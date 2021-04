La machista y censurable frase del alcalde Yopal

El alcalde de Yopal es el autor de una censurable y machista frase que trascendió en las últimas horas. El burgomaestre les dijo a los hombres de la capital de Casanare que deberían “consumir producto colombiano” en referencia a la prostitución para de esta manera rechazar a las migrantes que trabajan con este servicio.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril en una rueda de prensa, pero solo se conocieron en el ámbito nacional este martes.



(Puede leer: La ira del embajador de Canadá en Colombia por problemas de conexión)



“(...) concientizar a nuestros caballeros de la ciudad a que consuman producto colombiano, con eso lo digo todo. Perdóneme el atrevimiento pero eso es así”, dijo.



El alcalde electo de Yopal, pertenece al partido Alianza Social Independiente ASI, y fue elegido con 23.905 votos.

¡Indignante!

Según Alcalde #Yopal,las mujeres somos "productos".

Y no solo pide q se apoye prostitución local,estigmatiza a ciudadanas extranjeras y normaliza un negocio q cobra a diario la vida d miles d mujeres q ejercen este oficio obligadas por mafias o por la pobreza q viven pic.twitter.com/rh94U5qoVa — Sandra Ortiz (@SandraOrtizN) April 7, 2021

Es abogado de la Universidad Incca de Colombia y especialista en Derecho Público y Financiero de la Universidad Libre de Colombia. Fue Concejal de Yopal en dos ocasiones.



(Además: Petro, Bolívar y Racero radican proyecto de ley para garantizar empleo)



Fue diputado en la Asamblea Departamental del Casanare, en el periodo comprendido entre los años 2000 al 2003.



En el 2015 fue Alcalde encargado de Yopal, durante un periodo corto de 45 días, en el que precisamente se concentró en tomar medidas relacionadas con la reubicación en zona de tolerancia.



Frente a ello, la directora de la Fundación Feminicidios Colombia, Milena Roncancio Alfonso, rechazó las afirmaciones del alcalde.



"El Alcalde de Yopal, dijo que invitaba a "consumir producto local" refiriéndose a mujeres explotadas en la prostitución. EL ALCALDE. Se consumen cosas, no personas. Si EL ALCALDE, las observa como cosas, ahora van a decir que los puteros reconocen en ellas seres humanos. ¡Claro!", trinó.



(Le sugerimos: EE. UU. y Colombia, las pruebas de una relación que va por buen camino)



Y agregó: "A ver si se van enterando que así ven todos los puteros y proxenetas a las mujeres explotadas se identifiquen como trabajadoras o no. Cuando en una situación se observa a una persona como cosa, hay ausencia de dignidad, no es trabajo, es violencia. ¡Despertemos, por favor!".

A ver si se van enterando que así ven todos los puteros y proxenetas a las mujeres explotadas se identifiquen como trabajadoras o no.

Cuando en una situación se observa a una persona como cosa, hay ausencia de dignidad, no es trabajo, es violencia.

¡Despertemos, por favor! — Mile Roncancio Alfonso (@mileroncancioa) April 12, 2021

A este rechazo se sumó el colectivo ‘Feminismo Artesanal’ que defendió la postura de quienes deciden o deben ejercer la prostitución y también se opusieron al mensaje de Castro.



“Reivindicamos todas las formas de ser mujer. Rechazamos el mensaje del alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, y dejamos claro que las trabajadoras sexuales no son un producto, son mujeres que prestan un servicio y eso es diferente”, dijo Mar Candela, su directora en medios.



También rechazó esta afirmación la senadora del partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, afirmando que es una forma de estigmatización a la población migrante.



(En otras noticias: Migrantes venezolanos: este es el paso a paso para la regularización)



Síganos en @PoliticaET