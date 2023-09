Aunque estuvo en duda su aparición en tarima, hacia las dos de la tarde, el presidente Gustavo Petro hizo acto de presencia en la Plaza de Bolívar para hablarle a la multitud que marchó este 27 de septiembre, movilizaciones convocadas y apoyadas por el poder Ejecutivo. Entre los muchos temas del discurso, el tema eje fue el acuerdo nacional, una propuesta que viene haciendo desde el 20 de julio y cuyos detalles ha soltado a cuentagotas.

"Les hemos propuesto un acuerdo nacional. Les hemos dicho que hablemos, no para que el presidente se arrodille, sino para que las élites puedan dialogar con su pueblo, que no lo vean como una cosa u objeto cuando hay elecciones. Que podamos dialogar para generar las transformaciones", declaró el primer mandatario, que dijo estar interpelando a "la oligarquía colombiana o el establecimiento".



En esa línea del diálogo social, el primer mandatario apuntó que la estrategia es seguir movilizando al pueblo: "La estrategia es movilizar al pueblo, movilizar y movilizar". En ese camino destacó los procesos sociales que estarían teniendo poblaciones como la campesina u otros procesos que ha buscado impulsar el propio Ejecutivo. "El cambio solo es posible si el pueblo se moviliza", declaró el mandatario.

Marchas en la Plaza de Bolívar en Bogotá, con la presencia del presidente Gustavo Petro Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

En ese sentido, señaló que los tres pilares de ese acuerdo nacional, del que el Ejecutivo aún no da mayores detalles, son: "la verdad, la educación y la tierra". Al dar los ejes en los que giraría la conversación, Gustavo Petro hizo un llamado a la oposición y a los otros sectores de la sociedad para sentarse a hablar.



"Les propongo a hablar, les propongo a los expresidentes, les propongo a los más ricos, a los partidos, a los gremios sociales, les propongo a todos para que hablemos de estos grandes temas. Verdad y educación y tierra como bases de la paz", declaró el mandatario frente a su llamado a distintos sectores para que hagan parte del gran acuerdo nacional.

Frente a esos tres ejes de diálogo, el presidente profundizó. En cuanto a la verdad, destacó lo que está haciendo el sistema de justicia transicional. "Toda la verdad que está oculta debe aflorar para que los colombianos sepan qué pasó en su país. Verdad y movilización son la estrategia para poner a los que siempre han dominado en Colombia a dialogar con el pueblo", añadió Gustavo Petro.



En esa línea, el mandatario declaró que la paz que ha planteado como ese eje de verdad no solo pasa por los diálogos con los "señores con fusiles", sino que implica que toda la sociedad "pueda encontrarse". "La justicia no será para vengarnos, sino para reconciliarnos", aseveró el primer mandatario, que dijo que el acuerdo debe girar sobre aquellos que "nunca ha tenido ni riqueza".

Luego expuso como segundo punto del gran acuerdo nacional la tierra y para ello puso como condición primordial la reforma agraria. En este sentido, propuso que estos diálogos sirvan para favorecer a la compra de tierras para repartir entre campesino, puesto que "la tierra fértil que sirve está concentrada en 2.000 o 3.000 personas".



El tercer eje de la propuesta del acuerdo nacional es la educación. En este aspecto, apuntó a que se debe "educar a toda la sociedad" y en todos sus niveles. Esto, de acuerdo con el mandatario, implica tanto acceso pleno a los jardines, pasando por la educación primaria y secundaria y terminando por la educación superior.

En este aspecto, señaló que el gran acuerdo debe apuntar a ver de dónde salen los recursos para financiar el sistema educativo. Para Gustavo Petro, aunque el rubro más grande en estos momentos en el presupuesto es la educación, no alcanza para la cobertura universal.



"No es suficiente, por eso hay que hacer un acuerdo nacional para ver de dónde van a salir los recursos para nuestra sociedad se eduque. La educación es lo que nos permite reducir la desigualdad social. La educación es fundamental para la sociedad colombiana", declaró el presidente.

Defensa de las reformas sociales

Aunque el eje principal del discurso fue el gran acuerdo nacional, la primera parte de este fue destinado por el primer mandatario para volver a defender las reformas sociales que se están tramitando en el Congreso y las que se estarán radicando en los próximos meses.



"Es a ustedes que se debe este gobierno. No tiene razón de ser si no es para ustedes. Toda esta actividad se centra en que ustedes puedan vivir mejor. Al final, el objetivo es que cada una de las personas puedan sentir que viven mejor que cuando llegamos. Por eso estamos realizando las tareas cotidianas", de esta forma comenzó el primer mandatario su discurso.



"Tendríamos que hablar de las dificultades para vivir en Colombia cuando se es pobre", expresó el mandatario, para luego señalar que en el país hay varios servicios y derechos que se "han construido para lo que tienen dinero y no para todos".

"Querer defender la vida es defender el cambio, por eso esta movilización tiene el fin de defender las reformas que se han presentado", recordó Gustavo Petro el motivo de las marchas y a renglón seguido procedió a enunciar una a una las reformas sociales y los supuestos cambios que traerían al país.



En cuanto a la salud, volvió a criticar la concentración de los servicios de salud en las zonas de mayores recursos, "nuestro sistema está concentrado donde están concentrados los cajeros electrónicos. Igual los hospitales, los hospitales están donde está el dinero", y que se centralice en Bogotá. "Cuando hablamos de salud estamos pensando es que nadie se quede sin tratamiento que merece y nadie se quede sin la prevención", concluyó en este aspecto.



Para defender la reforma laboral, el mandatario mencionó el nuevo éxito de Shakira, El Jefe, para decir que tenía razón y que en la crítica de dicha canción se fundamenta el proyecto presentado de nuevo este semestre por la ministra Gloria Inés Ramírez.



"Cuando hablamos de derecho laboral, es como dice Shakira, queremos es que no haya explotación, no haya acoso, queremos que la señora de los tintos no sufra", declaró el presidente, que aseveró que "el trabajo en Colombia debe ser digno, una jornada digna y tener días de descanso".



Luego habló de la reforma de la educación para decir que el centro es que todos los jóvenes puedan entrar a la universidad, y esto se convierta en "un derecho y no un privilegio". "Si nuestra juventud puede entrar a cualquier rama del saber, esta sociedad será muchísimo mejor", declaró el presidente.

Facebook Twitter Linkedin

Plaza de Bolívar . Presidente Gustavo Petro Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

En este punto respondió a la polémica frente a una posible desfinanciación de las universidades privadas. "No vamos a cerrar a las universidades privadas, pero el dinero público debe ir a abrir universidades públicas en todo el territorio nacional", declaró el presidente.



Las últimas dos reformas que mencionó fueron la pensional y la de servicios públicos. En cuanto a la primera, se limitó a decir que su objetivo es que "los viejitos que se la pasan vendiendo Bonice en esta plaza tengan un recurso que les permita no morir en soledad y ser querido por su propia familia".

Frente a la reforma de los servicios públicos, el mandatario cuestionó que las leyes actuales supuestamente favorecen al empresario y no al usuario. "El servicio público va a tener en su centro al usuario", comentó Gustavo Petro, que anunció que la reforma plantea extender el programa de mínimo vital que instauró cuando fue alcalde de Bogotá al resto del país.

Defensa de la paz y un proyecto progresista largo

El presidente Gustavo Petro cerró su discurso destacando lo que se ha hecho con las negociaciones con el Eln. Este aseguró que se encuentran cerca de llegar a un "punto de no retorno" en los diálogos con ese grupo. "No vamos a seguir matándonos entre colombianos", dijo el mandatario, que durante todo su discurso hizo énfasis en que la paz va más allá del diálogo con los armados.

Por último, reiteró que su intención es dejar el poder en el 2026, pero hizo un llamado para que el próximo gobierno sea de corte progresista "para continuar en la senda".



En esa línea apuntó que toda la humanidad "se define entre dos partidos: el de la barbarie y el de la esperanza", haciendo referencia a las tendencias autoritarias y de extrema derecha que han surgido en distintas latitudes. "Nunca vayan a apoyar la barbarie. Ese no es el camino de Colombia", de esta forma cerró el mandatario su tercer discurso en unas manifestaciones.

