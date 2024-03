Las alternativas que tiene el gobierno para convocar una asamblea constituyente

El presidente Gustavo Petro volvió a marcar la pauta en el país político desde el pasado viernes cuando, en Cali, expresó que ante la dificultad para aprobar las reformas sociales se necesitaba un cambio institucional y que la única forma de llevarlo a cabo es a través de un proceso constituyente.

Ayer, en diálogo con EL TIEMPO, el mandatario ahondó la propuesta y dio detalles de cuál es la ruta que plantea para llegar a esta.

De acuerdo con el Presidente Petro, en ningún momento ha planteado una constituyente para ampliar su mandato o una reelección. Incluso, señaló que no se trata de una vía alterna para aprobar sus reformas, sino que debe verse como una implementación de la Constitución de 1991: “en los últimos treinta años los poderes constituidos no la han podido desarrollar”.

A eso añadió que su propuesta debe fundamentarse en seis puntos: implementar el acuerdo de paz; garantizar condiciones básicas, lo que incluye salud, pensión y acceso al agua; reforma judicial; reordenamiento territorial; enfocarse en el cambio climático; y establecer un diálogo para el fin de la violencia en Colombia.

Además, indicó cuál sería la ruta a seguir para llegar al proceso constituyente. De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, ya se dio el primer paso, que “fue el discurso de Puerto Resistencia”. Luego vienen otros procesos que son la organización de comités municipales que garanticen la movilización del pueblo.

“A ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la Constitución del 91 permite, que están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes. Por eso yo digo que comenzamos un proceso constituyente, y comienza en la base de la sociedad y en todos los lugares de Colombia”, dijo el mandatario.

Ante lo dicho por el primer mandatario, expertos como Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, dieron su posición y cuestionaron tanto el mecanismo planteado por el primer mandatario como la ruta por seguir.

“Lo que aquí hay que mirar, independientemente de los contenidos, es el procedimiento que la Constitución y la ley establecen para hacer una convocatoria de ese tamaño, considerando que es un proceso exigente”, dijo el experto.

Portela se centró en que a pesar de que el Presidente buscase diferentes vías, como el de los cabildos abiertos, es claro que solo hay un camino y pasa por el Congreso. “Lo primero que hay que tener en cuenta es que la iniciativa es exclusiva del Legislativo. Eso no quiere decir que haya sugerencias o textos que se puedan enviar a consideración del Congreso, pero es el Congreso de la República el que toma la decisión de qué poner a consideración tanto de Cámara como Senado en el texto, que también tiene una rigurosidad y unos contenidos debidamente detallados en la Ley 1757 de 2015”. Este recordó que no solo es el paso por el Congreso sino que después debe tener una revisión de la Corte Constitucional.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) y una de las impulsoras de la séptima papeleta –movimiento social que impulsó la constituyente de 1991–, comparte elementos de análisis con Portela. Para ella, la Constitución y la ley son claras en que hay un trámite único para llegar a una constituyente.

“Los cabildos pueden ser para definir la agenda y que se explique para qué es la asamblea”, dijo Barrios, que fue categórica en que el primer mandatario “debe entender que una constituyente debe pasar por una ley y luego a la Corte”. Esta concluyó: “termina siendo muy confuso lo de los cabildos”.

Por la academia, el profesor Jorge Iván Cuervo, de la Universidad Externado, también aportó al debate. Apuntó a que la ley es clara y no hay otra vía posible. “La opinión del Presidente no puede cambiar lo que dice la ley”, dijo el docente, quien señaló “que el cabildo trata temas de interés de los ciudadanos”, pero no es “el camino para llegar a una constituyente”.

Asimismo, el académico Cuervo llamó la atención que los objetivos de la constituyente planteados por el Presidente tienen otros mecanismo para ejecutarlos. Incluso planteó que modificaciones en la estructura del Estado pueden hacerse con vías más expeditas. Este concluyó que es una propuesta meramente política.

La vía del Congreso

Iván Name, presidente del Senado, dio ayer un duro pronunciamiento frente a la propuesta del primer mandatario. En este coincidió con la postura de que todos los caminos a una constituyente terminan en el mismo lugar: el Congreso.

“Traiga aquí, señor Presidente, la ley que convocaría a una asamblea nacional constituyente, como es el mandato constitucional”, dijo Name, que añadió que Gustavo Petro “ha sido muy claro de manera equivocada, errática y desvariada que (...) plantee una asamblea nacional constituyente por la vía de los cabildos y de los comités”.