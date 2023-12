La medida que incrementó la migración africana que llega a Colombia

En el país sigue la conmoción por el caso de dos menores africanos, de 8 y 13 años de edad, que fueron abandonados en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá.



Los niños, que no son familiares pero tienen historias similares –pues ambos venían de Guinea y los adultos con los que viajaron se dirigieron a El Salvador– han reflejado el drama humanitario que implica la migración irregular proveniente desde ese continente.

Este fenómeno ha aumentado en los últimos meses en Colombia, especialmente desde octubre, cuando se empezó a detectar la llegada de vuelos diarios con hasta 300 migrantes provenientes de África.



EL TIEMPO consultó con Migración Colombia sobre las cifras pero no hubo respuesta. Pero cifras de Migración Panamá señalan que de enero a noviembre 9.200 migrantes africanos ingresaron a ese país provenientes de Colombia.



Una de las causas de este incremento tiene que ver con una modificación que el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo el 23 de mayo a la Resolución 5488 del 22 de julio de 2022 en mayo de este año.



El cambio se hizo puntualmente en el artículo 8, el cual establece la lista de países a los que se les exige visa tipo V, es decir, de tránsito.



Este documento, explica la Cancillería, les permite a quienes lo poseen estar máximo 24 horas en las zonas de tránsito del aeropuerto. Como requisito al viajar, es necesario que la persona tenga tiquetes y demuestre condiciones de admisibilidad al país de destino final, principalmente la visa del país de destino en caso de ser requerida.

Migrantes en las salas internacionales del aeropuerto El Dorado. Foto: Migración Colombia

Ahora bien, la modificación se centró en reducir las nacionalidades a las que se les exige esta visa. La resolución inicial establecía este requisito para 41 países, pero con el cambio que hizo el gobierno del presidente Petro, se pasó a 27.



Los países a los que se les quitó esta visa son en total 14 y 9 de esos son africanos: Argelia, Cabo Verde, Libia, República Centroafricana, Senegal, Tanzania, Togo, Uganda y Guinea. De este último venían los menores que abandonaron en el aeropuerto de la capital.



EL TIEMPO consultó con la Cancillería para conocer el motivo de esta modificación. En diálogo con este diario, el vicecanciller Francisco Coy indicó que fue él quien empezó a impulsar este cambio en octubre del año pasado porque la idea inicial era solucionar un problema de congestión que se estaba registrando en el consulado de Colombia en Cuba, ya que había un gran número de solicitudes en La Habana para pedir esta visa de tránsito.



“No había gente que atendiera y la principal labor (de esa oficina) era atender solicitudes de visas de tránsito de cubanos que venían a Colombia no para quedarse acá, sino para seguir hacia el norte”, aseguró el funcionario.



Coy indica que, en ese momento, desde el área que revisa estos visados sugirieron revisar de una vez a qué otras nacionalidades que no registraban un alto flujo de viajeros se les podía aplicar la misma exención. “Esto no se hace al azar, se hace mirando los registros de los países en los cuales hay migración y las nacionalidades que se eximieron fueron las que no tenían registros de migración numerosa ni problemática. En esa lista estaba Guinea, no era una nacionalidad problemática en ese momento”.



El vicecanciller agregó que el aumento de migración irregular en los últimos meses proveniente de Guinea y otros países africanos es un fenómeno que ya están analizando cómo manejar. Incluso ya se evalúa la posibilidad de volver a establecer la visa de tránsito como requisito para pasar por Colombia.



“Lo hicimos además para aligerar el trabajo en los consulados en África, sobre todo el de Ghana, que estaba sobrepasado”, sostuvo Coy, quien añade que el hecho de que ahora se esté presentando esta situación en El Dorado es una “desafortunada coincidencia”.

Dos niños fueron encontrados en el aeropuerto El Dorado. Foto: Migración Colombia

También fue tajante al indicar que los viajes de la vicepresidenta Francia Márquez a Kenia, Etiopía y Sudáfrica, que culminaron el 18 de mayo, no tuvieron relación con el cambio. Y es que algunos sectores cuestionaron que esta problemática fuera un resultado de la flexibilización de visas que se habló en el viaje de Márquez a Kenia. Según el Gobierno, en ese sentido no hay nada acordado todavía.



El vicecanciller aseguró que “estas son casualidades desafortunadas, no tienen nada que ver. Además, la vicepresidenta no participa en estos procesos”. Márquez, por su parte, emitió un comunicado en el cual pidió investigar el caso de los dos menores y calificó lo sucedido como alarmante. También reiteró que Colombia le ha pedido a la comunidad internacional apoyo para enfrentar la problemática.



Finalmente, sostuvo que “los ataques racistas contra estos niños inocentes son completamente inaceptables y constituyen actos despreciables”. Desde la Cancillería les hicieron un llamado a las aerolíneas que transportan a estos viajeros para que hagan un mejor filtro y verifiquen que quienes embarquen efectivamente cumplen los requisitos de los países a los que visitan, especialmente, quienes van a ir de Colombia a El Salvador, ya que en el país centroamericano deben pagar una tarifa de 1.100 dólares para poder ingresar.



Migración e ICBF crean protocolo de protección a menores

Desde el martes, la Procuraduría expresó su preocupación por lo ocurrido con los dos menores africanos. Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, les pidió a Migración Colombia, Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía un informe detallado sobre el caso de la pequeña de 8 años y las medidas que se han tomado para enfrentar estas situaciones.



Ayer Migración Colombia y el ICBF anunciaron las primeras medidas de un protocolo que crearon para atender estos casos.



Lo primero es que harán recorridos de verificación periódicos por las áreas internacionales de los aeropuertos del país, priorizando El Dorado. La segunda medida es la realización de informes previos a los vuelos. Para esto habrá “colaboración con aerolíneas como Turkish Airlines para identificar previamente la presencia de niños, niñas, adolescentes y familias en vuelos con destino a Colombia”, indicaron.



A esto se suma el aumento de controles. Se incluirá uno en las salas internacionales y otro cuando los viajeros pagan impuestos.



Según dijeron, se reforzará además la comunicación con aerolíneas cuyos viajeros están en tránsito hacia países de Centroamérica con destino a Canadá y EE. UU.También implementarán capacitaciones y crearán una campaña para prevenir los riesgos de la migración irregular de niños no acompañados.

AURA MARÍA SAAVEDRA ÁLVAREZ

REDACCIÓN POLÍTICA

