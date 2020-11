Las ciudades donde más se han casado y divorciado este año en el país

A pesar de que la pandemia agravó la violencia intrafamiliar en el país, al punto de que cada día hay 249 denuncias por esta causa según la Fiscalía, y a comienzos de la pandemia llegaron a aumentar en 142 por ciento las llamadas a la línea 155 para denunciar esta conducta, los divorcios en el país disminuyeron este año.



Desde el 25 de marzo el país entró en cuarentena obligatoria debido a la pandemia del coronavirus. Esto llevó a que las familias tuvieran que desarrollar en su casa todas las actividades de la vida cotidiana como trabajar, estudiar, comprar, desarrollar actividades de recreación, cuidado, mantenimiento del hogar, entre otros.



A nivel económico esta situación produjo que entre marzo y agosto aumentara en ocho puntos a la tasa nacional de desempleo: con 3,8 millones de ocupados menos, 1,5 millones de desempleados más y 2,7 millones de inactivos más, generando incertidumbre en los hogares.



Expertos advierten que en esta situación también afloró el lado negro en los hogares colombianos: las parejas que traían una mala relación agudizaron sus conflictos.



No obstante, según la Superintendencia de Notariado y Registro, este año se han divorciado 12.637 parejas en el país, entre enero y septiembre, un 29 % de divorcios menos que el año pasado durante el mismo periodo, cuando hubo 17.855.



Sin embargo, comparado con el año anterior cuando hubo 38.845 matrimonios de enero a septiembre, los matrimonios civiles también disminuyeron en un 35 por ciento, pues en el mismo periodo de este año se han casado 25.093 parejas.



Las ciudades donde más se han realizado matrimonios civiles hasta septiembre han sido Bogotá (4.195), Medellín (1.831), Cali (1.730), Barranquilla (1.102) y Bucaramanga (697). Respecto a los divorcios, Bogotá también lidera con 2.692 casos, seguido de Cali (1.354), Medellín (747), Pereira (655) y Barranquilla (380).



¿Cuál es la explicación de esto? Un factor es que los despachos de familia estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio, y durante estos meses no se pudo adelantar ninguno de los procesos que habían empezado o realizar nuevos.



Así las cosas, muchos casos de proceso de divorcio que se estaban adelantando antes del decreto de emergencia quedaron suspendidos y “los cónyuges quedaron atrapados en sus residencias, porque no se podía llevar a cabo la separación de cuerpos y tuvieron que convivir con el conflicto matrimonial”, advierte Helí Abel Torrado, abogado especializado en derecho de civil y de familia.



Las causas de divorcio son las nueve contempladas en el artículo 154 del Código Civil: las relaciones sexuales extramatrimoniales; el grave e injustificado incumplimiento de los deberes conyugales; los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra; la embriaguez habitual; el uso habitual de sustancias alucinógenas, salvo prescripción médica; la enfermedad grave e incurable que ponga en peligro al otro cónyuge; las conductas tendientes a corromper al otro, o a las personas a su cuidado que vivan bajo su mismo techo; la separación de cuerpos por más de dos años y el mutuo acuerdo.



Expertos señalan que otro factor para que disminuyeran los divorcios es que a pesar de los conflictos en el hogar, la situación financiera y de movilidad dificulta que haya divorcios y las personas prefieren postergar este trámite.



Analistas advierten que otro factor para que disminuyeran los divorcios es que, a pesar de los conflictos en el hogar, la situación financiera y de movilidad dificulta el proceso. Las personas prefieren postergar este trámite.



De este modo, aunque no se incrementaron los divorcios, los conflictos siguieron aflorando. Según el estudio ‘Vivencias familiares durante el confinamiento por covid-19', de la Universidad de La Sabana, el 29 por ciento de los encuestados piensan que hay discusiones con mayor frecuencia en su familia, pero de todas maneras, el 84 por ciento dice que hay mayores muestras de afecto.



Victoria Cabrera, coordinadora de investigación del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, asegura que la tendencia a tener conflictos familiares siempre ha sido alta y dadas las condiciones que generó la pandemia se exacerbaron en muchos hogares, al estar mayor tiempo en convivencia.



Por su parte, Diana Obando, magíster en Psicología Clínica, agrega que los estudios demuestran que, producto del confinamiento, “las personas están más susceptibles al estrés, a tener trastornos emocionales como ansiedad y depresión, y esto se puede reflejar en que las personas estén más agresivas e impulsivas”.



De hecho, según el estudio, uno de cada cinco hijos vio a sus padres pelear durante el confinamiento.



Cabrera enfatiza en que la convivencia durante el confinamiento depende de cómo cada persona ha desarrollado la resiliencia, sus habilidades y oportunidades para sacarle el mayor provecho, “algunos para pelear y otros para expresar afecto”.

Sin embargo, advierte que el divorcio no lo genera una pandemia, aunque sí pudo haber sido un detonante y, por ende, podrían empezar a dispararse.



“Un divorcio viene de tiempo atrás, es un proceso, así que el matrimonio que viene a separarse hoy no necesariamente es producto de la pandemia, sino que ya viene rumiando la posibilidad desde tiempo atrás”, argumentó.



Según el estudio mencionado, a pesar de las tensiones de la pandemia como el miedo, la incertidumbre, los efectos emocionales y los problemas financieros, muchas familias se reencontraron y se unieron. No obstante, en otras familias ha ocurrido lo contrario.

‘Esto solo es por el momento’

Tras las cifras reveladas por la Superintendencia corresponde a matrimonios y separaciones en Notarias. Álvaro Rojas, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombia, habló con EL TIEMPO sobre este tema.



¿Qué opinión les merece en las cifras de divorcios?

Las cifras parecen significativamente bajas y es por varias razones. Primero por problemas de movilidad, es decir la gente no podía ir, se le dificultaba tramitar el poder del abogado. Segundo, porque mucha gente decidió aguantarse un tiempo, y tercero las limitaciones de horario. Todos esos son factores circunstanciales que pueden reflejar una disminución en el número de divorcios. Es algo muy circunstancial.



Eso quiere decir que en los próximos días se puede aumentar los casos de divorcio.

Claro.



¿Pero los matrimonios también disminuyeron?

Claro que si es lo mismo. Por ejemplo una niña que se quiere casar piensa en la fiesta, en la luna de miel, y hoy en día prácticamente nada eso lo puede hacer. Entonces la gente dice esperemos un poquito más.

