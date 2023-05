En la Casa de Nariño siguen barajando la terna que le enviarán a la Corte Suprema de Justicia para que elija al próximo fiscal general, en reemplazo de Francisco Barbosa. La idea es que por lo menos haya una mujer en la lista y uno de los nombres que está sonando es el de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Volvió a sonar el nombre del ministro de Defensa, Iván Velásquez.



(Puede leer: Choque entre Petro y fiscal Barbosa: estas fueron las frases más fuertes)

Gira de Germán Vargas Lleras



Germán Vargas Lleras en evento con empresarios en Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. CEET

De cara a las regionales, Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, está de gira. Lleva 15 reuniones en Montería, Bucaramanga, Cali, Neiva y Medellín. Esta semana, en la capital de Antioquia, hizo un llamado a los opositores del Gobierno para que se unan y tengan candidato único. Al partido no le disgusta la idea de apoyar a Federico Gutiérrez a la Alcaldía.



(Además: Vargas Lleras apoyará candidato que esté en oposición y que vaya a 'recuperar Medellín')

Elección demorada



Alexander López, senador. Foto: Senado

Aunque se esperaba que la siguiente semana se eligiera a Alexánder López como presidente del Congreso, esto solo se hará la semana del 29 de mayo por los tiempos que se deben cumplir hasta que se notifique la vacancia definitiva y los tres días hábiles para citar a la plenaria. Esto deja al Congreso en manos del liberal Miguel Ángel Pinto unos 10 días más.

Sin líneas azules



El martes está citada la bancada del Partido Conservador para definir la postura de cara a la reforma laboral. Se espera que un experto les exponga a los congresistas un análisis del proyecto y, posteriormente, se decida si acompañan o no. Todo indica que será lo segundo porque no ven viable el proyecto y la relación con Presidencia está deteriorada. Además, no están contemplando presentar líneas azules, como se hizo con la reforma de la salud.

REDACCIÓN POLÍTICA