En secreto / La investigación del superintendente

El 'live' de Roy y Santos

El expresidente Juan Manuel Santos va a hablar en la tarde de este domingo sobre su legado. Y lo hará a través de un Facebook Live que tendrá con el senador Roy Barreras. Hablará del proceso de paz, de las víctimas, de sus obras, de sus amigos... Será a las 5

p. m.

La investigación del superintendente

La contundente investigación sobre la corrupción en la Federación Colombiana de Fútbol que adelantó el superintendente Andrés Barreto es una gran oportunidad para que las autoridades le metan mano a la crisis institucional del fútbol en Colombia. Sin embargo, aún hay interrogantes en este camino. Justo el mismo día que la Superintendencia de Industria y Comercio hizo pública su sanción, el Consejo Superior de la Judicatura aceptó una tutela exprés contra el superintendente. Aunque la tutela fue admitida, posteriormente se declaró nulo ese auto de admisión, por lo que los magistrados deberán volver a estudiar si se acepta o no. Habrá que estar con los ojos bien abiertos.



La plataforma de Colombia Humana

Para este jueves está previsto el lanzamiento de la sede virtual de la Colombia Humana. La idea es contar con una página web para que los seguidores de ese movimiento tengan acceso a sus líderes y conozcan de primera mano las actividades y propuestas de la colectividad. Aseguran que será la plataforma del país más avanzada tecnológicamente, a nivel de partidos. Se tiene programado que la jornada comience sobre la 1 de la tarde con varios conversatorios, y a las 6 de la tarde será la inauguración oficial con una charla entre el senador Gustavo Petro (el jefe de ese movimiento) y el exalcalde Rodolfo Hernández con el profesor Gilberto Tobón.



Vitrina en ‘The Economist’

La prestigiosa The Economist realizó un reportaje sobre el reto que tienen los países de garantizar una adecuada ejecución del gasto público para enfrentar la pandemia. Lo llamativo es que Colombia fue destacada en ese artículo por su uso de la tecnología para impulsar la transparencia en la contratación pública. Todo gracias al portal Colombia Compra Eficiente, dirigido por José Andrés O’Meara y que fue descrito como un ejemplo de eficiencia y una buena práctica para imitar.

'Crónicas de un bachiller’

El senador Ernesto Macías es uno de los afectados por el coronavirus. Resulta que él tiene listo su libro titulado Crónicas de un bachiller, pero debido al covid-19 no se ha podido hacer el lanzamiento, que inicialmente estaba previsto para el 23 de abril en la Feria del Libro. En el texto, Macías explica de dónde salió el cuento del ‘bachiller’, relata algunos detalles desconocidos de su paso por la presidencia del Senado y algunas intimidades del Centro Democrático.



Bananeros otra vez tienen un presidente titular

La Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) volvió a tener presidente titular. Precisamente, esta semana se estrenó en propiedad Emerson Aguirre, quien desde hace más de un año estaba como encargado del gremio.



Las tareas por afrontar

El caldense Marcelo Mejía Giraldo, un administrador de empresas con doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y quien acaba de ser nombrado nuevo contralor delegado para el sector de Tecnologías de la Información, ya tiene en la mira los tres primeros ‘chicharrones’ a los que deberá meterles el diente. Se trata de la adjudicación del espectro de la banda de 700 megahercios, la adjudicación del dominio .CO y lo que está montando la agencia de digitalización en torno a la carpeta digital.



Sin los ‘patrones’

Este domingo, en San Pablo de Borbur, en Boyacá, se van a conmemorar los 30 años del proceso de paz de occidente (entre esmeralderos de la región). Por tal motivo se ha preparado un acto solemne en el municipio, con presencia de funcionarios del alto nivel nacional. El asunto es que esta vez no va a estar ninguno de los ‘patrones’, pues o están muertos o extraditados. Además, los que quedaban ya no están en la zona, pues las minas ahora están en concesión de multinacionales.



De casa de narcos a casa para la mujer

Este martes, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tiene previsto inaugurar la Casa Departamental de la Mujer de Santander. La novedad es que funcionará en una vivienda que le fue incautada a un narcotraficante en Bucaramanga y que estaba en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Ahora, la casa se centrará en la atención de las mujeres de esta zona del país que son víctimas de la violencia intrafamiliar durante la pandemia.