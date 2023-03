Tras las sorprendentes declaraciones del director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, sobre exorcismo, VIH, población LGTBIQ, el uso del condón y creencias religiosas, su figura agitó una controversia política y en redes sociales en las que, incluso, se pidió su retiro del cargo. De hecho, desde diferentes orillas coinciden en afirmar que él "vive en la Edad Media".



“General Sanabria es buena persona, pero vive en la Edad Media. Discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI, contra evidencia epidemiológica –se protege más del VIH que los promiscuos hétero–, además proscribe el condón como ‘abortivo’. No funciona en una sociedad moderna y progresista”, dijo el presidente del Congreso Roy Barreras en su cuenta de Twitter a propósito de sus declaraciones a Semana.

El director de la Policía es devoto de la Virgen María. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Mientras que Jennifer Pedraza, representante de la Cámara del Partido Dignidad –y quien desde hace unas semanas está pidiendo su renuncia por lo que llama ofensas a la mujer– dijo: “Colombia no puede seguir teniendo un general de la Policía de la época medieval. Presidente, le pedimos respetuosa pero urgentemente que releve al general Sanabria de su cargo y delegue a otra persona”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo: “La discusión tiene que ver con dos temas diferentes. Uno, las creencias religiosas de él o de cualquier persona, que deben ser respetadas. En nuestro país hay libertad de cultos y nosotros hemos dicho que jamás perseguiríamos a nadie por sus creencias”.



“Lo otro es la separación que tiene que haber entre un funcionario del Estado y sus creencias. Que la creencia no termine afectando el desarrollo constitucional de una función pública. Nosotros sabemos de la creencia del general, pero lo que intentamos es que esas creencias no afecten las normas. Creo que él ha sido respetuoso”, aseguró el jefe de Estado.



Las declaraciones de Petro sobre el general Sanabria se dieron desde la Cumbre Iberoamericana. Foto: AFP

Gustavo Bolívar, exsenador y una de las voces más escuchadas entre la militancia del Pacto Histórico, dijo: "He tratado con el general Henry Sanabria, director de la Policía, y lo considero buen hombre, buen ciudadano y gran policía. Hay libertad de culto. Mientras no le haga daño a nadie, que cada quien crea en lo que quiera".

He tratado con el General Henry Sanabria, director de la Policía y lo considero buen hombre, buen ciudadano y gran policía.

Hay libertad de culto. Mientras no le haga daño a nadie, que cada quién crea en lo que quiera. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 26, 2023

El general Sanabria, en la entrevista con la revista Semana, aseguró también que considera que el condón es “abortivo” y va contra el plan de Dios para procrear.



Al margen de la discusión política, varios analistas expresaron su punto de vista. Así, por ejemplo, la politóloga y docente universitaria Sandra Borda, dijo: "Me pregunto qué tipo de oposición estaría haciendo el Pacto Histórico si el mismo comandante de policía hubiese sido nombrado por un gobierno distinto al de ellos. A lo menos iríamos en que esa es la forma en que las élites nos oprimen a todos: usando el credo y la fuerza".



"Pero no: hoy sus feministas callan al punto de la vergüenza y los que no, salieron a defender la libertad de cultos, argumento que en otro contexto sería para ellos otra tibieza típica del centro liberal (en su muy equivocada versión de lo que es el verdadero liberalismo)".

Me pregunto qué tipo de oposición estaría haciendo el Pacto Histórico si el mismo comandante de policía hubiese sido nombrado por un gobierno distinto al de ellos. A lo menos iríamos en que esa es la forma en que las élites nos oprimen a todos: usando el credo y la fuerza. — Sandra Borda (@sandraborda) March 27, 2023

Mientras que el historiador Juan Carlos Flórez dijo: "En medio de la grave catástrofe de inseguridad que vive Colombia desde hace años, tenemos perdida la batalla con el general Henry Sanabria dedicado a hacer exorcismos. Presidente Petro: somos el hazmerreír mundial con su jefe de policía dedicado a hacer conjuros contra el demonio".



En la entrevista, Sanabria dijo que de los más de 160.000 policías que hay en Colombia, al menos 12.000 son portadores del virus. “No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”, aseguró.



Sobre este punto en particular, Mauricio Toro, presidente del Icetex, reaccionó. “Hoy en día el VIH no es sinónimo de muerte, ni es exclusiva de la comunidad LGBTI y mucho menos somos personas ‘descuidadas’ con nuestra salud y sexualidad como usted dice en la entrevista”.

El general mayor Henry Armando Sanabria. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Asimismo, el director de la Policía afirmó que no está de acuerdo con el uso del condón porque es un “método abortivo, sobre todo para los casados por la Iglesia, porque una de las promesas matrimoniales es aceptar los hijos que Dios te mandará”.



Y dijo también que “la existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido, para muchos es una fábula y otros no creen. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice, él se niega a sí mismo”.



"Con tantos desafíos para enfrentar la criminalidad y mejorar la seguridad en ciudades y departamentos y el director de la @PoliciaColombia dedicado a dar sus apreciaciones personales, además sesgadas, discriminatorias y faltas de rigor científico, sobre exorcismo, VIH y aborto", concluyó Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá.



