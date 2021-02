‘La paz no es un premio ni un trofeo, es un propósito nacional': Duque

El presidente Iván Duque, durante la instalación del Seminario Paz con Legalidad, tras hacer un balance de los avances en la implementación de los acuerdos, volvió a insistir ante la justicia en la necesidad de que haya penas acordes con la gravedad de los delitos atroces, y le pidió a la Misión de Observación de la ONU verificar la efectividad en el cumplimiento de las mismas.



El Presidente dijo que espera que haya avances y sanciones efectivas frente al reclutamiento de menores, el secuestro, los asesinatos y delitos atroces como la esclavización sexual de la mujer, las cuales, agregó, deben tener el soporte probatorio y el esclarecimiento debido, para que no haya espacio a especulaciones.

“La forma más importante en que esperamos se pronuncie la justicia, sea con la claridad y la efectividad de sus providencias. La justicia siempre se hace grande cuando llega a la verdad en las sentencias, en las providencias y no en los micrófonos”, afirmó Duque.



Agregó que Colombia y el mundo están a la expectativa de ver resultados eficaces, pero además, que la reparación se haga efectiva también con la contribución eficaz de los bienes de los máximos responsables. “Esperamos que las autoridades obren de conformidad para que las víctimas no sean revictimizadas por la inacción y la falta de reparación con respecto a la totalidad de los bienes, en el caso de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad”.



Duque clamó no solamente por la reparación material, dijo que las víctimas deben tener una reparación moral y les envió de nuevo un mensaje, sin mencionarlos, a los miembros de la antigua guerrilla de las Farc que ostentan cargos de representación nacional: “Deben comportarse de una manera clara y gallarda frente a sus víctimas”



“Cuando una víctima ve a su victimario ostentar poder en esos cargos después de ser sancionado, si eso ocurre, lo que existe es una revictimización, y por eso, plantear esa suerte de criterios lo que contribuye es a que la paz con legalidad no esté soportada en la impunidad”, afirmó el mandatario.



A la Misión de Observación de Naciones Unidas, duque le pidió garantizar que “haya efectividad en el cumplimiento de las penas, y que las penas también, a la luz del derecho internacional penal, tengan la proporcionalidad debida para el tipo de conductas graves”. Eso, agregó, “será fundamental para la credibilidad de nuestra nación”.

Por último, aseguró, refiriéndose los avances en la implementación de los acuerdos de paz, que “nuestro gobierno no hace política con la paz, tiene una política de paz con legalidad soportada en hechos, en realidades verificables, y que le permite a todos los colombianos entender que la paz no es un premio, que la paz no es un trofeo, que la paz no tiene dueños individuales, que es un gran propósito de Nación”.



