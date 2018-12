La nueva hoja de ruta del Gobierno en el Congreso

“Otro momento político”. Así definió la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, lo que el Gobierno se propone conseguir con los partidos el próximo año. Ese parece ser el principal reto político del gobierno del presidente Iván Duque para el 2019.

Pero, además de la búsqueda de ese “otro momento” con los partidos, el país tiene otros retos políticos como las elecciones locales, el futuro de las relaciones con Venezuela, el proceso de paz con el Eln y la posición frente al problema de las drogas.

En cuanto a la búsqueda de un nuevo relacionamiento entre el Gobierno y los partidos, la apuesta se origina, entre otras razones, en los escasos resultados de la agenda legislativa oficial y la baja gobernabilidad del presidente Iván Duque en el Congreso. Para ello el Gobierno planea para finales de enero reunirse por separado con cada partido y así buscar acuerdos que permitan sacar adelante iniciativas.

La segunda proyección política serán las elecciones locales, las cuales se tomarán gran parte de la atención de los ciudadanos.



El próximo año se elegirán alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles de juntas administradoras locales. Se trata de lo que analistas como la profesora de la Universidad Javeriana Patricia Muñoz denominan “recomposición de fuerzas políticas a nivel local”. Además, este parece un momento especialmente servido para ese nuevo escenario.



“Esa recomposición regional va a mostrar todo un panorama de lo que va a ser el funcionamiento del país en los próximos años y lo que será la contienda nacional en el 2022”, afirmó la experta.



Las elecciones regionales son las que más candidatos congregan: nada más para las pasadas, en el 2015, compitieron más de 111.000 aspirantes.



Aunque el Congreso estaba tramitando un cambio en las reglas para esos comicios, que consistía en implementar listas cerradas para asambleas y concejos, la norma fue negada y para muchos ya quedó descartada del proyecto.



Observadores han dicho que en las elecciones locales operan mucho las estructuras partidistas y es poco el margen para el voto de opinión, el cual se refleja en ciudades capitales como Bogotá.



Para el politólogo Jairo Libreros, los comicios locales “pueden marcar la cuota inicial” de la contienda presidencial del 2022, pues “el respaldo que reciban los partidos” en las votaciones locales será clave “para abonar el terreno” de las presidenciales.

Relación con Venezuela

Una tercera proyección política para el próximo año estará en las relaciones entre Colombia y Venezuela, las cuales han sufrido un enfriamiento por culpa de la crisis social y humanitaria que atraviesa el pueblo del vecino país en virtud de las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro.



El Gobierno colombiano ha dicho que con esa situación no es posible enviar nuevamente embajador a Caracas y que las relaciones se están manejando a nivel de consulados. Los ultimos hechos han empeorado la situación.



En este sentido, el profesor Libreros manifestó que el tema es “sensible” en Colombia y que estará directamente relacionado con el “agotamiento” que siga viviendo Maduro, quien ha sido aislado y sancionado políticamente por varios países y organismos multilaterales.



Adicionalmente, el próximo 10 de enero Maduro tomará posesión para un nuevo periodo presidencial, el cual podría ocasionar nuevas acciones de varios países que no han descartado, incluso, el rompimiento de relaciones.



“La presencia militar que le está abriendo el dictador Maduro a una base en el Caribe venezolano para que Rusia tenga la oportunidad de hacer patrullajes en la región, creo que va a generar un ruido muy fuerte, especialmente cuando se produzca la eventual reelección del Secretario General de la OEA y este tenga mayores bríos para fijar su atención en Venezuela y Nicaragua”, afirmó Libreros.



El otro tema político que va a moverse el próximo año es el proceso de paz con el Eln, en el cual todo dependerá de si ese grupo armado ilegal acoge el llamado del presidente Duque de abandonar definitivamente el secuestro y las acciones criminales.



Varios expertos han dicho que el Gobierno tendrá que tomar una decisión el próximo año, ya que no puede seguir eternamente dilatando esos diálogos.

El otro asunto que se tomará la atención política del país correrá por cuenta de la posición de Colombia frente a la lucha contra las drogas, sobre todo frente al aumento desproporcionado de las áreas de cultivos ilícitos.



La posición que adopte el Gobierno frente a este incremento pasará por la reanudación de las fumigaciones, pero no es claro todavía si serán con glifosato u otro químico, ya que la Corte Constitucional ha dicho que deben cumplirse varios parámetros antes de emprender tales acciones.

Fechas claves para las elecciones locales 2019

› 27 de junio: Comienza la inscripción de candidatos y vence el plazo para que se registren los grupos que apoyan a aspirantes por firmas.



› 27 de julio Termina la inscripción de candidatos y comienza el uso de propaganda electoral en el espacio público.



› 31 de julio: Comienza la propaganda electoral a través de los medios de comunicación.



› 4 de agosto : La Registraduría Nacional del Estado Civil remite los nombres de los candidatos inscritos a los organismos de control para certificar si hay causales de inhabilidad.



› 27 de agosto : Se inician los espacios gratuitos para los candidatos en televisión y es el cierre de inscripción de cédulas de quienes quieran cambiar de lugar de votación.



› 27 de septiembre: Revocatoria de inscripción de candidatos por inhabilidades encontradas.



› 25 de octubre: Finalizan espacios gratuitos en televisión para los candidatos.



› 27 de octubre: Día de la elección.

Cinco momentos

Nueva relación: El lento avance de la agenda legislativa oficial sería la principal razón para que el Gobierno busque una nueva relación con los partidos políticos. Para finales de enero está prevista una cumbre del Ejecutivo con las colectividades, de la cual se espera que haya acuerdos que permitan mejorar la gobernabilidad en el Congreso.



