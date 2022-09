Federico Gutiérrez, excandidato a la presidencia, explica la renuncia al senado de Rodolfo Hernández como una fase más de una estrategia montada en su contra para sacarlo del camino en su propósito de llegar a la Casa de Nariño.



(Contexto: Rodolfo Hernández: ¿qué pasa con su curul? Análisis de su polémica renuncia)

(No deje de leer: Rodolfo Hernández: 'Me retiro porque siento que me estoy robando el salario')



"El tiempo siempre da la razón, todo lo tenían orquestado. Eran parte del plan" para "sacarnos del camino y entregar a Colombia", dijo el exalcalde de Medellín.



Gutiérrez, sin embargo, anunció que continuará en la batalla. "De mí parte, así no tenga curul en el Congreso, seguiré haciendo una oposición independiente y seria al Gobierno Petro, que nos lleva por mal camino".



El país político fue sorprendido este miércoles con el anuncio de Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, de presentar su renuncia al Senado.



(Le recomendamos leer: 'Las Farc ya desaparecieron’: Rodrigo Londoño)



En principio, él lo dio a conocer en una reunión con miembros de la Unión Europea y presidentes de las comisiones primeras de esta corporación.



En entrevista con EL TIEMPO, Andrés Segura, analista político señaló que "Rodolfo nunca se sintió cómodo en el Senado, no es su perfil, no es el escenario donde puede desarrollar sus ideas. Su estilo no es de deliberación, sino de ejecución".



Y, para Segura, con esta decisión Hernández estaría intentando recoger el sentir de los 10 millones de ciudadanos que votaron por él con más libertad. "Por fuera podrá jugar sobre cualquier tema y poner el reflector en él las veces que quiera", agregó.



(Además lea: Encuentro con Maduro no está en este momento en la agenda: presidente Petro)



POLÍTICA