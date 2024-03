La respuesta de los 'petristas purasangre' a las duras críticas a sus nombramientos

Exhibiendo la bandera de la honestidad y con la promesa de un uso absolutamente transparente de cada uno de los pesos asignados a sus presupuestos, los ‘petristas purasangre’, como ellos mismos se definen, asumirán este martes posiciones claves en el alto gobierno.



El presidente de la República, Gustavo Petro, lleva prisa en la necesidad de que empiecen a trabajar que los invitó al consejo de ministros de este lunes en la Casa de Nariño. En las próximas horas se posesionarán Alexander López en el departamento Nacional de Planeación, DNP; Gustavo Bolívar, en el Departamento de Prosperidad Social, DPS; y Carlos Carillo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).



“Hay mucha expectativa en la gente, en la ciudadanía, porque el presidente nos ha llamado a los que nosotros llamamos ‘Petristas purasangre’ a colaborar en el Gobierno”, dijo el excongresista desde la Casa de Nariño.



El exalcalde de Bogotá dijo: “En el caso particular me han entregado una entidad muy grande, con muchos recursos, y lo único que puedo garantizar, por ahora, es que de esa entidad no se va a perder ni un solo centavo, ni un peso”.



“Vamos a cuidar denodadamente esos recursos para que lleguen, como lo dice la misión y la visión de la entidad, hasta los rincones más recónditos y más pobres de Colombia. Ese es mi compromiso”.



“No habrá tolerancia con la corrupción en esta administración”, afirmó, por su parte, Carrillo y quien de entrada anunció que hará una profunda “barrida” en la planta de personal de la UNGRD, entidad que se había convertido en un foco de escándalos de presuntos hechos de corrupción que son investigados por los entes de control.



“Sin duda alguna hay que hacer una depuración. Yo no soy un juez, yo no seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal y este Gobierno no tendrá ninguna tolerancia con este tipo de actos”, aseguró Carrillo.



“Soy testigo de lo que ha significado el dolor de nuestro pueblo en las regiones, en más de 40 años de servicio público y de lucha política y social, he acompañado a las comunidades más olvidadas de nuestra patria", dijo, entre tanto, el nuevo director del DNP.

"A los trabajadores, a los indígenas, a los campesinos, a los pueblos negros, a los adultos mayores, a las mujeres y niños, y he podido evidenciar sus tragedias, comprobando de primera mano cómo las orientaciones desde los gobiernos anteriores muy poco o nada hicieron para llegar a las poblaciones olvidadas, lo cual nos ha llevado a ser el segundo país más desigual de América Latina, que tiene al 39% de la población en pobreza monetaria, al 12,2 % en pobreza extrema y al 16% en pobreza multidimensional”, argumentó López.



Así López buscó bajar el tono a la controversia por la falta de preparación académica para llegar a manejar una entidad que tiene que ver con el desarrollo de cada uno de los municipios del país.

“Es imperativo articular esfuerzos con todas las entidades del Gobierno Nacional, con los entes territoriales, con las comunidades, con los territorios y con los sectores económicos para lograr llevar a todo el país las políticas públicas con justicia social que garanticen la equidad, la igualdad y la dignidad de todo nuestro pueblo y de esta forma lograr que Colombia sea una potencia de la vida”, agregó el reemplazo de Jorge Iván González.



El arribo de los tres nuevos funcionarios designados por el Presidente ha sido objeto de polémica porque estas posiciones tradicionalmente han sido ocupadas por personas con una alta preparación técnica.



Ellos, por su parte, dicen que a pesar de esto la población no ha sido beneficiada con políticas públicas que les brinden soluciones a sus necesidades. Ahora, argumentan ellos, sí las van a tener con la orientación del presidente Petro.



La discusión está abierta. El primer mandatario defiende su decisión: “Tecnocracia es supuestos técnicos en el poder. Democracia es el pueblo en el poder. En la primera, el pueblo les sirve a los supuestos técnicos, en el segundo los técnicos sirven al pueblo”, afirmó en respuesta a agudas críticas que le hicieron Cecilia López y Jorge Iván González.



Se trata de dos respetados economistas que, además, tienen en común haber sido echados por el Presidente de su gabinete porque, según sus testimonios, se oponían con argumentos técnicos a algunas de sus propuestas políticas. A ella la sacó del Ministerio de Agricultura y a él de la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP).



“La vapuleada que este gobierno le ha pegado a la tecnocracia es una vergüenza: hoy predomina el activismo, que es muy importante para la sociedad; pero mi pregunta es si el activismo sabe ejecutar. ¡Eso es lo que predomina!”, dijo López en un encuentro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas.



“Es muy duro lo que ha pasado. El tono del consejo de ministros cambió de manera sustantiva. Es increíble ver cómo se pasa de un consejo de ministros, de gobernantes, a uno que cada vez es más de activistas. Y eso es brutal”, aseguró en la misma reunión González.



“Debe haber un complemento entre la decisión política y el hacer desde el conocimiento técnico y la gestión. Eso es fundamental”, dice Patricia Muñoz, analista política de la Universidad Javeriana. “Para el Gobierno ya culminó el tiempo de aprendizajes, y los ciudadanos esperan a través de soluciones la implementación de las decisiones políticas”, agrega.



En este contexto se produjeron los movimientos para posicionar a lo que se llamaría “propias tropas”. “Es decir, incondicionales con el proyecto político y más proclives a aceptar y decir que sí a las instrucciones presidenciales sin muchos ‘peros técnicos’ ”, dice el analista Gabriel Cifuentes.

Él cree, además, que si bien se sacrifica justamente el perfil técnico de las entidades, esto le da un margen de maniobra al Presidente para avanzar en la implementación de políticas, planes y proyectos clave para la concreción de su propuesta de gobierno, “sobre todo en lo que se refiere a las inversiones regionales”.



Además, el DNP, el DPS y la UNGRD son entidades que tienen un importante manejo de recursos y son estratégicas en lo nacional y en lo local. Justo en un momento en que los alcaldes y gobernadores están formulando su plan de desarrollo y cuando hay dudas de contar con las mayorías en el Congreso. El carácter más político que técnico que seguramente imprimirán en la toma de decisiones los nuevos jefes de esas entidades facilitará la consecución de apoyos regionales que esperan ver reflejados en las votaciones al Congreso.



Bolívar, por ejemplo, manejará un presupuesto de 10,7 billones de pesos. De ahí la importancia de las llamadas ías –los organismos de control– en poner la lupa sobre el manejo de tanto dinero.



“Los tres funcionarios que entran, en particular Carrillo y Bolívar, son considerados como funcionarios transparentes, lo cual es importante dada la cantidad de recursos que manejan sus entidades y los escándalos recientes de corrupción”, subraya Cifuentes.

Habrá gente que se moleste. Pero mi compromiso es no tragar entero. Podrá discutirse si @GustavoBolivar es el hombre para su nuevo cargo. Pero en lo que he observado de su vida pública, y lo he vivido como antagonista, me ha parecido un tipo correcto. Y hay que dejarle un… — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) March 3, 2024

"Habrá gente que se moleste. Pero mi compromiso es no tragar entero. Podrá discutirse si GustavoBolivar es el hombre para su nuevo cargo. Pero en lo que he observado de su vida pública, y lo he vivido como antagonista, me ha parecido un tipo correcto. Y hay que dejarle un espacio. Puede hacerlo bien. Descalificar de entrada a quienes piensan distinto, por pensar distinto, es una práctica nociva", agregó el senador Humberto de la Calle sobre la llegada de Bolívar al Gobierno.



Por su parte, María Lucía Jaimes, analista política de la Universidad Externado, rehúsa usar el término activistas. “Decir que se reemplazan por ‘activistas’ genera una resistencia ante la opinión pública, sin embargo, si se hace un comparativo con gobiernos anteriores, esas mismas entidades también han estado dirigidas por políticos afines al gobierno de turno. Como es el ejemplo de Susana Correa o Pierre García en el DPS, o Simón Gaviria en el DNP”, recuerda ella.

"La discusión si técnicos o activistas es sofista. La pregunta es si la persona nombrada en un cargo tiene el conocimiento necesario para resolver los problemas que va a enfrentar", opinó en X el analista Moisés Wasserman, a propósito de este debate.



El problema, sin embargo, está en que al aferrarse a esta guardia pretoriana se deduce que el Presidente quita el pie del acelerador al gran acuerdo nacional que él mismo ha planteado.



Al contrario de la exministra López y del exdirector del DNP González y de nombres como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el exministro de Salud Alejandro Gaviria, los nuevos funcionarios son personas que están dispuestas a asumir el riesgo que implica cumplir las órdenes del Presidente aun cuando pueda haber reservas de carácter técnico.



"No voy a hablar mal de los tecnócratas, habrá malos y en fuga y habrá buenos, de hecho me rodearé de varios. Solo diré que a la mayoría les falta sensibilidad humana y sobre todo poesía", dice Bolívar.



"El tecnócrata nos dice cuántas madres, cuántos niños, cuántos ancianos necesitan nuestra mano, el activista arriesga para que esa mano llegue pronto. Unos y otros nos necesitamos. Los tecnócratas tienen la linterna, nosotros tenemos la luz", añade él en vísperas de su posesión.



POLÍTICA

