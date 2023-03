A la mayoría de colombianos seguro no les sonarán mucho los nombres de los empresarios españoles Xavier Vendrell y Manuel Grau. Los dos, sin embargo, forman parte hace ya varios años del círculo de confianza del presidente Gustavo Petro y de la primera dama, Verónica Alcocer.



Ellos son parte de la ‘legión extranjera’ que ha gravitado en torno a la construcción de varias políticas públicas que el gobierno ha puesto en marcha desde la posesión presidencial, el 7 de agosto de 2022.

Además de Vendrell y Grau están los también españoles Antoni Gutiérrez-Rubí, quien ha sido asesor de comunicaciones; Eva Ferrer, consejera para la Reconciliación Nacional; Enrique Santiago Romero, abogado, y el ingeniero peruano César Ferrari, que alcanzó a ser designado por el Presidente como director del Departamento Nacional de Planeación, pero precisamente por su condición de extranjero no pudo posesionarse. Ahora, sin embargo, es uno de los asesores que le hablan al oído a Petro en la Casa de Nariño.



A ellos se podría sumar el francés Thomas Piketty y Mariana Mazzucato, con doble nacionalidad estadounidense e italiana, prestigiosos economistas que el jefe del Estado lee y consulta con rigor. “Piketty vendrá a asesorar el gobierno en la búsqueda de la producción y la equidad”, adelantó Petro incluso antes de ganar las elecciones.



“Yo creo que, en este momento, el problema más grande que tenemos y la razón por la que necesitamos líderes que hablan como usted es que tenemos una relación entre público y privado muy floja, muy aburrida”, le dijo Mazzucato al primer mandatario en un conversatorio en Palacio en octubre, que contó con la participación de líderes empresariales de distintos sectores. Los análisis de Piketty y Mazzucato son de frecuente consumo del Presidente.



“Aunque ellos no están aquí en persona, sí influyen en su pensamiento”, dice una alta fuente de la Casa de Nariño. En cambio, quien sí tiene línea constante con el Presidente es Ferrari. De hecho, quien fuera docente de la Universidad Javeriana tiene una interlocución permanente sobre temas gruesos con el mandatario. Lo ha consultado, dicen las fuentes, en materia de impuestos y el alcance de las reformas, una interlocución que no alcanzan varios de sus ministros. Patricia Ariza, quien dirigía la cartera de Cultura, dijo por ejemplo que duró un mes pidiéndole una cita a Petro, pero que finalmente no lo logró. Otros relatan episodios similares.

El Presidente también escucha a Gutiérrez-Rubí, el estratega español que ha asesorado, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, y al Partido Socialista Catalán. Durante la campaña fue él quien lo bajó de la tarima en concurridas manifestaciones y lo llevó a sitios más sencillos, como la casa de un pescador o de una vendedora de chance, para hacerlo más cercano a la gente. El experto habla poco con los medios y se dedica a estudiar encuestas y estrategias, pero quienes lo conocen no dudan de su ascendiente en Palacio.



También de España, otro nombre que ha vuelto a mencionarse es el del abogado Enrique Santiago, quien fue asesor de las Farc durante el proceso de paz que se realizó en La Habana (Cuba). El abogado, después de un largo tiempo de ausencia, volvió a Colombia para dar sus puntos de vista sobre la ‘paz total’, una de las banderas del mandatario. De hecho, estuvo reunido hace unos días con los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda hablando del desmantelamiento de las bandas criminales.

Según La Silla Vacía, Vendrell tiene cargos en su país natal por malversación, prevaricato, soborno y tráfico de influencias y, para evadir las responsabilidades judiciales, estaría en busca de un pasaporte diplomático que lo blinde.



Fue militante del grupo armado Terra Lliure entre 1989 y 1991, año en que ingresó al partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por el que fue diputado y consejero. En 2020 fue detenido y Petro salió en su defensa: “Han puesto preso a Xavier Vendrell, en España, es un empresario cuyo delito es ayudar a la independencia de Cataluña”, escribió en su cuenta de Twitter.



Manuel Grau, por su parte, es un empresario que extendió sus franquicias en Colombia en 2012 y ha sido contratista del Estado. Y habría viajado en representación del Gobierno aún sin ser funcionario público. Así, por ejemplo, acompañó a Verónica Alcocer, en enero pasado, en su visita al papa Francisco al Vaticano. En esos desplazamientos internacionales, además, habría sido presentado como funcionario público, condición que no tiene. Supuestamente, la inclusión de Grau en la visita al Papa la gestionó el canciller Álvaro Leyva sin el conocimiento previo de la Nunciatura Apostólica.

De izq a der: Xavier Vendrel, Antoni Gutiérrez-Rubí, Enrique Santiago Romero y César Ferrari. Foto: Archivo particular

El segundo viaje al que Grau asistió como parte de una delegación colombiana, de nuevo encabezada por Alcocer, fue a Venezuela. El 31 de enero se reunió en Caracas con Cilia Flórez, la esposa de Nicolás Maduro. En un comunicado oficial de la Presidencia de Venezuela, Grau es citado como “asesor del despacho”, y aparece entre los asistentes al encuentro en varias fotos.



Eva Ferrer le dijo a EL TIEMPO que ella y sus compatriotas están aportando a un mejor país: “Yo no soy empresaria, a mí lo que me interesan son las causas sociales, la mujer, la cohesión social, la prevención de la violencia en el hogar”.

Crisis económica

Y cuenta que cuando se produjo la crisis económica en España, Vendrell y Grau viajaron aquí en busca de oportunidades. Mientras que ella lo hizo en noviembre de 2021. Dice que trabajaba en Barcelona como politóloga cuando Petro, entonces alcalde de Bogotá, fue invitado a esta ciudad. Ella formó parte del equipo que lo recibió y desde entonces construyeron una amistad con Verónica y él.



Luego fue invitada a trabajar en la campaña. “Claro que entre los españoles nos conocemos, pero entre nosotros tenemos diferencias. Algunos son independentistas o nacionalistas, yo no. Soy una demócrata y una convencida de la institucionalidad”. Ferrer asegura que en tiempos de globalización, no debía ser extraño que personas provenientes de otras latitudes tengan entrada al alto gobierno. Y asegura que ocupa su cargo no por la amistad con la primera dama, sino porque hace las cosas bien.



