Son muchas las críticas a la creadora de contenido Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en redes sociales como Smile Lalis, por su millonario contrato para “asesorar” la estrategia de Tik Tok de la agencia Colombia Compra Eficiente.



(Lea también: ¿Quién paga influenciadores para desprestigiar a miembros del Pacto Histórico?).



El punto que más generó polémica fue el valor del millonario contrato que está por la suma de cincuenta y un millones quinientos noventa y seis mil setecientos setenta y cuatro pesos (51.596.774). La vinculación tiene una vigencia de 11 meses, ya que fue firmado en este mes de enero y finalizará el 27 de noviembre del presente año.

Aunque el valor del contrato ha generado la reacción de diferentes líderes políticos, lo que más le han criticado a la influenciadora es "que no sea coherente" con el discurso que defendía en el pasado.



Ella fue una férrea crítica de algunos contratistas que hacían parte del anterior Gobierno. El caso que más le recuerdan a Lalis fue cuando se despachó contra Natalia Bedoya por su millonario contrato.



"Lo que no entiendo es, ¿Cómo Natalia Bedoya tiene un contrato por 74'700.000?, Si no sabe ni escribir columnas", expuso en ese entonces.



Frente a esto, el partido Cambio Radical le mencionó: "¿Entonces Lalis y otros influenciadores no estaban defendiendo el “cambio” de Petro por convencimiento, sino porque les están pagando con dineros públicos mediante empresas vinculadas a Hollman Morris? Actúen sorprendidos".



(Le puede interesar: La polémica por idea de Petro de discutir en calles las reformas: ¿qué pasó?).

¿Entonces Lalis y otros influenciadores no estaban defendiendo el “cambio” de Petro por convencimiento, sino porque les están pagando con dineros públicos mediante empresas vinculadas a Hollman Morris? 🤭 Actúen sorprendidos. https://t.co/QM2oVAzWdA — Cambio Radical (@PCambioRadical) January 23, 2023

Este grupo político también difundió los trinos en los que 'Lalis' mostraba otra postura que la que hoy defiende.



"Ya aparecieron los contratos, Lalis. Estos trinos son del año pasado pero era cuestión de tiempo para que esto sucediera", se lee en el mensaje.

Ya aparecieron los contratos, Lalis 🤭.



*Estos trinos son del año pasado pero era cuestión de tiempo para que esto sucediera. https://t.co/hBpT5lk4mL pic.twitter.com/kAZr97w7pW — Cambio Radical (@PCambioRadical) January 23, 2023

El representante Miguel Polo Polo también reaccionó a esta polémica: "Lalis tanto que hablaba de mermelada y corrupción y ahí está, recibiendo su pago por tantos años de servilismo sumiso a Petro. Definitivamente la mermela es amarga cuando no se tiene pero dulcesita cuando se recibe ¿No, Lalis?".

Lalis tanto que hablaba de mermelada y corrupción y ahí está, recibiendo su pago por tantos años de servilismo sumiso a Petro. Definitivamente la mermela es amarga cuando no se tiene pero dulcesita cuando se recibe ¿No, Lalis? #ParoNacional https://t.co/lRWxCYCMj2 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 23, 2023

El político Gilberto Tobón hizo énfasis en "la incoherencia del discurso de la influenciadora": "Critican a los contratistas uribistas pero no quieren que los critiquen por contratistas petristas. Pasamos de Natalia Bedoya a Lalis y seguimos esperando la honestidad de los contratos".

¿Qué son al fin?

—¿periodistas?

—¿activistas?

—¿contratistas?

—¿clientelistas?



Critican a los contratistas uribistas pero no quieren que los critiquen por contratistas petristas. Pasamos de Natalia Bedoya a Lalis y seguimos esperando la honestidad de los contratos. — Gilberto Tobón Sanín (@tobonsanin) January 23, 2023

El representante Agmeth Escaf aseguró, frente a esta situación, que va a liderar un proyecto de ley que obligue a todo creador de contenido o influencer a revelar quién le paga. Además, agregó que: “El problema no eran los contratos", sino el perfil de los contratistas”.



(Además: Las nueve medidas que anunció Petro para atender crisis en suroccidente del país).

Bueno, esto se lo pensaba contar mañana a @VickyDavilaH en entrevista, pero se me adelantaron.



Defiendo el derecho al trabajo, pero el ciudadano también tiene derecho a saber si el contenido que consume se trata de activismo independiente o de publicidad política pagada. ¿O no? pic.twitter.com/j3HQzseF11 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 23, 2023

Otro de los puntos que le han cuestionado a la creadora de contenido es que la cuenta de Tik Tok de Colombia Compra Eficiente no tenga ni un solo video o publicación, labor para la que se supone que fue contratada.

1. Laura Daniela Beltrán Palomares conocida como LALIS recibió un primer contrato para asesor la estrategia de Tik Tok que duró 2 meses y fue por $10.645.161.



Lo extraño es que la cuenta de Tik Tok de @colombiacompra no tiene ni un solo video o publicación.



Sigue 👇🏻 pic.twitter.com/DXiRK76SHZ — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) January 23, 2023

La respuesta de 'Lalis'

La creadora de contenido cuestionada en este caso -Lalis- defendió su vinculación con el Gobierno: "lo que no entiendo de su “denuncia” es ¿qué problema existe en trabajar?, soy profesional, y hago asesorías de comunicaciones. El único que puede hacer activismo y trabajar en entidades estatales es usted?".

Cómo la “oposición” descubrió que trabajo, además aprovecho para contarles que amo trabajar en lo que con tanto esfuerzo estudié. Que me esfuerzo por seguir construyendo País y que es una chimba trabajar en el gobierno del CAMBIO❤️ — Lalis (@smilelalis) January 23, 2023

La influenciadora le expresó a todos los que la critican que "trabajar es un derecho constitucional".



(Siga leyendo: Presidente Petro realizó Consejo de Ministros extraordinario en Ipiales, Nariño).



"Como la “oposición” descubrió que trabajo, además aprovecho para contarles que amo trabajar en lo que con tanto esfuerzo estudié. Que me esfuerzo por seguir construyendo país y que es una chimba trabajar en el gobierno del CAMBIO", enfatizó en su defensa.



Mayra Tenorio

REDACCIÓN POLÍTICA