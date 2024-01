La primera tormenta política del año: la polémica por pérdida de Panamericanos

Este miércoles se conoció oficialmente que Barranquilla y el Atlántico no serán sede de los Juegos Panamericanos y del Caribe de 2027 debido a que el Gobierno Nacional no hizo los giros de dinero a tiempo para pagar los derechos de la sede. La omisión del Gobierno ha sido ampliamente cuestionada por distintos sectores, incluso cercanos al gobierno también reclamaron.



Ante la determinación, el representante Agmeth Escaf fue crítico. El del Pacto Histórico, que dirigió a la Comisión Séptima de Cámara, exigió respuestas ante el hecho, que deja sin sede a Colombia. “Como representante a la Cámara por el departamento del Atlántico le exijo a la ministra Astrid Rodríguez que nos dé una explicación a todos los atlanticenses”, dijo Escaf.



En esa línea, el representante cuestionó por qué no se hicieron los giros a tiempo, que fue la razón esgrimida por la organización. “¿Por qué no giró a tiempo el dinero comprometido para asegurar la sede de los Panamericanos para Barranquilla?””, concluyó.



Como Escaf, otros congresistas expresaron su molestia ante las gestiones del gobierno nacional que llevaron a que se perdiera la designación como sede de los próximos Juegos Panamericanos.



Otro que siguió el tono de Escaf fue el senador Efraín Cepeda, que calificó lo ocurrido como una “falta total de compromiso del gobierno con el deporte”.



“Lamentamos profundamente perder esta oportunidad de impulso a la ciudad, la región y el país. Reiteramos, la mayor afectación será a la economía popular”, dijo Cepeda, que concluyó: “Queda la nación afectada para futuras postulaciones deportivas”.



En la oposición también se ha cuestionado las acciones del Ejecutivo e incluso cuestionaron si no hay razones políticas al margen, esto debido a que los que principalmente se beneficiarían con la vitrina de la realización de los juegos son los gobiernos charistas de Alejandro Char (Barranquilla) y Eduardo Verano (Atlántico), facción con la que no comulga el presidente Gustavo Petro.



En este último sector estuvo el representante Andrés Forero, del Centro Democrático. “Por culpa del gobierno de Gustavo Petro y su demora para pagar los derechos de organización Barranquilla perdió la posibilidad de ser la sede de los Juegos Panamericanos de 2027”, dijo Forero. En ese sentido aseveró: “Estos activistas impenitentes no hacen, ni dejan hacer. Lo suyo es destruir”, comentó el representante, que minutos después anunció que convocará a un debate de control político contra la ministra Astrid Rodríguez.



En ese tono estuvieron otros miembros del Centro Democrático, que catalogaron de “incompetente” al Ministerio del Deporte. En ese mismo camino se manifestó el director del Dapre durante el gobierno Duque, Víctor Muñoz.



“El gobierno de Gustavo Petro es un gobierno de incompetentes. Después de los grandes esfuerzos para lograr que Barranquilla fuera la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, hoy se pierde esta sede, por el no pago por parte del gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Deporte”, expresó Muñoz.



A pesar de los señalamientos de un interés político de afectar a los Char ante la no celebración de los Panamericanos en Barranquilla, cercanos al proceso expresaron que no hubo tal intencionalidad política.



Cercanos al Comité Olímpico le dijeron a EL TIEMPO que no se supo de ninguna influencia externa, sino que el problema se dio debido a la lenta burocracia del Estado colombiano. En este sentido señalaron que normalmente no hay mayores consecuencias, pero en esta ocasión hubo un interés de un tercer país, Paraguay, para tratar de quedarse con el proceso y por eso hubo presiones para afectar el proceso.



Por otro lado, al ver el proceso, se observa que el problema de los retrasos viene desde el gobierno de Iván Duque. Fue en esta administración que no se pagó la primera cuota de cuatro millones de dólares. Luego, el Gobierno Petro también incumplió y renegoció los plazos. Estos quedaron para finales de diciembre de 2023 y para finales de enero. Como se incumplió en ese primer pago, la organización decidió quitar del todo la sede.



Pero no todos fueron críticos con la pérdida de los Juegos Panamericanos en Colombia. El representante Alejandro Ocampo fue uno de los que consideró que era mejor usar los recursos para incentivar los procesos formativos deportivos de más de un millón de niños.



“Hacer los juegos Panamericanos cuesta alrededor de 450 Millones de Dólares, es demasiado costoso para tan poco beneficio que le deja al país ese evento”, dijo Ocampo. Por el Pacto Histórico también estuvo en un mismo sentido María Fernanda Carrascal, que acusó a los Char de no haber hecho los pagos necesarios.