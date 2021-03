Antes del primer mes llegaremos a un millón de vacunados: Gobierno

Víctor Manuel Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, en diálogo con EL TIEMPO reiteró que finalizando marzo ya tendremos en el país más de 3 millones de vacunas contra el covid y que para ese momento se habrá avanzado en la vacunación del personal de la salud de la primera línea, los mayores de 80 años y se habrá culminado el cordón epidemiológico en el Amazonas.



Dijo que este mes, semanalmente, se estarán recibiendo dosis por parte de la farmacéutica Pfizer. Aseguró que se espera la llegada de 2,3 millones de dosis de la farmacéutica Sinovac, 117.000 de Pfizer del mecanismo Covax y 244.000 de AstraZeneca por la misma ruta.



El funcionario destacó que se avanza de manera decidida para antes del 17 de marzo completar el millón de colombianos vacunados.

¿Còmo va el ritmo de la vacunación en Colombia?

El país está avanzando a un buen ritmo. Desde un principio el objetivo del Gobierno con el Plan Nacional de Vacunación es lograr inmunizar este año a más de 35 millones de colombianos lo que representa el 70 por ciento de la población. Finalizando el mes de marzo ya tendremos en el país 3’461.000 dosis, lo que permitirá avanzar según lo planificado.



Una vez finalizado el mes de marzo tendremos en el país 600.000 dosis de Pfizer a través del mecanismo bilateral, 2’500.000 dosis de Sinovac, 117.000 dosis de Pfizer y 244.000 de AstraZeneca a través del mecanismo Covax. Esto nos permite tener variedad de farmacéuticas, minimizando riesgos de despacho y volumen para avanzar en el proceso de forma continua.



Finalizando el mes de marzo ya tendremos en el país más de 3 millones de dosis y para ese momento debemos haber avanzado en la vacunación del personal de la salud de la primera línea, los mayores de 80 años y haber culminado el cordón epidemiológico en el Amazonas.



Las vacunas están llegando y avanzamos en el proceso de distribución y aplicación a toda la ciudadanía.



¿Qué tan cierto es, como lo dicen algunos, que el proceso va lento y que solo se ha logrado vacunar el 11 por ciento de la primera etapa?

Colombia avanza a buen ritmo. En los primeros 15 días de vacunación se llegó a cerca de 200 dosis aplicadas, y a la fecha, esta cifra alcanza más de 160.000 dosis. El ritmo es incremental, tenemos garantizado un volumen continuo de abastecimiento y antes de completar el primer mes habremos llegado a 1 millón. Es importante mencionar que las vacunas tienen un proceso de asignación en cada una de las regiones, estamos garantizando la logística, que se cuente con el equipo de vacunadores y los elementos necesarios para su aplicación (guantes de criogenia, hielo seco, jeringas y diluyentes). Estamos trabajando para que las metas se cumplan y para garantizar la sostenibilidad del Plan Nacional de Vacunación.



¿Qué pasa con algunos departamentos que van más lentos que otros en el tema de vacunación?



Algo muy importante que se debe tener en cuenta dentro de este Plan Nacional es que hay un proceso de distribución y de logística que en ciertas ciudades toman más tiempo. De los 1.102 municipios, se tienen 13 áreas metropolitanas, que se pueden abastecer de forma muy rápida, mayoritariamente aérea y cortos trayectos terrestres, en muchos otros lugares la logística es más compleja y debemos tomar en cuenta los tiempos de distribución. Tenemos estimado un proceso de vacunación creciente, para poder cumplir con las metas trazadas



Como se ha dicho desde un principio, el Plan Nacional de Vacunación espera inmunizar este año a más de 35 millones de colombianos, lo que representa el 70% de la población. Finalizando el mes de marzo ya tendremos en el país más de 3 millones de dosis y para ese momento debemos haber avanzado en la vacunación del personal de la salud de la primera línea, los mayores de 80 años y haber culminado el cordón epidemiológico en el Amazonas.



Este mes, semanalmente, se estarán recibiendo dosis por parte de la farmacéutica Pfizer, como sucedió el 3 de marzo con 100.000 dosis, para un total de 500.000. Se estima la llegada de 2.3 millones de dosis de la farmacéutica Sinovac, 117.000 de Pfizer del mecanismo Covax y 244.000 de AstraZeneca del mecanismo Covax. Tenemos un sólido plan de vacunación masiva. Las vacunas están llegando y avanzamos en el proceso de distribución y aplicación a toda la ciudadanía.



¿Por qué en febrero solo llegó el 34 % de las vacunas esperadas?

En febrero llegaron el 100 por ciento de las vacunas esperadas, en el mes de enero el presidente de la República les indicó a los colombianos que iniciaríamos vacunación el 20 de febrero y que en el primer mes se vacunaría un millón de colombianos. La meta de vacunación de febrero se cumplió, e incluso comenzamos a vacunar antes de la fecha establecida, iniciando el 17 de febrero. Estamos avanzando de manera decidida para antes del 17 de marzo completar el millón de colombianos vacunados, como se anunció.



El proceso de negociación estuvo enfocado en poder garantizar que el país recibiera de forma continua vacunas, y así garantizar el abastecimiento. Muchos países pusieron su primera vacuna y después de un mes no pudieron seguir con el proceso de vacunación por falta de dosis. En Colombia no ha sucedido esto porque garantizamos que desde que llegó el primer lote de vacunas, iban a seguir llegando semanalmente y así ha sucedido.



¿Eso no afecta el ritmo de vacunación?



Como lo mencioné anteriormente, desde el Gobierno lo que buscamos es garantizar que las metas del Plan de Vacunación se cumplan y que exista una sostenibilidad para lograr la meta establecida de 70 por ciento de la población inmunizada. Tenemos estimado un proceso de vacunación creciente, para poder cumplir con las metas trazadas.



¿Cómo vamos comparados con otros países de la región?



Es importante destacar que esta semana llegaron al país 117.000 dosis más del mecanismo Covax. Esta es la primera entrega de vacunas de Covax en todas las Américas y la segunda en el mundo. De esta forma se cumple el Plan Nacional de Vacunación y se establecen las garantías para la sostenibilidad del proceso de vacunación. El mes de marzo lo cerraremos con 3,5 millones de dosis en el país y abril lo terminaremos por encima de las 10 millones de dosis. Tenemos un volumen suficiente para ir evacuando etapa 1, 2 y 3 antes de terminar el primer semestre del año. Esto es fundamental porque debemos mantener la armonía entre lo sanitario y lo económico.



En el mundo en los primeros 15 días de vacunación desde que puso la primer vacuna, estamos en el puesto 22. Y solo 21 países han vacunado más de un millón de personas en el mundo, cifra en la que estaremos en las próximas semanas.



¿Cuándo se acelerará el proceso?



Ya tenemos compradas todas las dosis requeridas para vacunar al 70 por ciento de la población por lo que está garantizado el plan de inmunización.



A corte al 3 de marzo a las 4 p.m. teníamos que el 57 por ciento de las vacunas asignadas a los entes territoriales ya han sido aplicadas, en los próximos días daremos un salto de 25.000 o 30.000 vacunas promedio por día a niveles de 65.000.

Todas las semanas estamos trabajando para mejorar los tiempos, estamos negociando con farmacéuticas y equipos de transporte porque cada día que ganemos va a ser fundamental para incrementar los despliegues en territorio.



No es solo el proceso de adquisición de vacunas sino que también implica una adquisición de ultracongeladores, diluyentes, jeringas y todo un proceso de distribución logística en el país. Vacunar implica tener un plan con los elementos, un grupo de vacunadores y tener una cadena de frío. Es toda una estrategia diseñada por el Gobierno Nacional.



¿La idea de que privados puedan vender la vacuna o que puedan comprarla para atender a sus sectores en qué va?

Se ha contemplado que los privados se puedan sumar al Plan Nacional de Vacunación en la fase 2, adquiriendo vacunas, una vez termine la inmunización de la población de mayor riesgo, como son personas mayores de 60 años, con comorbilidades y de alta exposición.



Desde el inicio de la pandemia el diálogo con el sector privado ha sido continuo, ya radicaron la solicitud para analizar la posibilidad de sumarse al Plan de Vacunación. Se debe avanzar en la reglamentación normativa y hay preguntas por responder: qué volumen de vacunas desean importar, qué cadena de frío tienen, de qué farmacéutica son, sedes, vacunadores, jeringas, medidas legales de protección e indemnidad, y demás elementos que se requieren. Vacunar es mucho más que adquirir vacunas.



En otros temas, ¿cómo va la reactivación económica?

Hemos avanzando en el proceso de reactivación económica segura y del empleo. Es así como las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en términos de protección del empleo formal como el PAEF, las líneas de crédito con garantía del 90 por ciento, estrategias como el día sin IVA y ‘Madrúguele a diciembre’ surtieron efecto en la economía de manera positiva.



En el año 2020 se presentó una contracción del PIB del 6,8 por ciento frente al año 2019. En el 2021, las perspectivas de crecimiento del país están en el 5 por ciento, en línea con las proyecciones del Banco Mundial, para Colombia.



