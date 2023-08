El presidente Gustavo Petro hizo este lunes 7 de agosto un nuevo llamado para buscar un acuerdo nacional porque, dijo, “Colombia no necesita fracturas”.



Ese fue uno de los principales mensajes del discurso que dio desde el puente de Boyacá, en el que hizo un balance de su primer año de gobierno y que, además, tuvo un tono similar al pronunciado el 20 de julio ante el Congreso, cuando se refirió a la importancia de llegar a acuerdos con partidos, gremios, empresarios, sindicatos y sociedad civil.



Además de participar en la conmemoración del 204.º aniversario de la Batalla de Boyacá, el mandatario defendió los logros de su administración. En su intervención de una hora —que fue retransmitida en alocución a las 7 p. m.— no se refirió al escándalo de su hijo Nicolás, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, quien le dijo a la Fiscalía que ingresaron recursos irregulares a la campaña presidencial, hecho que está por ser probado.



El jefe de Estado estuvo acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez, la mayoría de sus ministros —que previamente enviaron un mensaje de respaldo—, la cúpula militar, la primera dama, Verónica Alcocer, y tres de sus hijos: Antonella, Sofía y Nicolás Alcocer.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la conmemoración del 7 de agosto. Foto: Presidencia

Petro aseguró: “El país está encontrando por fin la forma de dejar atrás un pasado de violencia, injusticia, discriminación y explotación”. Agregó que aunque algunos lo acusan de incitar la lucha de clases, su objetivo es buscar un acuerdo nacional, pero aclaró que su prioridad sigue siendo “dignificar al pueblo” y añadió que el acuerdo que plantea “no puede significar que el pobre siga arrodillado, encadenado, maltratado, recibiendo las migajas que caen de la mesa”.



Petro señaló que el acuerdo se debe construir entre el Gobierno y los diferentes sectores de la sociedad civil y fuerzas políticas. En su intervención, el jefe de Estado sostuvo que Colombia no necesita fracturas en este momento y que, por el contrario, es necesario llegar a consensos.



“Aquí no se trata de que el Gobierno se salga con la suya. De pronto solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos”, señaló. En este sentido, agregó que el país debe estar “a la altura” para encontrar soluciones a las “dificultades largamente postergadas. “El pueblo tiene unas expectativas que no podemos defraudar”, concluyó.



Gustavo Petro este 7 de agosto en el Puente de Boyacá. Foto: AFP

Desde la oposición reaccionaron al llamado del jefe de Estado y pidieron que se pase del discurso al hecho.



El senador David Luna, de Cambio Radical, quien es uno de los principales voceros de la oposición, afirmó: “A todas las invitaciones del presidente Petro a construir un acuerdo nacional siempre hemos respondido: bienvenido. Del disenso se construye el consenso. Sin embargo, es lamentable que dichas invitaciones solo se queden en el discurso. Petro no ha estado interesado en conversar con quienes pensamos distinto”.

Defensa de la ‘paz total’



El Presidente, por otro lado, hizo una férrea defensa de la ‘paz total’, la política bandera de su gobierno. “Esa paz esquiva también está en el diálogo y búsqueda de acuerdos que permitan proteger la vida de la gente, en lugar de profundizar la violencia y las hostilidades del enfrentamiento armado que acaban con el tejido social, juventudes, los pobres, con Colombia. Eso es la paz total”, comentó. Insistió, también, en que las políticas de su administración están pensadas en “dignificar y proteger la vida (...). Esa es nuestra verdadera hoja de ruta. El gobierno del cambio escogió la vida. Está empeñado en convertir a Colombia en potencia mundial de la vida”.



Dijo que por esa razón están conversando con grupos armados para “buscar salidas, salvar vidas”, y aseveró, de manera enfática: “Nos han acusado de no estar al lado de la Fuerza Pública. Eso es una mentira”.

Gustavo Petro saluda al director de la Policía a su llegada al puente de Boyacá. Foto: Presidencia

Sobre el proceso que se está adelantando con el Eln, destacó el cese del fuego bilateral y calificó ese paso como “histórico e inédito”. Igualmente, resaltó que la ONU extendió el mandato de la Misión de Verificación y expuso que eso significa “el apoyo del mundo a la paz de Colombia”.



Por otro lado, se refirió a las conversaciones con bandas criminales en Buenaventura y Medellín, que fueron posibles, dijo el Presidente, gracias a la Iglesia católica.



“Con esos grupos, que necesitamos desarmar para que la paz sea una realidad en esos territorios, hemos constatado que en esas zonas se han reducido sustancialmente los niveles de violencia”, complementó.



Así mismo, habló de la importancia de implementar el acuerdo de paz de 2016, que es, según él, la antesala de la ‘paz total’. “Hemos respetado la institucionalidad surgida de ese acuerdo apoyando a la JEP, a la Unidad de Búsqueda, la Comisión de la Verdad”, y complementó: “Hacerle conejo a la paz, como han querido hacerle, es poner las bases para un nuevo ciclo de violencia, quizás más complejo y sangriento de los que hemos vivido y, por tanto, no lo haremos”.

Gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

De otro lado, destacó la adquisición de tierras que viene adelantando el Gobierno para entregarlas a familias campesinas para que las trabajen. “Aquí no estamos expropiando como dijeron que íbamos a hacer. No he expropiado nada ni a nadie. Estamos comprando la tierra, formalizándola, dándosela a quienes verdaderamente quieren trabajarla”.



Petro comienza su segundo año con el desafío de volver a consolidar las mayorías en el Congreso que aprueben sus iniciativas, así como cohesionar su gabinete, que ha tenido varios remezones —y se habla de nuevos—. Y para eso, un acuerdo nacional, de lograrse, será fundamental.

Cifras claves

Reforma tributaria: “Se sacó adelante la reforma tributaria, con la que el país recaudará 17,5 billones en el primer año, 1,1 % del PIB en promedio y, 1,3 % del PIB cada año entre el 2024 y el 2033”, aseguró. También destacó el aumento del salario mínimo del 16 por ciento.



Educación: El presidente Gustavo Petro aseguró que este sector tuvo una asignación de 57 billones de pesos. Señaló que ese monto es “la partida más alta en el presupuesto nacional e históricamente el presupuesto más alto de la educación en Colombia”.



Deforestación: “En 2022 tuvimos la deforestación más baja desde 2013. Logramos salvar 50.586 hectáreas de bosque en todo el país. Solo en la Amazonia salvamos 40.714 hectáreas (...) En el primer trimestre, la deforestación se redujo 76 por ciento”, afirmó Petro.



Tierras: “Hemos aportado 73.322 hectáreas al Fondo de Tierras para el acceso a poblaciones rurales con el objetivo de romper la desigualdad en la tenencia. Esto corresponde a las tierras compradas y recuperadas de las manos de narcotraficantes”, señaló.



Salud: De acuerdo con el mandatario, el presupuesto para el sistema de salud de Colombia ha crecido un 20 por ciento: “Pasamos de 42 billones en 2022 a 50 billones en 2023 (...) Hemos demostrado que la reforma de la salud es financieramente posible”.



