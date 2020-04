La ONG que beneficia a más de 25 mil colombianos anualmente

La ONG Ayuda en Acción busca reducir las brechas que generan desigualdad, pobreza y exclusión a través de proyectos sostenibles y con el acompañamiento a las comunidades durante un periodo de 12 años, para asegurar un cambio verdadero. Está presente en 21 países de África, Asia, América Latina y Europa y llegó a Colombia en el 2006, beneficiando a más de 25.600 personas al año en zonas rurales dispersas y vulnerables.

“La crisis por la COVID19, nos ha dejado claro que todos somos vulnerables, pero no todos por igual”, dice la ONG. Por eso, Ayuda en Acción ha entregado más de mil mercados a las familias más vulnerables de Nariño, Cúcuta y Montes de María, a través de la campaña “Frente a la COVID19 #SomosAyuda”, con la que pretenden entregar mercados a las personas más afectadas por la crisis sanitaria.



El trabajo de Ayuda en Acción para paliar la crisis del coronavirus en Colombia forma parte de una respuesta humanitaria regional que abarca 11 países de América Latina. Se han propuesto ayudar a 500.000 familias durante la crisis que se está viviendo.



“En el caso de Colombia, nuestra actuación se centra en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Bolívar, así como la región de La Mojana” afirmó Beñoga Rodríguez, del grupo de comunicaciones de la ONG.



Rodríguez asegura que una de las zonas más vulnerables frente a la alerta sanitaria en Colombia es el departamento de Norte de Santander porque sus puestos fronterizos recogen gran afluencia diaria de población migrante y refugiada.



Por ejemplo, resalta, uno de los casos que han recibido es el de Heberson, un venezolano que tuvo que salir de su país hace 4 años en busca de una vida digna para él y su familia: “Hoy viven en la zona fronteriza de Cúcuta. Y lo hacen, literalmente, al día, pues al desempleo y la crisis humanitaria se suma una nueva barrera en su camino: la covid-19. No trabajar debido al virus puede suponer no tener comida disponible, por no hablar de la falta de recursos necesarios para prevenir el contagio, entre otras dificultades”, recalcó Rodríguez.

Población vulnerable de Colombia recibió ayudas alimentarias Foto: Cortesía Ayuda en Acción

Según la ONG, entre las principales necesidades en Norte de Santander están el agua, la alimentación, los albergues y la atención a población en tránsito: “En el municipio de Villa del Rosario y con el apoyo de UNICEF, hemos entregado 450 kits de prevención del coronavirus a más de 80 familias venezolanas. En la frontera con Venezuela también hemos repartido 800 kits alimentarios y 800 cartillas de higiene a más de 820 familias”, afirmaron.



Así como a la población migrante vulnerable, Ayuda en Acción destina todos sus esfuerzos para ayuda a la infancia en situación de vulnerabilidad. Durante la emergencia, entregaron kits alimentarios a 95 familias de El Salado, Bolívar.



De la misma manera, han manifestado que llevarán ayudas para entregar material y equipos sanitarios, rehabilitar la infraestructura e instalaciones de centros de salud o unidades de vigilancia epidemiológica, brindar formación a personal sanitario, hacer campañas de prevención de violencia contra los niños, niñas y mujeres en confinamiento y formar a pequeños emprendedores y emprendedoras.



