La responsabilidad de Petro en el hundimiento del proyecto del cannabis

Uno de los factores de éxito de un Gobierno pasa por la sintonía entre sus acciones y la coyuntura. Es el caso del enorme ruido creado por la derogación del decreto que establecía multas al porte de dosis mínima en los espacios públicos precisamente cuando el mismo Gobierno quería sacar adelante el acto legislativo que buscaba regular el cannabis de uso adulto en Colombia.

La decisión del presidente Gustavo Petro de abrir semejante discusión tuvo un impacto negativo para sus intereses en el Legislativo. Al punto que el autor de la iniciativa, Juan Carlos Losada, califica de lo hecho por el primer mandatario como un “error garrafal”.



“Tengo la enorme tristeza de que, posiblemente el decreto que derogó el decreto del presidente Duque, tuvo un rol demasiado grande y creo que ahí hay una responsabilidad gigante del Gobierno Nacional que no entendió que sacar ese decreto tres días antes podía poner en mucho peligro la regulación del cannabis de uso adulto”, dijo el parlamentario en La W.



“Si bien yo estoy plenamente de acuerdo con el Gobierno de Gustavo Petro en que ese decreto debía ser derogado, hay que decir que en política los tiempos y las formas también cuentan. Por supuesto, haber sacado esta derogatoria del decreto tres días antes del debate del cannabis es un error garrafal del gobierno nacional y puedo decir a ciencia cierta, sin duda alguna, que se hunde por culpa del gobierno nacional”, añadió.



La controversia por la decisión del presidente Gustavo Petro de derogar mediante decreto la norma que reglamenta el procedimiento policial sobre la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas, se inició el mismo sábado.



Para el presidente Petro la medida busca evitar la criminalización de consumidores, atacando a las bandas con inteligencia policial. Un argumento que defiende su ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien considera que se unificó jurisprudencia y que ya se alista el protocolo para regular el consumo en espacios públicos, que presentará a alcaldes y gobernadores.



Es decir que los nuevos mandatarios regionales –que se posesionarán este 1 de enero- se encontrarán con una situación más para resolver de manera inmediata.



Aunque el presidente ha reiterado que “lo único que ha hecho el gobierno es derogar la multa por porte de dosis personal porque así lo indicaron las cortes”, la polémica ya era inevitable. Con un país tan polarizado era natural.



Así, por ejemplo, los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque (autor de la norma derogada) señalaron que la medida beneficia al crimen y pone en peligro entornos escolares y parques. “No se dejen engañar por los desinformadores”, dice el jefe del Estado. “La prohibición de consumo en lugares públicos lo debe establecer cada municipio. También esto es mandato de la corte constitucional que acatamos y con la que estamos de acuerdo”, agregó Petro.



El expresidente Duque, en entrevista con EL TIEMPO, se mostró categórico.

Usted ha dicho que con esta derogación van a premiar a los jíbaros. ¿Por qué?, le inquirió este diario.



“Porque a los jíbaros prácticamente nadie los va a requisar y ya no se les va a imponer multa. A los jíbaros les dolía mucho la confiscación de la droga porque es quitarle la principal fuente de ingreso, entonces esa sanción era muy efectiva para golpear la economía ilegal del micro tráfico”, respondió Duque



Dice usted que con esto el Gobierno Nacional está tomando otra decisión “torpe”. ¿Por qué?



“Es torpe porque está poniendo a los jíbaros por encima del interés general, está poniendo al micro tráfico por encima de la protección de los entornos de los niños y, sobre todo, está legitimando una vez más al crimen organizado”, añadió el expresidente.



Para Duque todo forma parte de un contexto. “Tenemos prácticamente una suspensión de la erradicación en Colombia. Los grupos de erradicación manual han sido disminuidos a su mínima expresión. Tenemos un aumento vertiginoso de los cultivos ilícitos y vemos, además, que hay mensajes que son muy favorables para los grupos de narcotráfico como el ‘clan del Golfo’, donde se les estaba haciendo ofertas para la ‘paz total’ y donde, supuestamente, en aras de su entre comillas desmovilización lo que quieren es legalizarles una parte de la fortuna. Además de eso, a los carteles de la droga como el Eln y el de las disidencias de las Farc se le está dando tratamiento con ‘guante de seda’ convirtiéndolos en actores políticos, pero aparte de eso, permitiéndoles que gocen de todos los beneficios incluyendo que muchos de sus cabecillas han sido declarados gestores de paz”.



“Felicitaciones a los 45 senadores que con su voto impidieron la legalización del consumo recreativo de la marihuana”, dijo, por su parte, el expresidente Uribe.



A lo que el presidente Gustavo Petro respondió: “Esto no es cierto. Vuelve y juega. La dosis personal de cannabis está permitida en Colombia por decisión de la Corte Constitucional. De lo que se trataba es que la producción se legalice y Colombia pueda exportar cannabis a los países que ya la han legalizado. Quien pierde es Colombia que podría reemplazar así economías ilícitas. Quien gana es el narcotráfico que puede hacer crecer sus arcas de la muerte. Hay políticos que ayudan a sostener la rentabilidad del narcotráfico”, dijo el Jefe del Estado.



Lo cierto es que varios sectores, especialmente de la oposición, mezclaron los dos hechos: legalizar marihuana y consumo libre en los parques, aseguraron de manera básica pero efectiva. Eso explica que en este caso se hundió la ponencia de manera tan anticipada.



Cuando el proyecto se hundió en junio de este año fue en el octavo debate, el último, con 47 votos a favor y 43 en contra. Por tratarse de una reforma constitucional necesitaba una mayoría absoluta. Es decir, sus impulsores estuvieron a sólo dos votos de lograrlo.



Ahora aumentó el número de votos en contra: 46 y sólo ni siquiera superó el cuarto debate.



“En mi calidad de presidente del directorio nacional de la bancada conservadora reafirmó que nuestro partido es fiel a sus convicciones, fiel a la defensa de la familia, fiel a su oposición a cualquier práctica nociva para la niñez y la juventud colombiana. Los estudios dicen que naciones donde legalizan la marihuana aumenta el consumo, se incrementa la violencia y se agudizan las tragedias”, argumentó Efraín Cepeda, líder del partido Conservador.



En conclusión, el decreto fue una movida inoportuna. Y también la falta de habilidad del oficialismo para moverse en el Congreso. Se trata de un campanazo para tener en cuenta en la agenda legislativa del año que viene.



