayo), el pueblo colombiano les demostró quién manda en este país. Manda el pueblo colombiano, manda el campesinado colombiano, mandan los afrodescendientes, campesinos, manda la juventud, la juventud caleña y que no me da miedo decir aquí que viva la primera línea".



Manfestantes en la Plaza Núñez Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

No obstante, la oposición del gobierno Petro comenzó a responder por medio de redes sociales sobre el discurso que dio Márquez en Cali. Una de las críticas salto por parte de una de las líderes de la oposición: María Fernada Cabal, quien asegura que la 'Primera Línea' solo generó problemas en el país.



"Mientras Francia Márquez con orgullo dice “que viva la primera línea”, los defiende, dice que injustamente los encarcelaron, y que ella no los olvida, nosotros tampoco olvidamos el daño que le hicieron al país", afirma en Twitter Cabal.



Además, la senadora asegura que: "no olvidamos que durante el paro, la primera línea atacó 113 instalaciones de Policía, 60 bancos, 39 cajeros automáticos, 31 entidades estatales, 23 alcaldías, 23 estaciones de transporte masivo y 14 instalaciones judiciales".



Luego de que la página de prensa de la senadora realizara un hilo en Twitter expresando el porqué la 'Primera Línea' causó tanto daño, finalizó diciendo que esta "no fue protesta, fue terrorismo. Este gobierno pretende indultar y proteger delincuentes. No lo vamos a permitir".

#FranciaMarquez Mientras Francia Márquez con orgullo dice “que viva la primera línea”, los defiende, dice que injustamente los encarcelaron, y que ella no los olvida, nosotros tampoco olvidamos el daño que le hicieron al país. Acá un pequeño recuento



Abro hilo ⬇️ pic.twitter.com/nKSuIEAmTf — Prensa María Fernanda Cabal (@CabalPrensa) May 1, 2023

Celebrar a la “primera línea” es celebrar el asesinato del Capitán Solano. Una ausencia de humanidad inaceptable.https://t.co/WZFypFbPlX — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 1, 2023

