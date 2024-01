¿Qué viene para proceso del presidente Petro contra Andrés Pastrana tras no conciliar?

El país entró en una inédita confrontación política que se escaló al ámbito legal. El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Andrés Pastrana (1998-2002) tuvieron en la mañana de ayer un cara a cara en la sede de la Fiscalía, luego de ser citados a una diligencia de conciliación.



El proceso parte de la denuncia interpuesta por Petro tras los choques que protagonizaron ambos en redes sociales a finales de 2023. Pastrana llegó al búnker de la Fiscalía a las 9:45 de la mañana y, antes de la diligencia, tuvo un encuentro con la prensa, en que calificó la situación como “un caso histórico en Colombia”, al considerar que era la primera vez que un jefe de Estado denuncia a un expresidente “por opinar, por hacer oposición”.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Quince minutos después, el Presidente llegó a la sede del ente acusador y se limitó a publicar un comunicado en su cuenta en la red social X: “Pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figuras públicas no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas”.



En esta línea, el presidente Petro dejó ver que no desistirá de la demanda al señalar: “La indemnización por perjuicios morales que reclamo será destinada a una fundación con objeto social”.



EL TIEMPO conoció que el encuentro demoró más de una hora y media ante un fiscal delegado para derechos humanos, y en el que el presidente Petro mostró ánimo conciliatorio y le solicitó al expresidente Pastrana que se retractara de lo que había dicho en sus redes sociales, alegando que la información era “injuriosa” y “calumniosa” y solicitó que no se repitieran los señalamientos.



“Esta retractación debe realizarse a través de una publicación de la red social, preferiblemente replicada en los otros medios de comunicación, para garantizar una amplia difusión y claridad”, dijo el presidente.



Además, se propuso una compensación económica simbólica de 100 s. m. l. v. de parte de Pastrana.

Andrés Pastrana y Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo El Tiempo / Presidencia

A su turno, el expresidente manifestó que también tenía ánimo conciliatorio; sin embargo, señaló que no tenía que retractarse pues su opinión estaba basada en su libertad de expresión, opinión y libertad de oposición.



La cita finalizó sin que el mecanismo para solucionar la demanda prosperara en la sede del ente acusador, por lo que ahora se procederá a continuar el ejercicio de la acción penal.

El expresidente Andrés Pastrana a su llegada a la Fiscalía. Foto: Sergio Acero / EL TIEMPO

El abogado Mauricio Pava le indicó a este diario que queda “muy conforme con la diligencia porque el presidente Pastrana manifestó expresamente nunca haber señalado al presidente Petro como narcotraficante, y así lo suscribieron; pero la publicación por la que el presidente Petro denunció diría todo lo contrario”.



Este sorprendente episodio en la historia reciente de la política del país agrava la tensión entre el primer mandatario y el expresidente Andrés Pastrana, tras no alcanzar la conciliación y, por el contrario, elevar el tono de la confrontación.

Denuncia de Petro a Pastrana. Foto: EL TIEMPO

El choque no quedó en la diligencia de la mañana. En horas de la tarde, el expresidente puso en duda las garantías que tiene en su seguridad. Esto debido a que la Unidad Nacional de Protección (UNP) replicó en sus cuentas oficiales el comunicado del primer mandatario y acompañó el texto con un breve mensaje en el que calificó de “difamaciones” lo dicho por Pastrana en noviembre pasado.

El origen del caso



La denuncia parte del choque que tuvieron ambos políticos a finales de 2023. En ese momento, el presidente Petro compartió el 28 de noviembre una publicación sobre una captura de cinco miembros de la Armada, que estarían vinculados con acciones relacionadas con el narcotráfico. “No admitimos ningún miembro del Estado que esté en contacto y a favor del narcotráfico” fue el comentario del mandatario.



Esto fue aprovechado por Pastrana para lanzar una serie de comentarios en contra del Gobierno y de la política de ‘paz total’, que ha buscado llegar a acuerdos y procesos de diálogo con distintos alzados en armas y actores ilegales.



“Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total” fueron las palabras del expresidente que generaron la molestia en Palacio.

“Lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo” fue el mensaje de Petro, que aprovechó el trino para cuestionar que el nombre de Andrés Pastrana aparece en el listado de invitados de los vuelos privados de Jeffrey Epstein.



Tras ese episodio, el jefe de Estado radicó una denuncia en contra del expresidente por los delitos de injuria y calumnia.



POLÍTICA Y JUSTICIA