Las advertencias que hizo Duque en la Cumbre Iberoamericana

El presidente Iván Duque al intervenir en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno no solo advirtió sobre los riesgos que representa para el mundo el hecho de que no haya una distribución equitativa de la vacuna del covid, sino que también les pidió a las calificadoras de riesgo que hagan las evaluaciones de los países a la luz de la situación actual y no de la que se vivía antes de la pandemia.

"Tenemos que avanzar hacia una inmunización global, eficaz, equitativa y justa y en virtud de esa necesidad también hacemos un llamado claro, siendo además Colombia copresidente de la estrategia multilateral Covax, para que todos los países desarrollados contribuyan a que tengamos una rápida y eficaz distribución de vacunas en todo el mundo", dijo Duque.



El mandatario advirtió que "los retrasos, las demoras o sencillamente los imcumplimientos o los privilegios de algunos pocos ponen en riesgo a la humanidad entera por la sencilla y llana razón de que un virus respiratorio agudo va mutando constantemente y sus mutaciones pueden tornarse cada vez más desafiantes incluso al desarrollo mismo de las vacunas"



Por eso instó a que este proceso de distribución sea fortalecido y celebró lo planteado por muchas economías desarrolladas para aportar recursos y mecanismos logísticos y dijo que debe ser este año 2021 donde tengamos esa gran aceleración.



"Las demoras que tengamos en la inmunización global se traducirán siempre en nuevas amenazas”, dijo el jefe de Estado.



La economía

Duque reiteró que el 2021 cerrará con un promedio de deuda sobre el PIB a nivel global del orden del 99 por ciento, lo que a su juicio va a generar que en los próximos años se vea una lucha entre países por acceder al endeudamiento.



El jefe de Estado dijo que por eso es muy importante fortalecer las herramientas de crédito, capitalizar instituciones multilaterales y es fundamental desarrollar instrumentos de crédito y garantías parciales en los mercados.



"Pero muy especialmente también debe salir mensaje categórico a las calificadoras de riesgo para que los países no sean juzgados con estándares prepandemia, mucho más cuando no tenemos todavía claridad sobre cuándo terminará esta situación, que no deja de tener incertidumbres constantes y que representa un reto a las políticas fiscales y sociales de los países", dijo el mandatario



