El presidente Gustavo Petro hizo parte del evento de cierre de la Cumbre Mundial de Bancos, cuya cuarta versión se celebró en Cartagena esta semana. En su discurso ante los representantes de los principales bancos del mundo, el mandatario reiteró sus propuestas frente al cambio de deuda por acción climática y ahondó en su plan de que la banca pública financie la economía popular.



(Puede ver: Decreto de movilización campesina: nuevo debate sobre la reforma agraria)

“Ahora me toca de anfitrión hablar de cómo transformar las finanzas mundiales para afrontar los problemas de la humanidad”, dijo el mandatario colombiano, que a renglón seguido expresó su tesis frente a cómo debe actuar la banca pública de desarrollo, sobre todo en países donde la economía informal, que Petro prefiere denominar popular, es mayor que la formal.



“Los anfitriones de la banca pública de desarrollo tienen una misión, soy un poco más audaz que mi propio gabinete, que es financiar la economía popular. Esa mitad de la economía nacional, que financia el 80 por ciento del trabajo y o se rige por relaciones asalariadas”, dijo el mandatario.



Para el mandatario, el financiamiento de estas economías no debe ser “marginal” sino que se debe “asignar recursos de una manera importante hacia la economía popular”. Esto, según Gustavo Petro, sería una de las herramientas más importantes “en la lucha contra la pobreza”.



(Además: La polémica por retransmisión de discursos en las alocuciones presidenciales de Petro)



“La economía popular podría ser la gran dinamizadora de la sociedad y la cultura colombiana”, dijo el presidente, que cuestionó las supuestas acciones para perserguirla y la insistencia en que la economía formal la absorba.

En ese camino, señaló que la banca pública de desarrollo debe resurgir. “saltar en la carrera en la que quedó relegada”, y así “tener un papel importante en una acción contra cíclica”. Luego, volvió a expresar su tesis sobre el cambio de deuda por acción climática.



El mandatario colombiano recordó que uno de los más grandes retos en las sociedades actuales es la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, llamó la atención que la mayoría de los países no están enfocando sus recursos en este sentido debido a que tienen que atender el pago de deuda.



“Pagar los intereses de la deuda se convierte en la partida más grande, en el tiempo, si no hay un cambio, el trabajo de los colombianos se irá a pagar intereses. Ese escenario es global. Así está el mundo. En un mundo así tenemos Estados débiles, incapaces”, dijo el presidente, que volvió a cuestionar la acción del mercado para palear el cambio climático.

🔴 #EnDirecto | Clausura de la Cuarta Edición de la Cumbre Mundial de Bancos. Cartagena, Colombia - Septiembre 6 de 2023 https://t.co/1dl3ELloUZ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 6, 2023

“Es una ilusión trasladar la responsabilidad al sector privado, ¿el mercado puede solucionar la crisis climática? Quien produjo la crisis es el mercado”, aseveró Petro, que hizo la salvedad de que considera que el mercado puede ayudar a la lucha contra el cambio climático pero tiene el limitante de solo buscar lo más rentable.



“La banca pública de desarrollo tiene que ser más fuerte. Liderar el sistema financiero privado para llevarlo a objetivos de descarbonización. En cada país existe una banca central con poder pero hoy está desconectada”, agregó el presidente como antesala para volver a mencionar su propuesta de aumentar la emisión para que los países paguen su deuda y tengan espacio en sus arcas para centrarse en palear el cambio climático.