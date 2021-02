La violencia se agravó en la pandemia por la ausencia del Estado: ONU

Luego del informe de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que advierte que la defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo, EL TIEMPO habló con Juliette de Rivero, representante en Colombia para la materia, quien señaló que le preocupa que los asesinatos se hayan agravado "en la pandemia por la ausencia del Estado", y que les "preocupa la reforma legislativa planteada para eliminar la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz)".

Este año van 6 masacres y en 2020 hubo 76, la cifra más alta desde 2014, ¿a qué se debe el aumento de las masacres?

​

Estas cifras son indicadores de la violencia que se está viviendo en algunos territorios del país y departamentos, que la ejercen grupos armados no estatales y grupos criminales contra la población. Nos preocupa que está ocurriendo donde la presencia del estado es muy débil y hay altos niveles de pobreza multidimensional.



¿Qué hacer ante ello?

​

La respuesta está en reforzar la presencia del Estado en estos lugares para proteger a la población.



Ustedes dicen que se deben redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, ¿qué áreas son prioritarias?



Primero, sería adoptar una política pública de desmantelamiento de los grupos armados, y eso se tendría que dar en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada en el acuerdo. También en la inversión y desarrollo de estos lugares muy empobrecidos, que es lo que se está tratando de hacer a través del programa de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) . Así como la reforma rural integral, para resolver los temas pendientes de la tierra.



¿Cree que este año las cifras puedan disminuir?



El 2021 será un año importante para responder a estas necesidades de desarrollar y darle alternativas a estos territorios.



El Gobierno insiste en relacionar asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurridos en 2020 a los cultivo ilícito y otras actividades ilegales de grupos armados, ¿ustedes consideran que esto está estrechamente relacionado?



Se relaciona mucho esta violencia con la ausencia de la presencia del estado y que estos grupos hayan podido ocupar el territorio y estén tratando de ejercer un control social sobre las poblaciones. Es muy importante que el Estado se acerque a estos lugares. Hemos visto, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo a logrado un despliegue territorial interesante y ha logrado la confianza de la población.



¿Ese también debe ser el enfoque del Gobierno ante asesinatos de excombatientes de las Farc?



Los contextos generadores de esta violencia son similares. El problema es la violencia que se está evidenciando en los territorios y que se agravó durante la pandemia por la ausencia de Estado.



En el informe del año pasado también alertaron del aumento de masacres y asesinatos de líderes sociales, ¿cómo analiza que sigan aumentando las cifras?



El Gobierno ha reconocido la gravedad de la situación de violencia y conoce el impacto que está teniendo en las comunidades. Me reuní con el Fiscal General de la Nación y estuvimos de acuerdo en que lo más importante es el desmantelamiento y el enfoque debe ser en tratar de transformar el contexto de violencia que está vulnerando a las poblaciones.



¿Qué logros del Gobierno resaltan?



El compromiso para desarrollar los PDET es importante. Ha habido un avance en la unidad especial de investigación de la fiscalía en los casos. Y también hay un compromiso de trabajar en cómo se responden a las alertas tempranas.



¿Por qué recomiendan al Estado a preservar la "autonomía e independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición"?



Lo más importante es que se respeten las decisiones que toman estas instituciones, que no sean cuestionadas y que se apoye plenamente el mandato de estas instituciones y que se dé toda la capacidad para cumplir con su mandato. Nosotros respaldamos enteramente el sistema de justicia transicional y creemos que es el corazón del acuerdo de paz.

¿Entonces el gobierno del presidente Iván Duque no está preservando esa autonomía?



El presidente Duque ha tenido muchas reuniones con la comunidad internacional en el que ha expresado todo el apoyo a la implementación de los acuerdos de paz, Para nosotros es muy importante que se avance en ese sentido y nos preocupa la reforma legislativa planteada para eliminar la JEP, pues vulnera los derechos de las víctimas acceder a la justicia.



¿Ven necesario que vuelvan las negociaciones con el Eln?

​

No está exactamente en nuestro mandato, pero lo que nosotros sí pensamos es que cualquier proceso de diálogo y medida que se tome que permita darle mejor protección a las comunidades es positiva.

Ante los excesos de la Fuerza Pública en medio de las manifestaciones, ¿qué hacer?



Nosotros hemos ofrecido nuestra asesoría técnica para trabajar temas de la integración de los estándares internacionales en el manejo de la manifestación pacífica, en cómo se garantiza ese derecho, y cómo se gradúa el uso de la fuerza, pero no hemos concretado nada específico.

