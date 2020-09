La relación Iván Duque y Claudia, en el punto más bajo

se trata de un hecho inédito en la historia reciente del país: Desde la Presidencia de la República se dijo que la alcaldesa estaba tendiéndole una trampa al jefe de Estado. La afirmación es de Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), uno de los hombres que le hablan al oído al Primer Mandatario.



Esto muestra que las relaciones entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque está en uno de los puntos más bajos –si no el más bajo– con consecuencias imprevisibles para todos.



Es cierto que entre ambos ha habido situaciones de enorme tensión. De hecho, desde el 1 de enero -cuando ella tomó posesión de su cargo- son varias las ocasiones en que López ha criticado la gestión del Presidente. Sin embargo, el episodio de la silla vacía del domingo sobrepasó los límites.



La Alcaldía organizó un acto con las víctimas que han dejado los hechos violentos de Bogotá iniciados por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, por parte de un grupo de policías. Ella invitó al presidente Duque, quien delegó al comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y a la Consejera de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.



Cuando la alcaldesa iba a hablar, un hombre atravesó el escenario por la parte trasera hasta una silla vacía que estaba en uno de los costados y le pegó un papel con el nombre del presidente Duque. Era para significar su ausencia.

“La reconciliación inicia por ser transparente no como excusa para montar eventos y hacer trampa al Presidente”, fue el trino de Molano en clara alusión un acto organizado por la Alcaldía de Bogotá.

Si bien en lo formal el presidente Duque ha sido cauto a hacer comentarios sobre la Alcaldía de Bogotá y mucho más sobre su alcaldes, es un hecho que Molano ha sido el encargado de responder por la Casa de Nariño.



Este distanciamiento pone en evidencia también que las relaciones entre la alcaldía de la capital y el Gobierno Nacional no fluyen como debería ser.

Pasado y futuro

Pero, ¿por qué se llegó a este punto? Varios analistas consultados por EL TIEMPO, coinciden en señalar que, políticamente, los dos provienen de orillas opuestas y con estilos diferentes a la hora de gobernar y de comunicar.

Desde que comenzó la pandemia esas diferencias se han hecho mucho más evidentes. Las prioridades no siempre han sido las mismas. Hubo diferencias por el tema del aislamiento y del cierre del aeropuerto. Después López cuestionó la demora en la entrega de los ventiladores para las UCI, también ella criticó la apertura del Gobierno Nacional a nuevos sectores, así como el elevado desempleo.



Para Jorge Rojas, quien fue secretario de Gobierno en la administración de Gustavo Petro, lo que se evidencia es “un pulso político” en el que Claudia quiere “hacer valer” la autonomía política de Bogotá, ya que la capital no depende de regalías ni de transferencias del Estado.



Entretanto, Patricia Muñoz, catedrática de la universidad Javeriana, cree que “lo que hay es una relación tensa”, aunque matiza al explicar que “es muy difícil hablar de ruptura”.



Sin embargo, precisa que esa “relación es tensa” desde que se inició. “Ellos tienen posiciones diferentes y las prioridades en sus ejercicios de gobierno son distintas”, dijo.



De acuerdo con Yann Basset, profesor de la universidad del Rosario, los dos son de orientaciones distintas y hay una rivalidad, “lo que hace que la cohabitación sea complicada”. Empero, este docente, advierte que los gobiernos nacionales y locales no pueden cortar los puentes



En la misma línea, Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, dice que se necesita un trabajo armónico de los diferentes niveles de Estado para poder sacar el país adelante, respetando las competencias y los roles que tiene cada uno de los mandatarios.



“Protagonizar este enfrentamiento, que la gente percibe que es por razones de

protagonismo político, no es bueno”, dijo Toro.



Para el analista Jairo Libreros, “este es un choque político con efectos electorales, protagonizado, liderado, escrito y dirigido por ella, quien acumula las tareas de libretista, editora, directora y productora. Y la idea es que el final feliz, como el cualquier película se produzca en el 2022”.

Carlos Galán, presidente del Concejo de Bogotá, dijo que esa pelea “no ayuda a enfrentar lo que estamos viviendo” y pide: “Hay que dejar la pequeña política a un lado cuando hay de por medio principios básicos de la democracia y la defensa de los derechos humanos”.



En conclusión, Duque y Claudia no pueden divorciarse sino que deben hacer un esfuerzo, en medio de las diferencias, a mantener la relación.

