Tras las revelaciones hechas por su hijo Nicolás Petro a la Fiscalía, en las que aceptó la supuesta entrada de dineros de forma irregular a la campaña presidencial, y la posterior respuesta del presidente Gustavo Petro en la que afirma que no ha tenido conocimiento alguno sobre estas supuestas acciones, varios partidos han reaccionado.



"Ante la gravedad de las afirmaciones que comprometen la campaña del Presidente @petrogustavo, ratificamos nuestra plena confianza en la justicia colombiana y sus actuaciones, las cuales serán fundamentales para brindar la claridad que el país reclama sobre lo ocurrido", señaló la colectividad en su cuenta de Twitter.



Ante la gravedad de las afirmaciones que comprometen la campaña del Presidente @petrogustavo , ratificamos nuestra plena confianza en la justicia colombiana y sus actuaciones, las cuales serán fundamentales para brindar la claridad que el país reclama sobre lo ocurrido. — Partido Conservador (@soyconservador) August 3, 2023

El presidente Gustavo Petro dijo en su discurso que no puede pronunciarse a profundidad frente a la situación debido a que no hay mayores detalles y es un "tema periodístico". No obstante, afirmó que, a pesar de que se comprometió a no interferir en el proceso, iba a manifestarse a publicaciones de prensa en las que se afirmaba que Nicolás Petro le había dicho al ente acusador que el primer mandatario sí sabía sobre los presuntos dineros irregulares en su campaña.



"Si eso fuese cierto este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que ha pasado. Yo vengo de otra manera de entender las cosas, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad", respondió el primer mandatario.

REDACCIÓN POLÍTICA

