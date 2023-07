En su visita a Quibdó, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió al pedido de garantías que algunas bandas criminales del departamento le pidieron al Gobierno.



“Las bandas criminales no tienen que pedir garantías al gobierno sino un cupo ante un fiscal para su sometimiento a la justicia. El gobierno debe darles garantías a los ciudadanos”, dijo Velasco.



Por otro lado, el ministro del Interior hizo referencia directa a la dificultad que se ha tenido en varios puestos de votación del departamento para la inscripción de cédulas por cuenta del paro armado anunciado por el Eln.

Luis Fernando Velasco. Foto: @velascoluisf

“Nos preocupa la inscripción de cédulas porque tenemos que garantizar a la gente su ejercicio democrático”, expresó el funcionario, que a renglón seguido anunció: “Hemos tomado una serie de decisiones para que permitir que los puestos sean cubiertos. Vamos a abrir todos los puestos de inscripción de cédulas en Chocó”.



“Hay una serie de dificultades y para elecciones tenemos un plan democracia y es una tarea de todos los días. Se han tomado cartas en el asunto y se están haciendo una serie de tareas”, comentó el ministro.



En este mismo sentido habló del paro armado del Eln y las implicaciones que ha tenido en el departamento. Luis Fernando Velasco recordó que hay unas negociaciones y un cese al fuego pactado, “pero eso no significa que hemos renunciado al deber constitucional de darle garantías a la ciudadanía”.



En cuanto a las elecciones, también habló de los posibles dineros irregulares que se muevan en esta justa. “Es evidente que la amenaza de un proceso electoral no es solo la del fusil, sino la amenaza del dinero. Para que tengamos dimensión de que queremos hacer, la SIFIN está mirando movimientos irregulares de dinero”, sentenció.



Por último, Velasco habló del nuncio del presidente de un gobierno en territorio desde el Pacífico. El ministro aclaró que en esta ocasión no será en el Chocó sino que se centrarán en el Bajo Pacífico, es decir, Nariño y Cauca. Desde el Pacto Histórico se ha dicho que Tumaco será el municipio escogido como base a este nuevo ejercicio de gobernar desde las regiones.