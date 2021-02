La respuesta del Minsalud a críticas de Claudia López por las vacunas

Este martes, un día después de la llegada al país del primer lote de 50.000 vacunas de coronavirus de Pfizer, se dio un cruce de trinos entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, por la ciudad que será la primera en recibir las vacunas.

Este lunes el presidente Iván Duque anunció que el miércoles 17 de febrero comienza la vacunación en el país en Sucre. Será Verónica Luz Machado Torres, enfermera jefe del Hospital Universitario de Sincelejo, quien trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese centro médico, la primera en recibir el biológico.



De este modo, el ministro de Salud publicó una fotografía este martes del cargamento de vacunas en un avión rumbo a los municipios donde empezará inmunización con la leyenda: "Vacunas destino Sincelejo y Montería".



Tras ello, la mandataria de los capitalinos sentenció en redes sociales: "Así como las vacunas salen para Monteria y Sincelejo, lo cual nos alegra, pueden salir de una vez también para el centro logístico @SectorSalud para que puedan llegar a los 7 hospitales de Bogotá cuya logística, Plan de Vacunación, Mesa de Coordinación y simulacros están listos".



Y luego de una hora volvió a trinar: "Respetamos las preferencias políticas de Presidencia para tomarse la foto de la primera vacunación en la ciudad de su preferencia. Pero eso no debería retrasar la distribución de vacunas a otras ciudades y mucho menos a la ciudad donde aterrizaron y está todo listo para empezar".



El jefe de la cartera de Salud respondió a estos trinos y argumentó que "esta será una maratón, no los 100 metros planos".



"Alcaldesa que se arranque en una ciudad de provincia tiene gran carga simbólica, en un país de regiones. Tendremos un segundo día de grandes ciudades con el mensaje correspondiente y los acompañaremos. Esta será una maratón, no los 100 metros planos".

Ante esto, López no ha respondido.



Según el cronograma Bogotá recibirá las vacunas el jueves 18 de febrero.



Miércoles 17 de febrero:

- Sincelejo

- Montería



Jueves 18 de febrero:

- Bogotá

- Medellín

- Cali

- Bucaramanga

- Cartagena

- Barranquilla

- Cundinamarca



Viernes 19 de febrero:

-Riohacha

- Cúcuta

- Pereira

- Armenia

- Manizales

- Valledupar



Sábado 20 de febrero:

- Pasto

- Popayán

- Tunja

- Neiva

- Buenaventura

- Ibagué



Lunes 22 de febrero:

- Yopal

- Florencia

- Arauca

- Quibdó

- Mocoa

- Villavicencio



Martes 23 de febrero:

- Inírida

- San José del Guaviare

- Santa marta

- San Andrés

- Puerto Carreño

- Alejandro Ordóñez fue hospitalizado en Washington por coronavirus



