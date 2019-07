'Aquí no es solo hurto de ropa (...) lo de la ropa es lo de menos'

El alcalde de Puerto Carreño, Marcos Pérez Jiménez, dijo que no es cierto que uno de los mayores problemas de seguridad que hay en esa capital es el robo de ropa, como allí mismo lo aseguró hace pocos días el ministro de Defensa, Guillermo Botero. El mandatario aseguró que el hurto de prendas es el menor de los problemas que tienen, pues en esa capital hasta robo de mascotas se ha denunciado.

El mandatario aseguró que "es una equivocación total en ese comentario del Ministro" y señaló que la inseguridad en su ciudad estaría relacionada con la presencia de algunos venezolanos.



Pérez habló con EL TIEMPO sobre esta situación y acerca de la emergencia que se registra en Puerto Carreño por la ola invernal



El presidente Iván Duque estuvo hace unos pocos días en Puerto Carreño y una de las principales quejas era la inseguridad ¿Eso ha continuado?

La realidad es que se ha aumentado mucho el hurto, no sólo de viviendas sino los raponazos de celulares. Pero también han aumentado los homicidios y se sabe que hay mucha extorsión. Es decir, los índices se han disparado. Hay que aceptarlo, no es simplemente una percepción, sino que es la realidad. Tenemos zonas que están invadidas por venezolanos, que usted los encuentra las 24 horas del día circulando, durmiendo en los parques.

Pero el Ministro de Defensa le bajó el tono a este problema, incluso dijo que las mayores denuncias son por robo de ropa…



La culpa no la tiene el Ministro, porque ese es un informe que ellos tienen de acuerdo a la estadística. Aquí lo que estamos invitando es a la comunidad a que ayude a denunciar porque si no hay denuncias, no hay una estadística real, porque lo que ellos tienen son las estadísticas de las denuncias.



¿Y la gente no está denunciando?

Se ha perdido la confianza y entonces la gente dice que no va a ir a perder más de dos horas en poner una denuncia.



Entonces, cuando el Ministro dice que lo que más se denuncia en Puerto Carreño es el robo de ropa, ¿quiere decir que sólo a los que le roban la ropa son los que están denunciando?



No, por eso le decía, el Ministro se equivocó en eso y lo que decía era que en la mayoría de los casos eran hurto de ropa. Pero no, aquí no es solo hurto de ropa, es hurto de todo tipo, lo de la ropa es lo de menos. Hasta robo de mascotas se ha denunciado. Creo que alguien a quien le roben una camisa es el que menos está interesado en ir a poner una demanda. Es una equivocación total en ese comentario del Ministro.

Pero si el Ministro dijo es porque ese fue el reporte que les entregaron las autoridades locales…



Es que lo que él quiso hace fue como un comentario a la estadística que le dieron los comandantes. Pero como le digo, los comandantes tienen una base muy equivocada porque ellos solo hablan de lo que la Fiscalía y la Sijín les reportan, pero la realidad es otra, aquí la inseguridad más grande, cada día crece más y hay más intranquilidad.



¿Pero de verdad muy grave el robo de ropa?

(Risas), eso es normal. Así como se roban un televisor, se roban un par de tenis o una camisa, porque la crisis del venezolano es tan grave que ya se pegan hasta de una libra de arroz. Aquí se están robando de todo. Lo que hay que decirle a todo el mundo es que Puerto Carreño ya no es el mismo pueblo de 12.000 habitantes, nosotros ahora aquí tenemos más de 23,000 habitantes y esa población flotante, de la que uno no sabe cómo se sostiene, es la que nos ha llevado a un desempleo, a una crisis económica y nos ha llevado a la inseguridad.



¿O sea que los temas de inseguridad, de alguna manera, si están relacionados con la presencia venezolanos?



Sí, claro, demasiado. Nosotros ya tenemos a 14 venezolanos sindicados en la cárcel.

Crudo invierno

El fuerte invierno ya tiene afectados a tras barrios de la capital del Vichada Foto: Prensa alcaldía de Puerto Carreño

¿Cuál es la situación con el invierno en su municipio?

En este momento estamos en alerta roja. Tenemos un nivel de 14,29 metros sobre el río, lo que significa que tenemos inundados tres barrios y un asentamiento. Ya llevamos 44 familias que han tenido que desocupar sus viviendas, buscando pasar estos días en casa de Familiares o amigos.



En materia sanitaria, hay que decir que en esos sectores los sanitarios ya no descarguen debido al alto nivel freático. Este es un problema social y genera mucha afectación porque las personas cuyas viviendas se inundaron no tienen cómo llegar a ellas.



¿Usted dice que está en 14, 29 metros, normalmente cuál es la cota de desbordamiento?



Normalmente a los 14 metros estamos en alerta roja, lo que significa que estamos 79 centímetros por encima del nivel de desbordamiento.



¿Qué se va a hacer con el problema sanitario?

Ahí lo único que pueden hacer las familias es buscar otra opción o ir donde un vecino porque los pozos sépticos ya están rebosados y no contamos con alcantarillado.



¿O sea que puerto Carreño está a punto de una emergencia sanitaria?

En caso de que el nivel del agua del río no baje esta semana es muy posible que empiece ya a contaminarse la ciudad, entonces por ahora lo que estamos es rogando a Dios que no sigan creciendo los ríos para que no vayamos a llegar a ese nivel.



