En febrero la vicepresidenta Francia Márquez realizó una visita de Estado a Cuba. Mientras estuvo allá inauguró la Feria del Libro en la cual Colombia fue el país invitado de honor.



Esta invitación hace parte de una serie de hechos que han evidenciado el acercamiento entre ambos países.



Durante una de las charlas, Francia elogió el sistema de salud que hay en Cuba. “La salud preventiva, que es la que ustedes han tenido aquí como eje central, es parte de lo que hoy queremos hacer en Colombia”, dijo en su momento.



Esta semana, en una entrevista con la revista Semana, Márquez reiteró las buenas opiniones que tiene hacia la isla y dijo que respeta la forma como otros países se organizan políticamente.

Dijo que ella no considera que Cuba sea una dictadura "porque eso no se mide solo por lo electoral, sino por las transformaciones sociales y garantías de los derechos de la sociedad".



Vicepresidenta Francia Márquez y Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: Prensa Vicepresidencia

"Mientras otros países envían tropas, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. ¿Cómo un país bloqueado envía médicos a otras naciones?", agregó.



Ante esas declaraciones, el senador estadounidense Marco Rubio señaló: "Las “brigadas médicas” son un esquema de trata de personas y un ingreso financiero para el régimen".



El congresista igualmente mencionó: "Cuba ha vivido por más de seis décadas bajo una dictadura que no permite elecciones libres y justas. Tiene más de mil presos políticos, incluyendo varios afrocubanos".

Desde Cambio Radical, por su lado, se refirieron a las declaraciones: "La vicepresidenta Francia Márquez insiste que el sistema de salud de Cuba es un ejemplo a seguir.

Pero nunca será mejor que el de Colombia, el No. 6 en América y 39 en el mundo. Es susceptible de cambios, por ello presentamos proyecto que genera mejoras, pero mantiene lo que funciona".



Márquez ha estado también en el centro de las críticas por sus respuestas respecto al uso del helicóptero que utiliza para movilizarse tras los intentos de atentados contra ella.



"Lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo muy mal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido", aseguró.

“De malas” le digo a los enemigos de la paz, a quienes se benefician de la guerra y no dejan que Colombia avance hacia una sociedad más justa y equitativa.



