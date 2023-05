Tras conocerse la denuncia por parte de Laura Sarabia, jefe de Despacho del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien dijo públicamente que había sido víctima de un millonario robo por parte de su exniñera Marelbys Meza, se revelaron nuevos detalles sobre la investigación.



Según Meza, después de ser acusada de robo, habría sido sometida a una prueba de polígrafo y también denunció haberse sentido presionada, abusada y maltratada durante el procedimiento.



No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá

En diálogo con Semana, la niñera afirmó: “Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”.



Según lo narrado por Meza, los hechos ocurrieron sobre la 1 de la tarde del 30 de enero del año en curso y la mujer habría sido retenida durante varias horas en los sótanos de la Casa de Nariño.



Laura Sarabia, jefe de despacho del presidente Petro y su exniñera Marelbys Meza Buelvas. Foto: Archivo particular

“Me quitaron el teléfono (...). Me decían: “Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel” ”, aseguró Meza. Y agregó: “Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: “¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?”.



Luego de estos cuestionamientos la niñera aseguró ser llevada a los sótanos de la Casa de Nariño y ser sometida en tres oportunidades a pruebas de polígrafo, sobre las 10 de la noche estaba de regreso en su vivienda.



¿Se puede someter a una persona a prueba de polígrafo sin previo consentimiento?

Frente a esto, la Presidencia emitió un comunicado bajo lo establecido en el decreto 1066 de 2015.



“Los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la jefa de Despacho cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley y constan de audio y video en custodia de la jefagura de Protección Presidencial y se encuentran a disposición de todas las autoridades competentes”. Además, rechazó “versiones sobre supuesto abuso de poder”.



Por su parte, EL TIEMPO consultó sobre la legalidad que tiene haber sometido a prueba de polígrafo a Meza, prueba que en Colombia exige que se realice con autorización del implicado.



En algunas empresas la prueba del polígrafo se hace para acceder a cargos de alta “responsabilidad y confianza en manejo de información u otros ítems que requiera que la persona al frente sea idónea”, dijo un oficial de la Policía Nacional que por la coyuntura pidió la reserva de su nombre. Explicó que estas pruebas siempre serán “de carácter orientador para una investigador, más no prueba en un proceso”, por lo que añadió que en el caso de Meza no es claro que se aplicara desde los protocolos de seguridad del personal que rodea al Presidente.



¿Qué dice la Fiscalía sobre este caso?

Luego de darse a conocer el comunicado por parte de la Presidencia, el fiscal Francisco Barbosa se pronunció: "Me parece muy grave la denuncia presentada el día de hoy. Ayer, la Fiscalía General de la Nación recibió una declaración de la persona (denunciante), esa declaración fue acompañada de una solicitud de protección por parte de ella”.



Por otra parte, aseguró que Marelbys Meza se encuentra bajo protección mientras avanzan las investigaciones.



"La Fiscalía es la única entidad en el país que puede llevar a cabo procesos investigativos sobre hechos constitutivos de delito. Habrá un pronunciamiento en su momento sobre lo que ocurrió, toda vez de que esa denuncia es demasiado compleja”

