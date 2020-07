Santos invita a Duque a impulsar un Acuerdo Nacional

El expresidente Juan Manuel Santos invitó en la mañana de este viernes al presidente Iván Duque a impulsar un Acuerdo Nacional, entre otras razones, como una vía eficaz para enfrentar la pandemia.

“Lo que vamos a tener en materia de pobreza y desigualdad es crítico, por eso hay que reconstruir el país, tenemos que unirnos y sacar políticas que realmente sean coherentes. El presidente Duque tiene una gran oportunidad para que, entorno a los Acuerdos de paz, hagamos un acuerdo nacional para salir de esta pandemia adelante. Pero eso necesita un plan y una organización para que la gente se anime, para trabajar todos juntos", dijo Santos.



Sus declaraciones se dieron en una entrevista con Caracol Radio a propósito de su nuevo libro 'Un mensaje optimista para un mundo en crisis', que trata temas de pobreza, economía, educación, salud, medio ambiente y paz.



Santos dijo en la emisora que era urgente tomar varias medidas. “Es evidente que hay que mejorar el sistema de salud, los sistemas no son lo suficientemente efectivos y eficientes, hay que pensar en cómo la economía será verde, cómo salir de la pandemia para enfrentar un problema mucho mayor que es el cambio climático”.



En cuanto a los liderazgos en América Latina, Santos aseguró que hace falta más gobernabilidad de mujeres, pues los países que son liderados por mujeres han tomado medidas más efectivas contra la pandemia y son más transparentes con la sociedad.



“Yo tomé como una decisión de vida política no salir del Gobierno a criticar a mi sucesor, pero que le caiga el guante al que se lo chante, y es que en el mundo no hay liderazgos, salvo los que ejercen las mujeres en ciertos países del mundo; miren lo de Trump y Bolsonaro (…) Se requiere un nuevo tipo de liderazgo, los países que mejor han enfrentado la pandemia están liderados por mujeres, hay diferencias porque hay honestidad, dicen la verdad, hay empatía y hay compasión”, dijo.



El expresidente también se refirió a las críticas que ha recibido la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y los avances que se deberían hacer en materia de implementación del Acuerdo.



“El ataque a la JEP es táctico, la columna vertebral del Acuerdo de Paz es la misma justicia transicional, que es diferente a la que estamos acostumbrados. Sabemos que esa justicia debe actuar con mayor agilidad, con rapidez, eso es algo que muchos estamos reclamando (…) cualquier error para mejorar el acuerdo se debe hacer con las dos partes, las Farc y el Gobierno, pero no unilateralmente”, aseguró.

Sobre su relación con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, Santos aseguró que ha estado dispuesto a una “reconciliación” y reconoció los avances de ese gobierno.



“Claro que sí, yo he estado dispuesto a una reconciliación y a hacerlo por el bien del país, yo no fui el que peleó, yo no fui el que buscó camorra y estoy más que dispuesto”, dijo.



Sobre sus políticas y las de Uribe dijo: “El gobierno de Uribe tuvo tres huevitos que fueron: seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista, y el país nunca había progresado tanto en esta década del año 2010 al 2019, en esos tres temas nunca el país había progresado tanto (…) Ese traidor que a mí me pusieron no se compagina con lo que hice, porque lo que hay que hacer es construir sobre lo construido”.



Para Santos, en materia de seguridad, el país “nunca había progresado tanto como en esta última década”; en materia de inversión social, “de progreso social, inclusive de equidad, de pobreza extrema, en lo que llama Uribe cohesión social nunca habíamos progresado tanto”.



“Y en materia de confianza inversionista, ¿cuántos inversionistas extranjeros vinieron a Colombia a invertir?", se preguntó Santos, y a continuación aseguró: “Ahí están las cifras. Yo no me lo estoy inventando, porque buena parte del libro lo que muestra son cifras. Es evidencia. Son cifras incontrovertibles”.



“Entonces, ese mote de traidor que a mí me pusieron no se compagina con lo que se hizo, porque yo, y ese es un mensaje del libro, estoy convencido de que hay que construir sobre lo construido”, reafirmó Santos.



“No llegar (ese ha sido un defecto de todos los latinoamericanos), con el complejo de Adán: ‘Yo tengo que hacer todo nuevo. Lo que viene de atrás nada funcionó’”, recomendó Santos. “Y eso a América Latina le ha costado mucho y a Colombia le ha costado mucho”.



“De manera que, por mi lado, yo estaría muy feliz de poder tener acuerdos sobre cosas fundamentales”, concluyó el exmandatario.



En ese punto fue que le pidió a Duque hacer un pacto de Unidad Nacional. “Inclusive, en el libro lo menciono: el presidente Duque tiene una gran oportunidad para que en torno al cumplimiento de los Acuerdos de Paz podamos hacer un gran acuerdo nacional que nos permita salir de esta pandemia mejor de lo que estábamos antes”, concluyó.

