Esta es la respuesta del NYT al Gobierno de Colombia

Luego de que el Gobierno colombiano le enviara este martes una carta a The New York Times cuestionando el artículo que hace referencia a unos supuestos incentivos en el Ejército colombiano para mejorar sus resultados operacionales, el medio norteamericano se pronunció sobre el documento que escribieron el canciller Carlos Holmes Trujillo y el ministro de Defensa, Guillermo Botero.

La misiva del Times está firmada por su editor ejecutivo, Dean Baquet, y se centró en refutar afirmaciones que hizo el Gobierno en la carta del pasado martes.



“En su carta, ustedes señalan que el artículo “sugiere que miembros de las Fuerzas Armadas han recibido instrucciones contrarias a nuestra Constitución y a nuestra legislación y que desafían los derechos humanos internacionales y el derecho internacional”", describe el Times.



A lo que inmediatamente responde: “Discrepamos respetuosamente con dicha caracterización. El artículo cita las órdenes emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel y no afirma ni sugiere que sean ilegales. De hecho, el artículo no menciona la Constitución colombiana, las leyes colombianas ni el derecho internacional en absoluto, excepto en una ocasión en la que el artículo cita específicamente al general Martínez cuando dice que el mandato del ejército es seguir la ley y respetar los derechos humanos”.

Este jueves se conoció la respuesta del diario norteamericano al Gobierno de Colombia. Foto: Archivo particular

Luego, el diario norteamericano dice que el autor del artículo, Nicholas Casey, “en ningún momento sugiere que el Ejército colombiano ha emitido órdenes ilegales o inconstitucionales. De hecho, la única referencia a la legalidad de dichas órdenes viene del mismo general, cuando dice que la orden por encima de todas es respeta la ley y proteger los derechos humanos”.



Otra de las críticas que hizo el Gobierno de Colombia al artículo publicado por Casey (tanto en la versión digital e impresa del Times) es que “convenientemente no refleja” las respuestas detalladas del General Nicacio Martínez, por lo el Canciller y el Ministro la consideran “citada parcialmente y sacada de contextos”.



A lo que el medio responde: “El artículo cita al general Martínez de manera extensa a partir de la entrevista que tuvimos con él, y le otorga amplio espacio para explicar las órdenes y el contexto en el que fueron emitidas”.



Y más adelante agregan: “En su carta (la del Gobierno) se dice que “citamos parcialmente” las órdenes. Pero las órdenes que revisamos son bastante escuetas; en muchos casos se trata de una sola línea. Citamos dichas líneas y ofrecimos al general Martínez la oportunidad de confirmar la existencia de esas directrices —lo cual hizo— y de explicarlas con mayor detalle. Después publicamos su explicación, a pesar de que dicha explicación contradecía el lenguaje de las órdenes que él había firmado”.



Luego el editor ejecutivo aclara que le dieron al general (Nicacio Martínez) la oportunidad de explicar si sus órdenes habían sido malinterpretadas y sacadas de contexto por los hombres bajo su mando.



Sobre esto el diario cita textualmente el artículo de Casey: “Aun así, el general cuestionó cómo los oficiales han interpretado sus instrucciones”. Y Agrega: “La orden que hay es de ser operacionalmente efectivos”, dijo. “Unos me dijeron superar el 10 por ciento. Listo, usted quiere superar el 10. Otros dijeron: ‘Yo quiero hacer el 50 por ciento más de las afectaciones, pero nunca de muertos’. Otros: ‘Yo quiero hacer el 100 por ciento’. Hay unos que la han cumplido, otros que no la han cumplido”.



En la última parte de la respuesta, el medio menciona al uso de fuentes sin nombres, a lo que responde: "El artículo deja claro que hay oficiales de alto rango con conocimiento de primera mano de las nuevas órdenes, de cómo se emitieron y de las preocupaciones que dichas órdenes suscitaron entre algunos miembros del ejército".



E inmediatamente vuelven a copiar apartes del texto original del periodista Casey que dice: "Dos de los oficiales que hablaron con el Times dijeron que estaban activos

durante la época de los asesinatos y fueron ascendidos de rango en períodos

subsiguientes".



Y agrega la carta más apartes del texto de Casey: "Algunos de los comandantes parecían confundidos, hasta que recibieron la instrucción de duplicar su número este año, dijeron los oficiales. Poco después, recibieron la misma orden del general Martínez por escrito. “La meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles del mando”, dicen las órdenes, que tienen su firma",



La carta finaliza explicando que "todo lo anterior se le presentó al general Martínez durante nuestra entrevista y nada de ello fue disputado por el general durante nuestra conversación. Su única objeción fue que, según él, no le ordenó a los comandantes que “duplicaran” sus resultados, a pesar del hecho de que sus órdenes sí piden dicho incremento por escrito. Aun así, el artículo incluyó su postura de que los oficiales habían malinterpretado sus órdenes. Una vez más, fue un intento deliberado de incluir su postura y sus comentarios tanto como fuera posible, para no dejar fuera detalles y contexto clave".



ELTIEMPO.COM