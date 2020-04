La preocupación de las encuestadoras por el coronavirus

Uno de los sectores que también ha resultado afectado por el coronavirus pero que a los ojos de la gente o del Gobierno no se ve evidente es del de las empresas que realizan estudios de mercados de opinión.



Entre empleos directos e indirectos genera más de 12.000 puestos de trabajo.



Leandro Izquierdo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Publica (ACEI) destacó que están acudiendo a los medios digitales y las encuestas telefónicas como medios efectivos y probados para recolectar información sin poner en riesgo la calidad de la información

¿Qué es ACEI?

ACEI es la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública, gremio que reúne a las más importantes y reconocidas firmas del sector, las cuales proveen de información clave acerca de la opinión de los consumidores, de los hogares, los patrones de consumo, indicadores económicos, de salud y humanos, así como conocer la opinión de los colombianos frente a diversos temas de interés general, que les permiten informarse y tomar decisiones a empresas, organizaciones no gubernamentales, entes públicos y a la sociedad en general.



¿Cómo les ha ido a las Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública con las medidas de aislamiento por el coronavirus?

Con el inicio de las medidas de aislamiento, las cuales responsablemente apoyamos ya que para nosotros la seguridad y salud tanto de nuestros trabajadores como de nuestros clientes y de los colombianos en general está primero que todo, ha significado para nuestras empresas un reto histórico sin precedentes, viéndose afectado no sólo a nuestras firmas y los miles de empleos que dependen de ellas sino también el riesgo de que la sociedad vea coartada el derecho a estar informada y que las empresas puedan acceder a información confiable para tomar las mejores decisiones en tiempos donde la exigencia es mayor.



¿Pero de todas maneras están haciendo encuestas?

Ahora más que nunca estamos haciendo el esfuerzo por seguir midiendo, dando información relevante para ayudar a los líderes a tomar las mejores decisiones ante esta coyuntura. Utilizamos los medios digitales y las encuestas telefónicas como medios efectivos y probados para recolectar información sin poner en riesgo la calidad de la información. No podemos parar, ya que somos conscientes de nuestra responsabilidad ante la sociedad.



¿A nivel de resultados hay diferencias entre una encuesta presencial y una telefónica?

Las encuestas presenciales, telefónicas y las realizadas a través de medios digitales son medios de recolección válidos y universalmente utilizados. La diferencia está en la velocidad de recolección, los costos y en el tipo de información que se desee recolectar. Más importante que el medio es la representatividad y calidad de la información, por lo que ahora más que nunca es cuando debemos confiar en nuestros profesionales de Investigación de Mercados quienes con su experiencia y formación en diversas disciplinas son los llamados a generar a través de métodos científicos la información que se necesita para tomar decisiones.

¿Por ahora podríamos decir que se acabaron las encuestas presenciales?

En tiempos donde primero está cuidar la salud utilizamos métodos no presenciales, como lo son los medios digitales y las encuestas telefónicas, pero sin duda las encuestas, entrevistas y focus group presenciales tienen un valor incalculable como medio de recolección ya que permiten interactuar con los entrevistados y conocer más allá de una simple respuesta, como el conocer el entorno en que viven y su mapa de relaciones, entre otros, factores que una llamada, una encuesta online o una videoconferencia no le es fácil identificar, por lo cual una vez superemos esta coyuntura las encuestas presenciales volverán.



¿Más o menos el sector cuántos empleos generaba?

Este sector genera más de 7.000 empleos directos y 5.000 indirectos representados estos últimos en encuestadores, supervisores de campo, procesadores, especialistas y personal operativo que dependen de la productividad y dinámica del sector.



¿Qué está pasando con esos empleos?

Con el aislamiento y la incertidumbre generada las organizaciones privadas y públicas han dejado de contratar esperando tener más claro el panorama, lo cual sin duda está afectando los flujos de caja de nuestras empresas y por ende los puestos de trabajo de sus empleados, así como el ingreso de los trabajadores indirectos que dependen de los proyectos que se generen, y estos últimos nos preocupan de sobremanera. Las firmas hacen grandes esfuerzos por mantener el empleo y no sacrificar personal tan valioso, pero es claro que a corto y mediano plazo de no proteger sectores claves como éste lastimosamente habrá que hacer recortes.



Ante esto ¿qué tipo de ayudas necesitan?

Se requieren ayudas financieras, tributarias y fiscales acordes con la crisis para mantener las nóminas y poder cubrir los costos, pero además se requiere que la inversión en estudios de mercado se mantenga en el sector privado y que en el público se amplíe el gasto en estos momentos que debe ser prioridad la información para tomar decisiones, de esta manera dar dinamismo al sector. También se requieren créditos blandos para la compra de infraestructura tecnológica para facilitar el trabajo remoto con nuestros trabajadores y clientes.



¿Hoy cómo está el mercado para las encuestas?

Hay una baja de más del 60% de los ingresos de las firmas poniendo en riesgo empleos y que la sociedad cuente con información.



¿Qué le dicen ustedes hoy al Gobierno

Hemos hablado con distintos entes gubernamentales no solo para que conozcan nuestra situación sino también para que estén conscientes de la importancia del sector. Ante la emergencia se entiende que hay prioridades y realmente han sido en su mayoría receptivos, pero se requiere pasar a los hechos rápidamente por que la situación no da espera y se teme un impacto significativo en el sector.