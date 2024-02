La tormenta en los conservadores por llegada de Luz Cristina López al Mindeporte

La publicación, en el sistema de aspirantes de la Presidencia, de la hoja de vida de Luz Cristina López como nueva ministra del Deporte, provocó una tormenta en el Partido Conservador y dejó a la colectividad sin presidente.



Esto debido a que algunos representantes ‘azules’ de forma independiente habrían presentado la hoja de vida de López Trejos, como confirmaron fuentes del Gobierno y de dicha colectividad.



“He decidido presentarle mi renuncia al directorio nacional Conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país”, declaró el ahora expresidente ‘azul’.



Aunque él no lo dijo en la misiva, y EL TIEMPO se comunicó con el congresista para conocer los motivos de su renuncia, fuentes consultadas por este diario confirmaron que en su salida influyó la movida de algunos representantes conservadores que tendieron puentes con el Gobierno al lograr una ministra de su línea.



El senador atlanticense no hizo mención directa de dicha situación, pero entre líneas se observó el reclamo de este a algunos miembros de su bancada y al Gobierno mismo.



“Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos”, se lee en el texto.



Antes de la renuncia, Cepeda ya había marcado distancia de la que será la nueva ministra en una declaración a medios.



“Quiero afirmar enfáticamente que ninguna persona que haga parte de Gobierno Nacional lo hace a nombre del Partido Conservador Colombiano”, dijo Cepeda. Y agregó: “Al nombrarla, no sé cuál es la intención del Gobierno, las posiciones del partido frente a la reforma continúan con plena vigencia”.



Complementó que incluso saldría de su cargo antes de que se diera un cambio de posición frente al relacionamiento del Partido Conservador con el gobierno de Gustavo Petro.



Aunque varios confirman el origen de la hoja de vida de la ministra, incluso desde el Gobierno, esta aseguró en entrevista con La FM que no es cuota de ningún partido y que su llegada se debe a su trayectoria en el mundo del deporte.



Si nada extraordinario ocurre, López ocupará el cargo que por casi un año ostentó Astrid Rodríguez, quien salió por la pérdida de los Juegos Panamericanos.

López Trejos ha tenido una carrera con una importante trayectoria en el ámbito deportivo. Fue directora operativa de los Juegos Panamericanos Juveniles y ha sido coordinadora jurídica del Comité Paralímpico. Varios relacionados con el mundo deportivo destacaron esa carrera.

Por otro lado, entre los conservadores nadie ha salido de manera oficial, hasta el momento, a reivindicar la llegada de López. En cambio, varios han expresado su solidaridad con Cepeda y le han pedido que reconsidere su determinación de marginarse de la dirección de los ‘azules’.



“Descalifico por completo que se hable de una ministra conservadora. El partido es independiente del gobierno Petro y así nos debemos mantener. Hemos decidido votar negativas las reformas porque no son convenientes y eso no lo vamos a cambiar”, dijo el senador Germán Blanco.



El congresista antioqueño añadió: “No legitimamos lo que se dice de que algunos representantes la nominaron, no fue institucional y no está avalado por el Partido Conservador. La decisión de renunciar obedece a esos comentarios de deslegitimación institucional. Le pedimos al doctor Cepeda que revalúe y siga al frente del partido”.



Otros senadores y representantes han preferido guardar silencio ante la situación que desencadenó la llegada de López Trejos. Varios han dicho que se manifestarán en el directorio conservador, que fue citado hoy de manera extraordinaria para decidir sobre la renuncia de Efraín Cepeda.



La designación de la nueva ministra del Deporte tiene varias lecturas. Es una muestra de las divisiones que actualmente hay en la colectividad azul. Existe un sector con posiciones claramente diferenciadas del gobierno de Gustavo Petro, representado por el senador Efraín Cepeda –hasta ayer presidente de la colectividad– y otro que ha tenido acercamientos recientes con el gobierno Petro.



Precisamente, el 29 de noviembre hubo una reunión del presidente Petro con una vertiente de los conservadores de la Cámara. Desde ese entonces se observa un intento del Ejecutivo por tender puentes con este sector de los ‘azules’. Justamente es en Cámara donde se han presentado algunos miembros de este partido con ideas afines al Gobierno.

En cuanto a las facciones que se estarían creando en el Partido Conservador, uno de los consultados dijo: “Eso adentro del partido está muy dividido”. Esta situación estaría siendo capitalizada por el Ejecutivo, como lo dejaría ver la llegada de Luz Cristina López Trejos al Gobierno.



Y es aquí donde está el otro elemento de análisis. Algunas fuentes incluso hablaron de que esta sería la estrategia del gobierno Petro para debilitar a los conservadores y de paso ganar votos para las reformas sociales. Aunque la movida habría surtido sus primeros efectos ayer, no es tan claro el tema en Senado, pues son varias las voces contrarias al Gobierno, no solo Cepeda, y estas no están felices con las recientes movidas.

