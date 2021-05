La respuesta del expresidente Gaviria al ministro Molano

Una serie de cartas y críticas se han cruzado el expresidente de la República César Gaviria Trujillo y el ministro de Defensa, Diego Molano, a propósito de la orden dada por el presidente Iván Duque de levantar los bloqueos que se han presentado en las vías del país en el marco del paro nacional.



(Le puede interesar: 'Es un error controlar una protesta por medios violentos': Gaviria)

Todo empezó el pasado 18 de mayo con un comunicado expedido por Gaviria, director del Partido Liberal, en el que dijo que "es un error pretender controlar una protesta por medios violentos y no pacíficos".



"Me preocupa muchísimo la comunicación del presidente Duque de anoche que, al parecer, es una orden de levantar los bloqueos usando la fuerza pública, que en la práctica representa hacer lo que el Ministro de Defensa ha aseverado en varias oportunidades", puntualizó.



(Le puede interesar: Frente a la moción de censura, ¿tranquilo, asustado o envalentonado?)

En carta de respuesta fechada el 21 de mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que las declaraciones públicas que él ha hecho sobre la orden de levantar los bloqueos han sido malinterpretadas.



“Con profunda preocupación lamento que estas han sido malinterpretadas y han llevado a conclusiones a las cuales jamás he pretendido llegar, tales como que estas constituyen una licencia para matar, que no me ha importado la muerte de civiles o que no he diferenciado entre la protesta pacífica y los actos de vandalismo”, dijo.



Molano aseguró que él es hijo de la Constitución de 1991 que, en su artículo 37, señala que todo colombiano tiene derecho a reunirse y manifestarse de manera pacífica. Y dijo que de las 7.531 manifestaciones que ha acompañado la fuerza pública, solo en el 11 % ha tenido que intervenir.



(Le puede interesar: Rusia responde a Mindefensa por decir que ese país interviene en redes)



“He manifestado la necesidad imperiosa de diferenciar entre quienes ejercen el derecho a la protesta de quienes cometen actos de vandalismo (…) Siempre he reivindicado y respaldado la labor de los defensores de derechos humanos y no se harían señalamientos que estigmaticen su trabajo”, agregó Molano.



Sobre los bloqueos, el ministro dijo: “nunca he señalado que quienes bloquean vías son terroristas, sino que quienes generan bloqueos permanentes en vías, atentan contra el derecho a la vida, la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el derecho al trabajo, incurren en un delito”.

Tras recibir esta respuesta del ministro Molano, el expresidente César Gaviria le envió otra destacando un cambio de lenguaje y en la que asegura que, en todo caso, se debe hacer muchos más para llegar a una solución política y pacífica para levantar los bloqueos.



"No todos los bloqueos son iguales. Creo que lo que corresponde es que nuestras autoridades hagan el esfuerzo de negociar uno por uno inmediatamente, y los organizadores del paro, contribuir con todas sus energías y autoridad al levantamiento de los bloqueos", dijo Gaviria.



En misiva de ocho páginas, el jefe liberal aseguró que se necesita actuar de manera urgente en el desbloqueo de vías: "es obligación de todos contribuir a que sea con la mayor brevedad posible. Sigue el camino de sentarse a la mesa, y de ambas partes asegurarse, de tomar decisiones que garanticen la apertura de todas las vías públicas para el bien de la Colombia que hemos construido con el apoyo de todos los colombianos de bien".



(Le puede interesar: Molano se enfrasca en agria discusión con Petro)



El expresidente aprovechó esta carta para manifestar que es imperativo cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordenó proteger la protesta, al que calificó como "un desarrollo importantísimo de los valores consignadas en nuestra Carta Política".



"Este es un momento de un gravísimo estallido social, esta tarea es urgente e imperativa para todos los colombianos. Le rogamos al Presidente Duque que actué con más prisa y determinación. Han sido muy lentas sus actuaciones. De otra manera lo desbordará el estallido social. Las dudas y retrasos con los que ha actuado el ejecutivo han hecho la situación aún mucho más grave", agregó.



Gaviria fue más allá y dijo: "a pesar de los 46 muertos, creo que no le ha parecido al Ministro de Defensa que alguna de las solicitudes amerite una investigación. El Ministro debe saber que sí fueron participantes de una protesta social".



"Se hirieron ocho indígenas casi a la misma hora en que los organizadores del paro iban a hacer su anuncio de estar dispuestos a iniciar el diálogo. El gobierno no lamentó siquiera lo ocurrido, a pesar de las múltiples preguntas que insistentemente hicieron los periodistas, creo que justo antes de salir para Cali. A la fecha, que yo conozca, no existe un llamamiento de la Fuerza Pública para clarificar su posición", dijo.



(Le puede interesar: Oposición pide que mindefensa Molano renuncie a su cargo)



Y volvió a insistir en que despejar la vía Panamericana del bloqueo por la fuerza tiene riesgos: "¿Cuántos indígenas pueden perder la vida si los subalternos del Ministro llegaran a obedecer sus declaraciones? Ya el presidente me dijo que esto no ocurriría en una conversación al teléfono. Yo quedé tranquilo por lo que me dijo".



De otro lado, el expresidente hizo un llamado para que se aclare la muerte de diez jóvenes del paro 2019. "El Ministro de Defensa no ha dado explicación alguna de ello. Las simples investigaciones de la muerte de marchantes no son suficientes. Si no tienen una explicación válida como la deben tener, más vale que la declare el Presidente o su Ministro, y no un funcionario de menor rango".



(Le puede interesar: Senado adelantó para lunes moción de censura contra el mindefensa)



Gaviria dijo que las investigaciones y sanciones en Colombia deben ser oportunas y llegar hasta el nivel de responsabilidad que corresponda: "Esta política no puede continuar. Hay que dar una explicación satisfactoria de carácter judicial de cada caso. Tengan seguro que en este caso y más allá de las explicaciones del gobierno, van a llamar muchos otros testigos".



El expresidente concluyó la carta haciendo otros cuestionamientos: "También, nos han preocupado algunas acciones del Presidente que no parecen bien justificadas. El Presidente no se reunió con las familias de las víctimas de la masacre de siete muchachos. No creo que el Presidente no tenga compasión. Más bien sería que le dijeron que su vida corría peligro. Me inclino por esto último. En los titubeos del Presidente en su viaje a Cali debió contar mucho que había informaciones sobre su seguridad personal. De otra manera sería bien difícil entender por qué tantas dubitaciones, ¿Será que el Ministro nos puede contar algo al respecto?



ELTIEMPO.COM