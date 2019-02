Revolución Digital, el tema central en foro de Universidad del Rosario

La universidad del Rosario y EL TIEMPO Casa Editorial presentan este martes su conferencia inaugural con el tema “la transformación del país en la era digital”.



Se trata de una reflexión sobre lo que en el mundo se denomina la Cuarta Revolución Industrial o Revolución 4.0.



Con motivo de este hecho, la universidad del Rosario elaboró el siguiente documento como una reflexión sobre el particular y EL TIEMPO lo comparte con sus audiencias.

El documento

La Universidad del Rosario, en alianza con EL TIEMPO, ha seleccionado para su Conferencia Inaugural 2019 un tema de altísima trascendencia: la transformación del país en la era digital. Será un espacio de reflexión donde los panelistas, desde una visión humanista propia del sello Rosarista, debatirán sobre actualidad y grandes tendencias tecnológicas que están cambiando al mundo.



El debate sobre transformación digital tiene un referente obligado en el mundo, Alemania 2011, el cual planteó la necesidad de abordar el tema como una política pública dirigida a mejorar su productividad y desarrollo. Al respecto, la canciller del gobierno alemán Ángela Merkel, fue enfática al afirmar en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) en 2015 que se debe “lograr pronto la fusión entre el mundo de internet y el de la producción, pues de lo contrario, quienes lideran el ámbito digital nos arrebatarán la producción industrial”.

Basta con reflexionar sobre la cantidad y el tipo de operaciones que hacemos cada día desde nuestro teléfono inteligente, para constatar que hoy la revolución digital no es un discurso, sino una realidad. Los expertos admiten que la revolución 4.0 es fundamentalmente una interconexión digital de personas, máquinas y objetos que ofrece inmensas posibilidades de incrementar la eficiencia de la producción a individuos, empresas y naciones, al tiempo que cuenta con un potencial inmenso de generación de bienestar e inclusión social.

Dicha revolución digital está llegando a los rincones más apartados del planeta como una gigantesca ola que nos cobija a todos y que trae consigo una compleja mezcla tecnológica que está cambiando por completo nuestras vidas, nuestra forma de relacionarnos y desarrollarnos como sociedad; “dada su escala, alcance y complejidad, esta transformación no será parecida a nada de lo que la humanidad ha experimentado antes”, asegura acertadamente Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial y autor del libro “La cuarta revolución industrial”.

Es muy difícil saber con certeza hasta dónde llegará la humanidad mediante el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la robótica, la big data, el blockchain o la biotecnología. Esta cuarta revolución industrial parece ir más rápida y contundente que la primera, cuando en 1784 apareció el telar mecánico impulsado por agua y energía de vapor; que la segunda, cuando en 1870 se dio la primera cinta transportadora con la ayuda de energía eléctrica dando origen a la producción en masa; o que la tercera en 1970, cuando toma fuerza la automatización de la producción mediante el uso de sistemas electrónicos y tecnológicos.



La universidad tiene una responsabilidad inmensa en este nuevo escenario, siendo sus estudiantes quienes tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de liderar estos procesos en el futuro inmediato, en conjunto con sus profesores e investigadores, y por supuesto, con los líderes del país, empresarios y gobernantes.



Desde la academia se debe repensar cómo los jóvenes deben contribuir y liderar una revolución digital con sentido humano, en la que sus competencias tecnológicas tengan como cimiento la ética y los valores ciudadanos, de manera que sus actuaciones busquen siempre el bien de la sociedad, la inclusión, la equidad, la justicia y el desarrollo sostenible. No hay que olvidar que la tecnología es un medio, no un fin en sí misma: el objetivo último de esta revolución industrial no debe ser la creación de avanzados robots, algoritmos y sistemas digitales, sino contribuir a través de ellos a la resolución de los grandes problemas de la humanidad, al logro de un mundo mejor para todos.

Cuando revisamos nuestro propio contexto, es claro que “la transformación digital ya llegó a Colombia”, como afirmó el alto consejero presidencial para la transformación digital, Víctor Muñoz, invitado especial a este encuentro. Nuestro país ha venido trabajando a buen ritmo en su desarrollo tecnológico, pero es necesario apretar aún más el acelerador.



Por una parte, las cifras muestran que el país avanza de manera significativa en la ruta de la era digital en sectores como salud, justicia, competitividad, educación, transporte, agricultura y comunicaciones. En el sector privado hay actores muy avanzados como la banca y el comercio, también algunos industriales, pero se requiere fortalecer estos procesos en la pequeña y mediana empresa. El país se ubica en el puesto 61 de 193 en el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico 2018, publicado por las Naciones Unidas.



Sin embargo, hechos como la designación de Medellín como sede del primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Latinoamérica, en Davos, hace pensar que Colombia está en ruta de la revolución digital y será un ecosistema de desarrollo tecnológico para la región. Al respecto se referirá el Alcalde, Federico Gutierrez, invitado especial a la Conferencia Inaugural. Igualmente, Nicholas Carr, uno de los críticos más implacables de la era digital y quien afirma que “estas tecnologías invitan a buscar, pero no a reflexionar”, debatirá sobre la gama de beneficios, riesgos e incertidumbres que conlleva ésta revolución tecnológica sin precedentes.

La conferencia inaugural “Transformando del país en la era digital” se presenta, entonces, como un escenario académico en el que expertos en el tema reflexionarán desde la industria, el gobierno y el sector educativo, sobre las oportunidades y los retos emergentes que trae esta nueva era. A manera de preámbulo, Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, afirma que “Colombia tiene grandes necesidades que se pueden resolver haciendo uso de las tecnologías emergentes para solucionar los problemas cotidianos de las personas; sin embargo, el verdadero reto, más que tecnológico es pedagógico, para garantizar que la revolución digital se encuentre siempre al servicio del bien común



