El reclamo de la ‘Vice’ al general Mora por guardar silencio

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le recriminó con dureza al general retirado Jorge Enrique Mora Rangel por haber callado durante el proceso de paz todas las falencias, que según él tuvo el Acuerdo de Paz, y que ahora expone en público.

La descalificación de la vicepresidenta cobra un valor diferente porque bien es sabido la amistad que ellos tenían y el hecho de haber trabajado juntos cuando ella se desempeñó como ministra de Defensa.



Mora Rangel, quien hizo parte del equipo negociador, en condición de plenipotenciario, por parte de las Fuerzas Militares en los diálogos con las Farc en La Habana, dijo el miércoles pasado que el acuerdo de paz fue un “error mortal”.



La vicepresidenta le recriminó su silencio y aseguró que Mora “debió decir la verdad y no esperar su libro” en alusión a una próxima publicación en la que se anuncia divulgará nuevos detalles.



“Debió decir la verdad y no esperar su libro. Para darle gusto a Farc debilitaron el Ejército y acabaron el programa de desmovilización con el cual jamás entregamos al Estado. Hablar a tiempo habría sido diferente para el referendo y la falsa renegociación”, le dijo a través de la red social Twitter.



Mora dijo en un foro virtual organizado por la Universidad Militar, titulado ‘Balance de los 4 años del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, aciertos y desaciertos’:



“Las Farc hace parte de casi todos los equipos donde se tienen que tomar decisiones a nivel Gobierno. Si se va a hacer una reforma al sistema electoral colombiano, ahí están las Farc; si se va a hacer una reforma al sistema jurídico colombiano, ahí están las Farc; si se va a hacer una reforma al sistema político colombiano, ahí están las Farc”.



En su intervención el general recordó que el Estado colombiano tiene una vasta experiencia en firmar acuerdos de paz, pues “mal contados yo tengo unos doce”, pasando por el EPL, el M-19, el Quintín Lame, entre otros.



Sin embargo, al instante lanzó el primer dardo: “En todos estos no se negociaron las instituciones. En cambio, en La Habana sí”, dijo. “Ese error mortal se cometió” en las negociaciones en Cuba, afirmó, y agregó que “el proceso de La Habana es el causante de lo que hoy nos divide”.



Para él, la negociación y el posterior plebiscito crearon una fractura que no ha sanado. Según su concepto, esto pasa porque, entre otras cosas, el expresidente Juan Manuel Santos prometió que en caso de que el plebiscito perdiera, él debía poner en un avión a los guerrilleros y llevarlos a la selva para seguir la confrontación.



Sin embargo, no fue así, afirmó el militar, sino que, por el contrario, tras la victoria del ‘No’ se regresó a La Habana y se le hicieron más concesiones a las Farc.



“Tengo entendido que si uno no está de acuerdo con un documento, pues sencillamente no lo firma. Especialmente cuando se trata de un acuerdo de paz para la terminación de un conflicto y la desmovilización de la guerrilla más antigua del mundo”, escribió Esteban Santos. “Sí, general Mora, es con usted”, ironizó el hijo del expresidente.



