Los asuntos pendientes de Antanas Mockus en los estrados

Mientras los asesores jurídicos del senador Antanas Mockus consideran que les quedan opciones legales para salvar la credencial de su congresista, sus demandantes, por el contrario, creen que todavía hay espacio para más acciones judiciales en su contra.

El abogado demandante, Víctor Velásquez Reyes, le dijo a EL TIEMPO que con la decisión del Consejo de Estado también se evidencia que Mockus cometió el delito de falsedad testimonial porque inscribió su candidatura “diciendo que no estaba inhabilitado, a sabiendas de que sí lo estaba”. Agregó que el exalcalde incurrió en los delitos de “fraude procesal” y “fraude electoral”, y que por eso podría haber más consecuencias para el profesor y el partido Verde.

Para comenzar, el abogado también pidió que se aplique a Mockus la pérdida de la investidura. Y como Mockus utilizó recursos del Estado, con la reposición de votos y por el salario devengado, Velázquez estima que incurrió en peculado, por lo cual debe ser investigado penalmente.



Un eventual efecto para el partido, según el abogado, sería perder la personería jurídica, por haber inscrito candidatos inhabilitados. En su momento, la autoridad electoral descartó sancionar a Alianza Verde por la inscripción de Mockus, pero tras la decisión de la Sección Quinta, la demanda contra la colectividad podría revivir.

Estamos ante una situación muy particular, porque el CNE y la Sala Plena del Consejo de Estado ya dijeron que Mockus no estaba inhabilitado FACEBOOK

TWITTER

El concejal Jorge Torres, designado vocero de los ‘verdes’ en el caso de la nulidad de la elección del senador, explicó que no aplica la segunda instancia. No obstante, admitió que los abogados les han manifestado “que se pueden interponer recursos ante otras instancias”. No descartó que una de ellas sea la tutela, aunque aún no han tomado una decisión.



Sobre la demanda por pérdida de investidura, Torres contó que sobre los mismos hechos y argumentos la Sala Plena del Consejo de Estado ya falló a favor de Mockus. Pero los demandantes apelaron. También destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya dijo que el exalcalde no tiene inhabilidad para ocupar el cargo.



“Estamos ante una situación muy particular, porque el CNE y la Sala Plena del Consejo de Estado ya dijeron que Mockus no estaba inhabilitado”, dijo Torres. Y aunque Mockus y su partido no han hecho pública una decisión sobre los pasos a seguir, lo cierto es que el golpe propinado este jueves podría tener más implicaciones.



POLÍTICA