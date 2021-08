La singular propuesta de un alcalde para que la marihuana no se ponga cara

El alcalde de Orocué, en Casanare, Monchy Yobany Moreno, sorprendió con sus declaraciones en una rueda de prensa en la que estaba hablando de un programa de ayuda a los jóvenes del municipio, para que sean productivos y vuelvan al campo.



Le puede interesar: ‘Soy quien hace que lo que pide el Presidente se cumpla’: María P. Correa

En el marco de sus declaraciones, el mandatario dijo que se iban a reunir con las personas consumidoras de sustancias psicoactivas para plantearles una propuesta.



“Los drogadictos para nosotros no son un problema, los vamos a vincular, le vamos a dar amistad, que nos cojan confianza y les vamos a decir: ‘bueno aquí tienen este pedazo de tierra, póngase a producir la tierra’ “, dijo el mandatario.



.”Ahhh, es que nos falta la platica para comprar marihuana, por poner un ejemplo, sembremos marihuana, unas maticas para que no tengan que comprarla y no se ponga cara”, dijo Moreno.



Para el alcalde, “eso toca así, porque si no nunca acabaremos", aunque dejó en claro que solo pueden ser "unas maticas poquitas" mientras se "les vaya pasando la joda de fumar".



Monchy , quien ya había sido alcalde, es un hombre desparpajado, que incluso en su municipio es recordado porque en el primer gobierno de Álvaro Uribe cuando el mandatario estuvo en Casanare le preguntó que cómo le estaba yendo en la administración municipal con el Gobierno Nacional y su respuesta fue: "la putería".



Le puede interesar: Prosperidad Social invierte $ 40.000 millones en obras para 9 departamentos