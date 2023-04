Una intensa controversia se vive en Colombia por una propuesta para, supuestamente, incluir un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para hacer "expropiaciones exprés". La propuesta que se conoció este viernes buscaría que el Gobierno pueda comprar predios catalogados de utilidad pública bajo el avalúo comercial y a través de procesos administrativos que no tarden más de 10 días.

Esto fue tomado por sectores de oposición como una forma de "expropiación exprés". Sin embargo, el Ejecutivo se desligó de la propuesta. La nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo que ella recibió instrucciones del presidente Gustavo Petro de no apoyar dicha propuesta.



Pese a esto, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, afirmó en su cuenta de Twitter que sí, que el artículo existía y además publicó su facsímil. La jefa de cartera de Agricultura reiteró que no es una iniciativa que se respalde desde el Gobierno Nacional, que, en sus palabras, “no tiene la necesidad de hacer proceso de expropiación”.



En este mismo sentido, insistió que “dentro de lo que se ha venido aplicando es la compra, la compra voluntaria”. El presidente Gustavo Petro hizo parte de la discusión por redes sociales, al cuestionar aquellos que consideran que el Ejecutivo está buscando un artículo para crear una "expropiación exprés".



Según el primer mandatario, la intención verdadera con las modificaciones que el Gobierno propone para el PND es encontrar mecanismos diferentes a la expropiación, que sería la única ruta que actualmente se contempla en la ley,



"Si miran el artículo vigente en la Ley 160 de 1994, que queremos corregir, observarán que la ley habla de expropiar, que es preciso lo que queremos corregir. Si no se hace, el procedimiento legal es la expropiación", expresó el presidente.



