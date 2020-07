Las sugerencias de EE. UU. para la inversión extranjera en Colombia

El presidente Iván Duque destacó este miércoles la presencia de las empresas estadounidenses en el país, durante el foro virtual ‘Retos y oportunidades para la inversión extranjera en Colombia’ organizado por la Cámara Colombo Americana, An-Cham Colombia, en el que también participaron el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg y empresarios de ese país.

El mandatario colombiano le agradeció a Estados Unidos su contribución para enfrentar la pandemia del coronavirus, aseguró que a pesar de las circunstancias el país tuvo un crecimiento económico por encima de la región; y ratificó que Colombia “seguirá defendiendo la iniciativa privada dando seguridad jurídica (…) Nuestros principios siguen férreos, defender la responsabilidad macro económica y las reglas claras para la inversión nacional e internacional”.



(Le puede interesar: Nuevo audio del ‘Ñeñe’ habla de movimientos para segunda vuelta)

A su turno, el embajador Goldberg reconoció el buen desempeño de la economía y del mejoramiento de las condiciones de seguridad que hacen a Colombia atractiva para la inversión extranjera. Sostuvo que hasta el 30 de abril la inversión extranjera directa alcanzó más de 3,5 billones de dólares y que los Estados Unidos tienen un papel importante pues un tercio de esa inversión participa en 45 nuevos proyectos.



“Estoy orgullo de que las empresas estadounidenses ayuden a mantener y a demostrar el atractivo de Colombia como destino e inversión, ayudan a mantener el empleo que necesitamos para sobrevivir a esta pandemia”, dijo Goldberg.



Y agregó que “los inversionistas extranjeros como los que están presentes en este foro también ayudan a expandir la productividad, impulsar la tecnología y ayudar a las compañías locales a conectarse con las cadenas de suministro globales, hacen crecer la economía más efectivamente. Colombia exporta más gracias a las compañías multinacionales de aquí”.

Destaca medidas

El embajador Goldberg destacó las medidas fiscales y monetarias excepcionales adoptadas por Colombia para enfrentar la crisis, pero reclamó también adoptar medidas “igualmente excepcionales” para ayudar a liberar el potencial de crecimiento de exportaciones, aumento del empleo y de la inversión extranjera directa.



En ese sentido, sostuvo que Estados Unidos sigue promoviendo la certidumbre judicial, normativa y aduanera así como la igualdad de condiciones en la que no haya favoritismos.



(Lea también: Nubia Stella Martínez, directora del CD: 'La plata no entró')



Dijo que los reglamentos no deben ser más restrictivos de lo necesario para corregir las fallas del mercado, que deben ser transparentes, basados en el riesgo y fundamentados en datos. “La mejor manera de lograrlo es mediante una reglamentación, una gestión consultiva y predecible que permita una amplia participación de los interesados”.

La ley genera dudas generalizadas a las empresas estadounidenses para desarrollar algunos de los principales proyectos de infraestructura en Colombia FACEBOOK

TWITTER

Goldberg llamó la atención de funcionarios y legisladores señalando que “deberían tener en cuenta la dimensión internacional cada vez más importante de cualquier reglamentación propuesta. La coherencia con las obligaciones internacionales y las mejores prácticas mundiales hacen que Colombia sea más competitiva a la hora de atraer inversiones destinadas a diversificar las cadenas de suministro”.



A manera de ejemplo, Goldberg dijo que espera que Colombia aborde situaciones como las que se presentan con la Ley 80 de contratación estatal.



“La ley genera dudas generalizadas a las empresas estadounidenses para desarrollar algunos de los principales proyectos de infraestructura en Colombia; (los empresarios) consideran que la ley impone a las empresas privadas requisitos fiscales y de responsabilidad penal poco realistas”, afirmó.

Red de prosperidad económica

El diplomático también se refirió a la ‘nueva red de prosperidad económica”, como una alianza de países con ideas afines, empresas y la sociedad civil que colaboran bajo el mismo conjunto de normas. Según Goldberg, esta red va operar con los principios de confianza incluyendo la responsabilidad, la integridad, la transparencia la reciprocidad y el respeto por el estado de derecho y el trabajo, “estos son valores que las sociedad democráticas aprecian”, dijo.



Acto seguido, dijo que estas condiciones son claves para cualquier relación comercial y que este concepto de ‘confianza’ se extiende a los nuevos planes de construcción de la infraestructura de redes 5G. Por eso, agregó, “es fundamental que Colombia no ceda el control de su infraestructura a proveedores no confiables, con dudoso compromiso de cuidar la privacidad, la propiedad intelectual o los derechos humanos. Esta es una de las principales prioridades de los Estados Unidos, y evaluaremos cómo conectar y compartir información con países que permiten a proveedores no confiables de alto riesgo entrar en sus redes 5G”.



(Le sugerimos: Ocupan finca del exembajador de Uruguay, Fernando Sanclemente)



Por último, el diplomático estadounidense reafirmó que su país está listo para apoyar las inversiones que estimulen el crecimiento, el empleo y la seguridad; y reveló que hay disponibilidad del sector privado para movilizar capital y construir nueva infraestructura en Colombia.



“En estos momentos están examinado a muchos posibles proyectos de inversión en Colombia, así que trabajemos para atraer las inversiones extranjeras en Colombia que pueden ayudar a impulsar la recuperación económica aquí como en Estados Unidos, juntos vamos a prevalecer”, puntualizó Goldberg.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET