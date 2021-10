La dura respuesta de Duque a Maduro por pedido a inversionistas colombianos

"Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura de Venezuela. Ahora salen a hablar de manera bella invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio, que no pretenda el dictador borrar la historia”, dijo el presidente Iván Duque en medio del discurso inaugural en el marco del XVI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional.



El mandatario respondió al llamado que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitando a los colombianos a invertir en su país a raíz de la apertura en los pasos por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, en la frontera colombo-venezolana.



(Lea también: Nicolás Maduro le pide a colombianos invertir en Venezuela).

En medio del anuncio de la reactivación comercial y económica entre ambos países, Duque le recordó a Maduro que era un "dictador" y que había sido él quien expulsó, sin ninguna explicación, a los funcionarios del consulado colombiano en Venezuela.



"En el año 2015 expulsó colombianos marcándoles sus casas en la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa, que fue el dictador el que expulsó el servicio consular y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta una frontera”, sostuvo el mandatario colombiano.



(Le puede interesar: Colombia, dispuesta a reabrir sus consulados en Venezuela).

Que no pretenda el dictador borrar la historia FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, Duque recordó que desde el pasado 2 de junio, Colombia ya había abierto la frontera con Venezuela y que el anuncio que hizo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, sobre remover los contenedores que bloqueaban los pasos, se dio gracias a la presión que ha ejercicio la “resistencia democrática” en el vecino país.



“Es una presión que ha ejercicio también el pueblo venezolano, el cual quiere tener sus libertades económicas y quienes ven aquí una oportunidad de ingresos, cuando ya se hace muy notorio que el 95 % de la población de ese país está en pobreza, la reapertura de la frontera es el triunfo del pueblo de Venezuela y no de la dictadura de Nicolás Maduro”, recalcó.



Tras seis años de interrupción del intercambio comercial por la extensa frontera terrestre de más de 2.000 kilómetros, el presidente venezolano invitó este miércoles 6 de octubre a empresarios colombianos a "retomar" inversiones en Venezuela.



(Le recomendamos leer: Director de Migración explica cómo será apertura de la frontera).

Hoy #6Oct tuvimos un excelente miércoles de economía productiva, en el que recorrimos la Empresa Bimbo de Venezuela C.A, en la Zona Industrial de Guarenas, del estado Miranda. Mostramos los procesos y la labor ardua de sus trabajadores y trabajadoras. ¡Patria Productiva! pic.twitter.com/Eu9YkEYTD7 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 7, 2021

"Bienvenidos, colombianos y colombianas venid a mí, venid a nosotros con vuestras inversiones, vengan con sus inversiones, aquí está México, produciendo, trabajando; aquí está Brasil invirtiendo", dijo Maduro durante una alocución transmitida por en canal del gobierno, añadiendo que "invito a los empresarios colombianos a retomar sus inversiones, sus ventas y toda actividad económica comercial con Venezuela".



Por la frontera de Táchira (oeste), el paso más importante del país vecino, se estima en principio que crucen "15 gandolas (camiones) diarias de Colombia a Venezuela con productos", indicó el gobernante chavista, bajo cuya administración Venezuela cayó en la peor crisis de su historia reciente.



(Además: Venezuela: Leopoldo López cree que elecciones de noviembre no serán libres).

Facebook Twitter Linkedin

Los ciudadanos están a la expectativa de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Foto: EFE

Por su parte, el presidente Iván Duque ya había dicho que en Colombia "no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles de las pretensiones electoreras que puede tener la dictadura de cara a las elecciones locales” en ese país.



De este modo, aunque reafirmó que en el país hay una política fraterna con el migrante, aclaró que este no era "un triunfo de ningún dictador, de ningún gobierno" y que el gesto no podía ser utilizado por el gobierno de Maduro para sacar pecho y reclamarlo como un triunfo en materia económica y diplomática



“Estos gestos tienen una intencionalidad política. Este no es un triunfo de ningún dictador, de ningún gobierno. Es el triunfo de un pueblo que clama tener esa frontera viva abierta por el bienestar de la gente. No para darle aplausos políticos a nadie, sino para permitir que la gente tenga accesos a derechos y libertades de manera permanente”, dijo Duque en el marco de la clausura de la Cumbre de Gobernadores en Norte de Santander.



(Siga leyendo: Colombia, lista para una apertura gradual de la frontera con Venezuela).



POLÍTICA