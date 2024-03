La vez que en campaña el presidente Petro se comprometió a no llamar una constituyente

En medio de la polémica por el comentario del presidente Gustavo Petro sobre una posible Asamblea Nacional Constituyente ante las dificultades para aprobar sus reformas sociales, varios recordaron los distintos momentos en los que el ahora mandatario se comprometió en campaña a no convocar a este espacio pensado para reformar la Constitución.

El más importante de estos espacios fue en 2018. En pleno choque con Iván Duque, el ahora presidente hizo un evento en el que logró la adhesión de la Alianza Verde, sobre todo del sector de Antanas Mockus. Precisamente el exalcalde bogotano fue uno de los que lideró el acto.

Gustavo Petro en la campaña de 2018. Foto:RAUL ARBOLEDA Compartir

El hoy mandatario firmó en marmol un dodecálogo de compromisos que iba a asumir en caso de llegar a la Presidencia. Varios de los puntos iban enfocados a aminorar temores que Gustavo Petro despertaba en la población colombiana, entre ellos el de convocar a una Asamblea constituyente, pues mucho señalaban que iba a seguir la misma senda del régimen de Hugo Chávez.

"No convocaré a una asamblea constituyente", decía el segundo punto de los acuerdos asumidos por Gustavo Petro, en los que se incluyó compromisos por implementar el acuerdo de paz, respetar el Estado Social de Derecho,la no expropiación entre otros puntos.

"Mis compromisos escritos en mármol estarán en el despacho del presidente. Compromisos con la ciudadanía, con Mockus, con Claudia López, con la decencia en toda Colombia"; fue el mensaje que incluyó el entonces candidato en redes sociales. La firma en la especie de "doce mandamientos" no le permitió al ahora presidente ganar en las urnas en 2018. Sin embargo, desde entonces hizo referencia a ese hecho en varios espacios.

LLas propuesta de Petro



El presidente Gustavo Petro lanzó el comentario sobre una posible asamblea constituyente en Cali. "Si las instituciones que hoy tenemos no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decreto, ordenó, mandó, no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia", dijo el mandatario colombiano.

Luego fue que lanzó su propuesta: "Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la constitución de Colombia, no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular del 2022 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr en Colombia".