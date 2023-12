Las críticas al presidente Petro por su posición frente a Venezuela y el Esequibo

El presidente Gustavo Petro sentó posición sobre la creciente tensión entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo. El jefe de Estado señaló que la desgracia más grande para la región es que "estalle una guerra entre los pueblos" y habló sobre las supuestas intenciones que habría detrás de este episodio para "establecer un conflicto" en América del Sur.



(Además: Presidente Gustavo Petro dice que ‘Venezuela y Guyana deben desescalar el conflicto’).

"Desde hace años viene la pretensión de establecer un conflicto en nuestra esquina continental, colombianos apátridas y Trump, lo discutieron. Reproducir el conflicto OTAN/Rusia en nuestra propias tierras, en la selva Amazónica, solo nos haría perder el tiempo vital de nuestro progreso y de nuestra vida", escribió el primer mandatario en su cuenta de X.



En su mensaje también les pidió a Venezuela y Guyana desescalar el conflicto e invitó a los países de América del Sur “a construir un equipo mediador”. "Ojalá eso reviviera la UNASUR. El camino de Suramérica es la paz y la vida", agregó.

La desgracia más grande de Suramérica es que estallara una guerra entre sus pueblos.



Desde hace años viene la pretensión de establecer un conflicto en nuestra esquina continental, colombianos apátridas y Trump, lo discutieron. Reproducir el conflicto OTAN/Rusia en nuestra… https://t.co/IhnYcSdNCc — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2023

(Le puede interesar: 'Ascenso de extrema derecha está impulsado por miedo': Presidente Petro a The Guardian).



Luego de su llamado, las reacciones desde diferentes orillas políticas no se hicieron esperar. Los primeros en trinar fueron congresistas de la oposición, quienes no quedaron conformes con la declaración.



"Maduro moviliza tropas y se anexiona en el papel 2/3 partes del territorio guyanés, y Petro en lugar de condenar al dictador venezolano invita al gobierno de Guyana a “desescalar el conflicto”. Como de costumbre el presidente equipará a la víctima con su victimario", señaló el representante Andrés Forero, del partido Centro Democrático.

Maduro moviliza tropas y se anexiona en el papel 2/3 partes del territorio guyanés, y Petro en lugar de condenar al dictador venezolano invita al gobierno de Guyana a “desescalar el conflicto”.



Como de costumbre el presidente equipará a la víctima con su victimario. https://t.co/hE02qjygb3 — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) December 9, 2023

(Lea también: El mensaje del presidente Petro a Paloma Valencia luego del fallecimiento de su padre).



En esa misma línea opinó el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical. "¿Entonces Nicolás Maduro amenaza con invadir un país y la respuesta de Gustavo Petro es "desescalar" un conflicto donde sólo un bando —el de su aliado—, es el agresor? Incapaz de condenar la invasión rusa de Ucrania el presidente de Colombia vuelve a ponerse del lado de un tirano. Mi más profunda solidaridad con el pueblo guyanés", agregó.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias