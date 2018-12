Gobierno sí quiere tener una coalición

El Gobierno del presidente Iván Duque prepara la realización de una gran cumbre política a finales de enero próximo, de la cual podría salir una nueva dinámica para las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso.

Inclusive la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no descartó este jueves en el foro de EL TIEMPO y la universidad del Rosario, que tras dicho encuentro pueda surgir “una gran coalición”.



Hasta ahora el Gobierno no tiene una coalición en el Congreso, lo que ha hecho que buena parte de su agenda legislativa se le haya enredado.



En ese camino no es extraño que el Ejecutivo esté pensando en redefinir las relaciones que tiene con el Capitolio.



Por eso la ministra anticipó que habrá una reunión con los partidos políticos para analizar el trámite de las reformas en el Congreso.

Dicho encuentro ya está programado, según la jefe de la cartera política. Y sería a finales de enero para revisar “qué paso con el avance de las reformas, qué paso con la aplicación de las figuras de partidos de Gobierno, de partidos independientes. Y con el Plan Nacional de Desarrollo, que tendrá que presentarse el primero de febrero, se hará un gran pacto por Colombia, donde busquemos cuáles son esos temas que van a permitir que haya realmente una gran coalición en torno al pacto por Colombia, pacto por la equidad, que nos permita tener otro momento político”.​

María Victoria Angulo, ministra de Educación y Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario también tuvieron un panel en el encuentro para hablar sobre educación. Foto: CARLOS ORTEGA. EL TIEMPO. El canciller Carlos Holmes Trujillo y Stéphanie Lavaux, vicerectora del Rosario. Holmes pidió una política antidroga global. Foto: CARLOS ORTEGA. EL TIEMPO. De izq. a der. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, Víctor Hugo Malagón, consiliario del Rosario, Bruce Mac Master, presidente de la Andi y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan. Foto: CARLOS ORTEGA. EL TIEMPO. Edulfo Peña, editor político de EL TIEMPO, y los senadores Efraín Cepeda, Paloma Valencia, Luis Fernando Velasco, Angélica Lozano, Roy Barreras y Rodrigo Lara. Foto: CARLOS ORTEGA. EL TIEMPO.

Es un hecho que el presidente Iván Duque requiere gobernabilidad y para ello necesita tener el respaldo de unas mayorías en el Congreso, que hasta ahora le han sido esquivas.



Y como el gobierno ya está pensando en modificar el Código Electoral, justo en un año de elecciones, sabe que requiere un mayor apoyo.



En esto, incluso, la Ministra anticipó que a los partidos políticos se les va a presentar un proyecto para modificar ese Código, cuyo articulado ha sido trabajado con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.



“Lo discutiremos con los partidos para iniciar el debate en febrero. Pensamos que un capítulo fundamental es la financiación de campañas”, afirmó.



También anunció que el gobierno “no dará su brazo a torcer” y prepara un paquete de propuesta sobre la justicia para presentarlo al Congreso el próximo año.



POLÍTICA.