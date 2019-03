‘Más allá de lo político, también hay peticiones incumplibles’

La Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, habla en exclusiva con EL TIEMPO sobre la Minga indígena en el Cauca y el proceso de negociación entre el Gobierno y la CRIC.

¿Las negociaciones con la minga del Cauca están en un punto muerto?

No están en un punto muerto. Hemos tenido avances importantes de concertación con las diferentes organizaciones que se han constituido en la minga nacional.

El viernes se instaló la mesa de concertación con la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), con 47 organizaciones zonales y regionales que están en 28 departamentos. El jueves pasado se concertó con los Pastos y los Quillacinga en Nariño. El jueves 21 se definió la ruta de trabajo con la Asociación Indígena del sur occidente y con los Pijaos de Tolima.



La concertación con la minga Caldono, que convoca el Comité de Indígena del Cauca (Cric), ha sido compleja, pues tiene elementos políticos, económicos y sociológicos que distan de lo que es el país en el resto del territorio.



¿Qué frena el acuerdo?

La desconfianza con el Estado por incumplimientos sistemáticos, una visión ideológica, intereses políticos y económicos, un conflicto ancestral por las tierras, lucha de clases, inequidad, presencia de cultivos ilícitos y de lo que ello se deriva: economías ilegales, grupos armados organizados ilegales, falta de infraestructura para el desarrollo.



Indiscutiblemente, el monto económico de las pretensiones y la necesidad de poner sobre la mesa que los recursos previstos en el Plan de Desarrollo, es decir, los 10 billones de pesos, son para los 102 pueblos que están en todo el territorio, y todos requieren atención diferencial.



¿Cree que los indígenas están dilatando las negociaciones?

Llevamos tres semanas dispuestos al diálogo. La minga del Cric convocó al Presidente el martes 12 de marzo. Como su agenda no lo permitía, los invitó a Casa de Nariño el lunes 11. A pesar de que no aceptaron, envió una comisión de alto nivel. Fue imposible el diálogo, pues querían una fecha inmediata de presencia del Presidente para hablar de temas políticos nacionales y luego lo “reivindicativo” –como llaman a las inversiones en programas–.



Propusimos una mesa de definición de ruta de trabajo, pues es lógico que la presencia del Presidente deba tener un objetivo y un método. No aceptaron. Sin embargo, el Gobierno autorizó una facilitación que buscara el dialogo, tampoco fue posible. Ya con vías de hecho, las posiciones se radicalizaron. Duramos cuatro días dialogando en una vereda, cuyo acceso no está bloqueado.



¿Hay peticiones que, directamente, no tienen que ver con ellos?

Hay temas como la mortandad de peces en Hidroituango o las objeciones a la JEP. Pero más allá de la discusión con contenido político, también hay peticiones incumplibles, como comprar 49.000 hectáreas de tierras, cuando ni hay esa oferta de venta ni hay presupuesto para comprarlas. El Presidente nos dio la instrucción de no comprometer lo que no se puede cumplir. Eso es serio, porque la dinámica de firmar para acabar con la minga no va con un gobierno responsable. Es la única forma de romper con el círculo vicioso de la convocatoria cada dos años a mingas, paros y bloqueos que dejan graves consecuencias.



¿Tienen un cálculo de cuánto valdría cumplir con las peticiones?

Las peticiones ascienden a 4,6 billones, adicionales a los 10 billones comprometidos, que comprende comprar 49.000 hectáreas, destinar 500.000 millones para la Universidad Indígena en Popayán y un billón para los campesinos. Quieren el manejo autónomo de los recursos y pretenden que el Gobierno se comprometa sin que se detalle población objetivo, plazos y forma de ejecución, entre otros requisitos que exige la inversión pública.



Si los indígenas desbloquean y el Presidente va, ¿cuál sería el paso a seguir?

Es que no solo es decir la fecha de visita del Presidente, sino tener definida la ruta de trabajo y los montos a los cuales se puede comprometer el Estado. Como cualquier inversión requiere el trámite normal y generalizado para todos los sectores.



¿Qué pasa si esta semana no se avanza en el diálogo y se mantienen las vías de hecho?

Ya comenzaron los ciclos de elaboración de presupuesto 2020 y en una semana se dará en el congreso la recta final del Plan de Desarrollo. Lo que no quede incorporado allí, difícilmente se podrá cumplir.



¿Se ha evaluado la posibilidad de que una comisión de la minga viaje a Bogotá?

Se han explorado todas las opciones. El Gobierno ha demostrado por todos los medios su voluntad de diálogo, su disposición a interactuar seria y permanentemente con los pueblos indígenas, en el Cauca, en Bogotá, en donde sea, bajo tres preceptos: solo se firman compromisos cuando no haya perjuicios para terceros no involucrados en la protesta, el Presidente no va mientras no se levanten las vías de hecho y el Gobierno solo se compromete a lo que puede cumplir. Es la única forma de evitar que periódicamente se usen las vías de hecho, como el taponamiento de la Panamericana, para llamar la atención y lograr que se firmen compromisos que de antemano se sabe no se cumplirán. Pues es el círculo vicioso que ha dejado amargas experiencias: rabia, atraso, protestas y prejuicios.



