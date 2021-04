La vehemente reacción de Claudia López sobre Fajardo

Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá y aliada incondicional de Sergio Fajardo, se ha movido con prudencia en Twitter tras la decisión de la Fiscalía de imputar al exgobernador de Antioquia por supuestas irregularidades en un contrato de sustitución de préstamos firmado en 2013, entre su administración y el Banco CorpBanca.



¿La razón? Ella ha dejado entrever que ya está en la mira de la Procuraduría por expresiones suyas en otra oportunidad y ahora no quiere darle más argumentos al ministerio Público.

En efecto, hace unos días la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la mandataria capitalina.



De acuerdo con el organismo, la investigación se relaciona con el trino que publicó López el 5 de marzo, día en que se conoció que la Fiscalía solicitaría la preclusión del proceso Álvaro Uribe por el caso de 'falsos testigos'.



“No hay mucho de qué sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas”, escribió en ese momento la alcaldesa.



Ese trino fue considerado por el uribismo como una falta a sus funciones. De hecho, desde el Centro Democrático (CD) se había exigido que la funcionaria respondiera ante la Procuraduría.



El caso abrió la discusión. ¿Participó en política la alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López en un trino suyo contra el expresidente a propósito de la decisión de la Fiscalía en el proceso que se le sigue en contra?



En medio de este debate trascendió la decisión de las Fiscalía en contra de Fajardo y excompañero de fórmula de Claudia López en las elecciones presidenciales de 2018.



Fajardo es un muy posible aspirante nuevamente en las elecciones de 2022 y será imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



Una acusación que para Claudia López es de marca mayor porque ella, en particular, y el partido Verde, en general, exhibe la bandera de la lucha contra la corrupción como uno de sus principios.



Consciente de que un mensaje suyo para sus seguidores es clave en las actuales circunstancias, la alcaldesa ha buscado una vía intermedia: la de mostrar su rechazo, pero también cuidándose de no involucrase en un nuevo señalamiento de una participación indebida.



Sin embargo, en entrevista con Caracol Radio, la alcaldesa aseguró: "no conozco los detalles de proceso, pero si de aquí en adelante los alcaldes, gobernadores, presidentes, tenemos que adivinar la tasa de cambio pues entonces eso sí está muy complicado porque no ser adivino se va a volver un delito. Es muy difícil y realmente enrarece mucho el ambiente que este tipo de cosas ocurran a un año de las elecciones, que hay que perderlas o ganarlas en las urnas".



López ha dado retuit a dos mensajes. Uno de Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, quien escribió:



“Esto es absurdo. No sólo un exabrupto y un atentado al sentido común, sino también una desviación de la justicia, una forma peligrosa de intimidación. Mi solidaridad con Sergio Fajardo”



Y otro a Luis Fernando Mejía, director del prestigioso Fedesarrollo, “Muy grave que la Fiscalía General de la Nación pretenda volver un delito los movimientos no anticipados del precio del dólar. Bajo esa teoría deberían ser imputados todos los servidores públicos que contrataron créditos en dólares antes del 2014. Absurdo y peligroso”.



De esta manera, Claudia López camina por un sendero en donde se apela a las dudas técnicas que deja en el caso la Fiscalía, aunque mete el componente político, como lo han hecho varias voces.



Una de ellas, por ejemplo, es la del otrora aspirante a la alcaldía de Bogotá, Aurelio Suárez quien le dijo a EL TIEMPO: “La imputación de cargos de la Fiscalía a Sergio Fajardo por los delitos de peculado en beneficio de terceros y contrato sin requisitos legales por un crédito en moneda extranjera en 2013 para el departamento de Antioquia resulta un hecho inédito por dos razones:



La primera, porque la consideración de no haber hecho la previsión sobre el encarecimiento del crédito por la devaluación en 2013 coincide con un año antes de la destorcida de la apreciación del peso por la caída de precios del petróleo, que no era entonces previsible y, por la otra, al tratarse del precandidato que según las encuestas ganaría a cualquier rival en segunda vuelta y con un expediente de hace 8 años deja la percepción de una determinación con alta carga de politización”.



“Ese tipo de préstamos debería contar con visto bueno del ministerio de Hacienda y, por ende, se asume que dicho trámite se cumplió y es esa dependencia la que al final define el diseño del contrato de préstamo respectivo”, dijo Suárez.

